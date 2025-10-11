bihar assembly election 2025 CPI ML mahasachiv dipankar bhattacharya mukesh sahani seat sharing mahagathbandhan माले ने उठाई मुकेश साहनी के सम्मान की बात, दीपांकर बोले- सीट बंटवारा में एक-दो दिन और लगेगा, Bihar Hindi News - Hindustan
Hindi NewsBihar Newsbihar assembly election 2025 CPI ML mahasachiv dipankar bhattacharya mukesh sahani seat sharing mahagathbandhan

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में महागठबंधन के भीतर सीट बंटवारे को लेकर भाकपा माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने मुकेश सहनी का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि सीट शेयरिंग का हल जल्द होने की संभावना है।

Himanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तानSat, 11 Oct 2025 01:21 PM
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनजर महागठबंधन में सीट बंटवारे की बातचीत अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। इस बीच, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा माले) ने अपने रुख को स्पष्ट करते हुए पार्टी की ओर से उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है।

भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि महागठबंधन को मजबूत बनाने के लिए पार्टी ने 2020 की तुलना में अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस निर्णय से गठबंधन की मजबूती बढ़ेगी और यह प्रक्रिया एक-दो दिनों में फाइनल हो जाएगी। दीपांकर ने वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी का भी समर्थन किया और कहा कि उन्हें सम्मानजनक सीटें मिलनी चाहिए।

आरजेडी का 19 सीटों का ऑफर माले ने ठुकराया

गौरतलब है कि माले ने आरजेडी द्वारा दिए गए 19 सीटों के ऑफर को ठुकरा दिया है। पार्टी ने नई सूची भेजते हुए 30 सीटों की मांग की है और कहा कि यह मांग बिना किसी समझौते के मानी जानी चाहिए। माले दरभंगा, मधुबनी, गया, नालंदा और चंपारण में अपनी उपस्थिति बढ़ाना चाहती है। पिछले चुनाव में माले ने 19 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 12 में जीत दर्ज की थी।

30 सीटों पर अड़ी वीआईपी पार्टी

वहीं, विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) ने भी आरजेडी से कम से कम 30 सीटों की मांग की है। मुकेश सहनी का कहना है कि वीआईपी का जनाधार कई जिलों में फैला हुआ है और उन्हें गठबंधन में सम्मानजनक प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। उनकी यह मांग महागठबंधन के लिए सीटों का समीकरण और चुनौतीपूर्ण बना रही है।

तेजस्वी के लिए समस्या जटिल

महागठबंधन की जटिल स्थिति को देखते हुए माकपा ने भी कदम बढ़ाया है। पार्टी ने विभूतिपुर से वर्तमान विधायक अजय कुमार और मांझी सीट से विधायक सत्येंद्र यादव को इंडिया गठबंधन समर्थित उम्मीदवार के तौर पर नामांकन दाखिल करने का निर्देश दिया है। शेष नौ सीटों पर उम्मीदवारों का नाम अगले एक दो दिनों में तय किया जाएगा।

Bihar Elections
