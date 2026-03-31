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धूमल पर्यटन के चेयरमैन; प्रदूषण कमेटी में अनंत सिंह; बागी फैसल, मनोहर भी अध्यक्ष; बिहार विधानसभा की 19 समितियां गठित

Mar 31, 2026 01:30 pm ISTRitesh Verma लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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Bihar Assembly Committee List: बिहार विधानसभा की 19 समितियों का गठन हो गया है। स्पीकर प्रेम कुमार की मंजूरी के बाद चेयरमैन और सदस्यों की सूची जारी हो गई है। राज्यसभा चुनाव से दूर रहे दो विपक्षी विधायक अध्यक्ष बनाए गए हैं।

धूमल पर्यटन के चेयरमैन; प्रदूषण कमेटी में अनंत सिंह; बागी फैसल, मनोहर भी अध्यक्ष; बिहार विधानसभा की 19 समितियां गठित

Bihar Assembly Committee List: बिहार में विधानसभा की 19 समितियों का गठन कर दिया गया है। विधानसभा अध्यक्ष (स्पीकर) प्रेम कुमार की मंजूरी के बाद समितियों के अध्यक्ष और सदस्य की सूची जारी कर दी गई है। राज्यसभा चुनाव के दौरान वोटिंग से दूर रहे कांग्रेस विधायक मनोहर प्रसाद सिंह और राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के एमएलए फैसल रहमान को भी एक-एक कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। बाहुबली विधायक मनोरंजन सिंह उर्फ धूमल सिंह को पर्यटन उद्योग से संबंधित कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है, जबकि अनंत कुमार सिंह को पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण समिति में बतौर सदस्य रखा गया है।

विधानसभा की इन समितियों का गठन वित्त वर्ष 2026-27 के लिए किया गया है। इनका कार्यकाल 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 तक रहेगा। विधानसभा की नियम समिति के अध्यक्ष स्पीकर प्रेम कुमार होंगे, जिसमें बतौर सदस्य डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा और संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी रखे गए हैं। सामान्य प्रयोजन समिति का गठन भी इन चार नेताओं के साथ हुआ है। उसमें भी स्पीकर चेयरमैन जबकि दोनों डिप्टी सीएम और संसदीय कार्य मंत्री सदस्य रहेंगे।

बिहार विधानसभा की समितियों के अध्यक्ष और सदस्यों की पूरी सूची

समिति का नामचेयरमैनसदस्य
नियम समितिप्रेम कुमारसम्राट चौधरी
विजय कुमार सिन्हा
विजय कुमार चौधरी
सामान्य प्रयोजन समितिप्रेम कुमारसम्राट चौधरी
विजय कुमार सिन्हा
विजय कुमार चौधरी
पुस्तकालय समितिज्योति देवीबीरेंद्र सिंह
शंभूनाथ यादव
याचिका समितिजनक सिंहरामानंद यादव
सुनील कुमार
रत्नेश सदा
प्रत्यायुक्त विधान समितिमनोहर प्रसाद सिंहआबिदुर रहमान
मुरारी मोहन झा
राजकीय आश्वासन समितिदामोदर रावतकर्णजीत सिंह
राम सिंह
प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण समितिअमरेंद्र कुमार पांडेयविजय कुमार मंडल
कमरूल होदा
जिला परिषद एवं पंचायती राज समितिशैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडलकुमार शैलेंद्र
रणधीर कुमार सोनी
एससी-एसटी कल्याण समितिसंतोष कुमार निरालाललन राम
अनिल कुमार
निवेदन समितिसिद्धार्थ सौरवकृष्ण कुमार मंटू
सुधांशु शेखर
महिला एवं बाल विकास समितिअश्वमेध देवीगायत्री देवी
देवंती यादव
मनोरमा देवी
आचार समितिसंजीव चौरसियाराम नारायण मंडल
कृष्ण कुमार ऋषि
कृष्णनंदन पासवान
गैर सरकारी विधेयक एवं संकल्प समितिफैसल रहमानसुरेंद्र राम
अजय कुमार
पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण समितिअवधेश सिंहअनंत कुमार सिंह
भरत बिंद
अल्पसंख्यक कल्याण समितिअख्तरुल ईमानतौसीफ आलम
मुर्शिद आलम
पर्यटन उद्योग समितिमनोरंजन सिंहसुनील कुमार पिंटू
अनिल सिंह
शून्यकाल समितिमाधव आनंदललित नारायण मंडल
बैधनाथ प्रसाद
आलोक कुमार सिंह
बिहार विरासत विकास समितिरेणु देवीशीला कुमारी
सर्वजीत
कारा सुधार समितिनिशा सिंहलालबाबू प्रसाद गुप्ता
प्रमोद कुमार सिन्हा
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Ritesh Verma

लेखक के बारे में

Ritesh Verma
रीतेश वर्मा पत्रकारिता में 25 साल से अलग-अलग भूमिका में अखबार, टीवी और डिजिटल में काम कर चुके हैं। दैनिक जागरण के साथ बिहार में 5 साल तक जिला स्तर की प्रशासनिक और क्राइम रिपोर्टिंग करने के बाद रीतेश ने आईआईएमसी, दिल्ली में दाखिला लेकर पत्रकारिता की पढ़ाई की। एक साल के अध्ययन ब्रेक के बाद रीतेश ने विराट वैभव से दोबारा काम शुरू किया। फिर दैनिक भास्कर में देश-विदेश का पेज देखा। आज समाज में पहले पन्ने पर काम किया। बीबीसी हिन्दी के साथ आउटसाइड कंट्रीब्यूटर के तौर पर जुड़े। अखबारों के बाद रीतेश ने स्टार न्यूज के जरिए टीवी मीडिया में कदम रखा। रीतेश ने टीवी चैनलों में रिसर्च डेस्क पर लंबे समय तक काम किया है और देश-दुनिया के विषयों पर तथ्यपरक जानकारी सहयोगियों को आगे इस्तेमाल के लिए मुहैया कराई है। सहारा समय और इंडिया न्यूज में भी रीतेश रिसर्च का काम करते रहे। इंडिया न्यूज की पारी के दौरान वो रिसर्च के साथ-साथ चैनल की वेब टीम के हेड बने और इनखबर न्यूज पोर्टल को बतौर संपादक शुरू किया। लाइव हिन्दुस्तान के साथ एडिटर- न्यू इनिशिएटिव के तौर पर पिछले 6 साल से जुड़े रीतेश फिलहाल उत्तर प्रदेश और बिहार की खबरों और दोनों राज्यों की टीम को देखते हैं। और पढ़ें
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