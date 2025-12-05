Bihar AQI: सासाराम की हवा खराब ,पटना में भी प्रदूषण; देखें बिहार के शहरों का एक्यूआई

संक्षेप: Bihar AQI Today: बिहार में ठंड का कहर बढ़ने के साथ ही वायु प्रदूषण भी अपने पैर जमाने लगा है। बीते 24 घंटे के भीतर सासाराम राज्य का सबसे प्रदूषित शहर बना रहा। राजधानी पटना की हवा भी खराब स्तर में दर्ज की गई।

Bihar AQI Today: दिसंबर महीने में ठंड बढ़ते ही बिहार में वायु प्रदूषण का दायरा भी बढ़ रहा है। राजधानी पटना सहित 24 शहरों की हवा गुरुवार को प्रदूषण की चपेट में रही। सासाराम की हवा की गुणवत्ता राज्य में सबसे खराब रही। यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 214 के साथ खराब श्रेणी में रहा। हाजीपुर की हवा में आंशिक सुधार आया है, लेकिन गुरुवार भी यहां एक्यूआई 184 दर्ज किया गया। हालांकि, शुक्रवार सुबह राज्य में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 200 से नीचे रहा।

पिछले कुछ दिनों से पटना के समनपुरा के साथ साथ गांधी मैदान इलाके की हवा की गुणवत्ता भी खराब हुई है। गुरुवार को भी समनपुरा और गांधी मैदान क्षेत्र में हवा की गुणवत्ता खराब श्रेणी में रही। समनपुरा में वायु गुणवत्ता सूचकांक 218 और गांधी मैदान में यह 239 रहा। समनपुरा क्षेत्र में पीएम 10 और पीएम 2.5 की अधिकता अधिक रही। दानापुर में एक्यूआई 141, तारामंडल के पास 173 जबकि पटना सिटी के पास 81 दर्ज किया गया।

गांधी मैदान के आसपास मेट्रो व अन्य निर्माण कार्य हो रहे हैं। साथ ही मैदान में दौड़ का नियमित अभ्यास करने वाले अभ्यथियों का आना-जाना बना रहता है। गांधी मैदान की ओर शहर के लोगों की आवाजाही शुक्रवार से बढ़ेगी। पटना पुस्तक मेला की शुरुआत हो रही है। पिछले साल धूलकणों की अधिकता से मेले का मजा किरकिरा हुआ था। अगर ऐसे ही स्थिति रही तो हवा की गुणवत्ता लगातार खराब रहने से समस्या बढ़ सकती है।