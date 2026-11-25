आरा डबल मर्डर: शादी में घुसे बदमाश, दो युवकों की गोली मारकर हत्या, SIT जांच शुरू
आरा में डबल मर्डर से सनसनी मच गई। एक शादी कार्यक्रम में दो बाइक पर सवार 6 बदमाश घुस गए। उन्होंने फायरिंग कर दी। गोली मारकर दो की हत्या की गई है। मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। किसी पुराने विवाद में हत्या किए जाने की बात सामने आ रही है।
आरा, हिंदुस्तान संवाददाता। बिहार के आरा में शादी समारोह में दो की हत्या के बाद सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि मुफस्सिल थाना क्षेत्र के चकिया गांव में मंगलवार की रात शादी समारोह में फायरिंग कर दो की हत्या कर दी गई है। इस वारदात में एक घायल भी है। मृतकों में मुफस्सिल थाने के शुभकरणगंज गांव निवासी राहुल कुमार और दीपक कुमार शामिल हैं। घायल दौलतपुर गांव का सोनू कुमार है। पुलिस ने मामले में एसआईटी गठित करके जांच शुरू कर दी है।
मामले में पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित ने अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर एसडीपीओ के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की है। बताया जा रहा है कि आरा में एक शादी समारोह में दो बाइक पर सवार 6 बदमाश घुस आए। जयमाल के बाद करीब 11.30 बजे फायरिंग हुई। बताया जा रहा है कि मृतक राहुल के मामा की बेटी की शादी थी। गोली मारने वाले अपराधियों की उम्र 18 से 20 के बीच है। अपराधियों की संख्या छह थी, जो दो बाइक पर सवार होकर पहुंचे थे। उन्होंने शादी समारोह में घुसकर फायरिंग कर दी। राहुल और दीपक की गोली मारकर हत्या की गई। दोनों को सामने से गोली मारी गयी है।
फायरिंग होते ही मौके पर अफरा-तफरी मच गई। इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मृतकों के शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजे। वहीं, घटनास्थल से तीन खोखा और एक पिलेट बरामद किया गया है। एसडीपीओ के अनुसार पूर्व के विवाद में ही गोली मारी गयी है। हमलावरों की पहचान कर ली गई है और गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी की जा रही है। परिवार ने आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है।
पुलिस का कहना है कि परिवार से शिकायत मिली है। शिकायत के आधार पर आरोपियों की पहचान कर उनकी तलाश के लिए दबिश दी जा रही है। छापेमारी कर जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। जानकारी मिली है कि आरोपियों को मृतक के बीच कोई पुराना विवाद था। इसी विवाद के कारण हत्या की गई है। पुलिस ने मामले में जांच शुरू करते हुए परिवार के बयान दर्ज किए हैं।
दो दोस्तों की मौत, तीसरा घायल
बताया जा रहा है कि मरने वाले दोनों दोस्त थे। वहीं, एक अन्य दोस्त घायल हो गया है। मृतक राहुल कुमार को दो गोलियां, जबकि दीपक कुमार को चार गोलियां लगी थीं। वहीं, घायल सोनू कुमार का इलाज जारी है। पुलिस ने सोनू का बयान भी दर्ज किया।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
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