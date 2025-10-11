माले ने उठाई मुकेश साहनी के सम्मान की बात, दीपांकर बोले- सीट बंटवारा में एक-दो दिन और लगेगा

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में महागठबंधन के भीतर सीट बंटवारे को लेकर भाकपा माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने मुकेश सहनी का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि सीट शेयरिंग का हल जल्द होने की संभावना है।

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनजर महागठबंधन में सीट बंटवारे की बातचीत अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। इस बीच, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा माले) ने अपने रुख को स्पष्ट करते हुए पार्टी की ओर से उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है।

भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि महागठबंधन को मजबूत बनाने के लिए पार्टी ने 2020 की तुलना में अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस निर्णय से गठबंधन की मजबूती बढ़ेगी और यह प्रक्रिया एक-दो दिनों में फाइनल हो जाएगी। दीपांकर ने वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी का भी समर्थन किया और कहा कि उन्हें सम्मानजनक सीटें मिलनी चाहिए।

आरजेडी का 19 सीटों का ऑफर माले ने ठुकराया गौरतलब है कि माले ने आरजेडी द्वारा दिए गए 19 सीटों के ऑफर को ठुकरा दिया है। पार्टी ने नई सूची भेजते हुए 30 सीटों की मांग की है और कहा कि यह मांग बिना किसी समझौते के मानी जानी चाहिए। माले दरभंगा, मधुबनी, गया, नालंदा और चंपारण में अपनी उपस्थिति बढ़ाना चाहती है। पिछले चुनाव में माले ने 19 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 12 में जीत दर्ज की थी।

30 सीटों पर अड़ी वीआईपी पार्टी वहीं, विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) ने भी आरजेडी से कम से कम 30 सीटों की मांग की है। मुकेश सहनी का कहना है कि वीआईपी का जनाधार कई जिलों में फैला हुआ है और उन्हें गठबंधन में सम्मानजनक प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। उनकी यह मांग महागठबंधन के लिए सीटों का समीकरण और चुनौतीपूर्ण बना रही है।