Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsBihar AQI Today Sasaram air quality is poor Patna also polluted see cities index
Bihar AQI: सासाराम की हवा खराब ,पटना में भी प्रदूषण; देखें बिहार के शहरों का एक्यूआई

Bihar AQI: सासाराम की हवा खराब ,पटना में भी प्रदूषण; देखें बिहार के शहरों का एक्यूआई

संक्षेप:

Bihar AQI Today: बिहार में ठंड का कहर बढ़ने के साथ ही वायु प्रदूषण भी अपने पैर जमाने लगा है। बीते 24 घंटे के भीतर सासाराम राज्य का सबसे प्रदूषित शहर बना रहा। राजधानी पटना की हवा भी खराब स्तर में दर्ज की गई।  

Dec 05, 2025 08:01 am ISTJayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटना
share Share
Follow Us on

Bihar AQI Today: दिसंबर महीने में ठंड बढ़ते ही बिहार में वायु प्रदूषण का दायरा भी बढ़ रहा है। राजधानी पटना सहित 24 शहरों की हवा गुरुवार को प्रदूषण की चपेट में रही। सासाराम की हवा की गुणवत्ता राज्य में सबसे खराब रही। यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 214 के साथ खराब श्रेणी में रहा। हाजीपुर की हवा में आंशिक सुधार आया है, लेकिन गुरुवार भी यहां एक्यूआई 184 दर्ज किया गया। हालांकि, शुक्रवार सुबह राज्य में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 200 से नीचे रहा।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

पिछले कुछ दिनों से पटना के समनपुरा के साथ साथ गांधी मैदान इलाके की हवा की गुणवत्ता भी खराब हुई है। गुरुवार को भी समनपुरा और गांधी मैदान क्षेत्र में हवा की गुणवत्ता खराब श्रेणी में रही। समनपुरा में वायु गुणवत्ता सूचकांक 218 और गांधी मैदान में यह 239 रहा। समनपुरा क्षेत्र में पीएम 10 और पीएम 2.5 की अधिकता अधिक रही। दानापुर में एक्यूआई 141, तारामंडल के पास 173 जबकि पटना सिटी के पास 81 दर्ज किया गया।

ये भी पढ़ें:बिहार में 3 डिग्री तक गिरेगा पारा और बढ़ेगी ठंड, कोहरे की भी मार; मौसम का हाल

गांधी मैदान के आसपास मेट्रो व अन्य निर्माण कार्य हो रहे हैं। साथ ही मैदान में दौड़ का नियमित अभ्यास करने वाले अभ्यथियों का आना-जाना बना रहता है। गांधी मैदान की ओर शहर के लोगों की आवाजाही शुक्रवार से बढ़ेगी। पटना पुस्तक मेला की शुरुआत हो रही है। पिछले साल धूलकणों की अधिकता से मेले का मजा किरकिरा हुआ था। अगर ऐसे ही स्थिति रही तो हवा की गुणवत्ता लगातार खराब रहने से समस्या बढ़ सकती है।

बिहार के विभिन्न शहरों में 5 अक्टूबर को सुबह 7 बजे AQI:

  • गयाजी- 189
  • सासाराम- 178
  • अररिया- 172
  • पटना- 172
  • बेगूसराय- 142
  • हाजीपुर- 139
  • आरा- 137
  • बक्सर- 129
  • किशनगंज- 128
  • बिहारशरीफ- 125
  • मुंगेर- 124
  • मुजफ्फरपुर- 124
  • राजगीर- 105
  • बेतिया- 103
  • औरंगाबाद- 102

(हिन्दुस्तान अखबार के इनपुट के साथ)

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat
राजनीतिक, सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन और अपराध जैसे विषयों पर लिखना पसंद है। मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं, अभी बिहार कवर कर रहे हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे-2-न्यूज, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे संस्थानों में काम कर चुके हैं। समाचार के अलावा साहित्य पठन-लेखन में भी रुचि है। और पढ़ें
air pollution Bihar News Today Bihar Top News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।