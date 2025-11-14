Araria Result LIVE: अररिया चुनाव रिजल्ट; शगुफ्ता अजीम या अबिदुर रहमान? कौन जीतेगा कौन हारेगा

संक्षेप: Araria Assembly Result LIVE: बिहार विधानसभा की अररिया सीट पर थोड़ी देर में वोटों की गिनती शुरू होगी। इस सीट से जेडीयू ने शगुफ्ता अजीम और कांग्रेस ने अबिदुर रहमान को फिर से मौका दिया है।

Araria Assembly Seat Result LIVE 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में अररिया सीट पर सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। अररिया सीट पर एनडीए की ओर से जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) की शगुफ्ता अजीम, महागठबंधन की ओर से कांग्रेस के अबिदुर रहमान और जन सुराज पार्टी की डॉ. फरहत आरा के बीच रोचक त्रिकोणीय लड़ाई चल रही है।

अररिया में मतगणना अररिया जिले के काउंटिंग सेंटर पर सुबह 8 बजे से शुरू होगी। शुरुआती राउंडों में शगुफ्ता अजीम और अबिदुर रहमान के बीच कड़ी स्पर्धा की उम्मीद है, जबकि फरहत आरा बेगम वोटों के बंटवारे में निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। दूसरे चरण में 11 नवंबर को यहां मतदान हुआ।

Araria Assembly Seat Result LIVE 2025 कौन आगे कौन पीछे?

उम्मीदवार का नाम पार्टी कुल वोट (अपडेटेड राउंड्स तक) स्थिति (आगे/पीछे) शगुफ्ता अजीम जेडीयू (एनडीए) - - अबिदुर रहमान कांग्रेस (महागठबंधन) - - फरहत आरा बेगम जन सुराज पार्टी - -

चुनाव आयोग की स्टैंडर्ड प्रक्रिया के अनुसार, पोस्टल बैलट पहले गिने जाते हैं और उसके लगभग 30 मिनट बाद ईवीएम वोटों की गिनती शुरू होती है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि सुबह 8.30 बजे के बाद ही शुरुआती रुझान विश्वसनीय माने जाएंगे। अररिया चुनाव के नतीजों के अपडेट्स के लिए लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़े रहें।