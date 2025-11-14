Hindustan Hindi News
Araria Result LIVE: अररिया चुनाव रिजल्ट; शगुफ्ता अजीम या अबिदुर रहमान? कौन जीतेगा कौन हारेगा

Araria Result LIVE: अररिया चुनाव रिजल्ट; शगुफ्ता अजीम या अबिदुर रहमान? कौन जीतेगा कौन हारेगा

संक्षेप: Araria Assembly Result LIVE: बिहार विधानसभा की अररिया सीट पर थोड़ी देर में वोटों की गिनती शुरू होगी। इस सीट से जेडीयू ने शगुफ्ता अजीम और कांग्रेस ने अबिदुर रहमान को फिर से मौका दिया है।

Fri, 14 Nov 2025 05:53 AMAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, अररिया
Araria Assembly Seat Result LIVE 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में अररिया सीट पर सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। अररिया सीट पर एनडीए की ओर से जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) की शगुफ्ता अजीम, महागठबंधन की ओर से कांग्रेस के अबिदुर रहमान और जन सुराज पार्टी की डॉ. फरहत आरा के बीच रोचक त्रिकोणीय लड़ाई चल रही है।

अररिया में मतगणना अररिया जिले के काउंटिंग सेंटर पर सुबह 8 बजे से शुरू होगी। शुरुआती राउंडों में शगुफ्ता अजीम और अबिदुर रहमान के बीच कड़ी स्पर्धा की उम्मीद है, जबकि फरहत आरा बेगम वोटों के बंटवारे में निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। दूसरे चरण में 11 नवंबर को यहां मतदान हुआ।

Araria Assembly Seat Result LIVE 2025 कौन आगे कौन पीछे?

उम्मीदवार का नामपार्टीकुल वोट (अपडेटेड राउंड्स तक)स्थिति (आगे/पीछे)
शगुफ्ता अजीमजेडीयू (एनडीए)--
अबिदुर रहमानकांग्रेस (महागठबंधन)--
फरहत आरा बेगमजन सुराज पार्टी--

चुनाव आयोग की स्टैंडर्ड प्रक्रिया के अनुसार, पोस्टल बैलट पहले गिने जाते हैं और उसके लगभग 30 मिनट बाद ईवीएम वोटों की गिनती शुरू होती है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि सुबह 8.30 बजे के बाद ही शुरुआती रुझान विश्वसनीय माने जाएंगे। अररिया चुनाव के नतीजों के अपडेट्स के लिए लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़े रहें।

अररिया सीट का यह मुकाबला इसलिए भी खास है क्योंकि यह सीमांचल क्षेत्र का प्रमुख केंद्र होने के साथ-साथ मुस्लिम बहुल और विविध जातीय समीकरणों वाली सीट है। 2020 में कांग्रेस के अबिदुर रहमान ने जेडीयू की शगुफ्ता अजीम को हराकर जीत हासिल की थी। वहीं 2015 में भी कांग्रेस के अबिदुर रहमान ही चुनाव जीते थे। इस बार जेडीयू और कांग्रेस ने अपने पुराने उम्मीदवारों को उतारकर मुकाबले को और तीखा बना दिया है।

