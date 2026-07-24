महिंद्रा थार, 30 प्रॉपर्टी के पेपर, करोड़ों की संपत्ति; बिहार पशुपालन ऑफिस का चपरासी निकला धनकुबेर

निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की जांच टीम ने अभियुक्त शिवानंद कुमार सिंह के तीन अलग-अलग ठिकानों पर छापेमारी कर कुल 34 अचल संपत्तियों के दस्तावेज, एक महिंद्रा थार गाड़ी और दो मोटरसाइकिल बरामद की।

Bihar Top News: बिहार का पशुपालन विभाग फिर चर्चा में है। चर्चा के केंद्र में एक चपरासी है जिसके ठिकानों पर निगरानी की रेड में बड़ी संपत्ति का खुलासा हुआ है। भोजपुर के गड़हनी अंचल स्थित पशु चिकित्सालय में तैनात कार्यालय परिचारी शिवानंद कुमार सिंह कालेधन का कुबेर निकला। उसने काली कमाई से अकूत संपत्ति हासिल की है। उसकी संपत्ति उसकी आय से ढाई सौ गुनी से अधिक पाई गयी है।

निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की जांच टीम ने अभियुक्त शिवानंद कुमार सिंह के तीन अलग-अलग ठिकानों पर छापेमारी कर कुल 34 अचल संपत्तियों के दस्तावेज, एक महिंद्रा थार गाड़ी और दो मोटरसाइकिल बरामद की। जब्त दस्तावेजों का अनुमानित मूल्य 1 करोड़ 11 लाख 76 हजार 250 रुपये है।

आवास समेत तीन ठिकानों पर रेड निगरानी ने शिवानन्द कुमार सिंह के खिलाफ 20 जुलाई 2026 को निगरानी थाना कांड संख्या-087/26 के तहत एक करोड़ 6 लाख 62 हजार 770 रुपये के प्रत्यानुपातिक धनार्जन (आय से अधिक संपत्ति) का मामला दर्ज किया। इसके बाद निगरानी विशेष कोर्ट से वारंट के बाद तीन टीमों ने छापेमारी की। 22 जुलाई देर रात तक अभियुक्त के भोजपुर स्थित आवास एवं कार्यालय सहित तीन ठिकानों पर छापेमारी की।

जमीन के 30 दस्तावेज बरामद निगरानी ब्यूरो के अनुसार देर रात तक जारी कार्रवाई के तहत तलाशी के दौरान ब्यूरो की टीम को कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और संपत्ति से जुड़े कागजात मिले हैं। बरामद दस्तावेजों में तीन जमीन एग्रीमेंट के कागजात, 15 जमीन के क्रय डीड के कागजात, 12 जमीन के विक्रय डीड के कागजात, एक मोरगेज डीड के कागजात, पांच विभिन्न बैंक खातों के कागजात तथा एक महिंद्रा थार गाड़ी एवं दो मोटरसाइकिल शामिल है। निगरानी ब्यूरो के अनुसार अभियुक्त के खिलाफ जांच की कार्रवाई जारी है। संभावना जताई जा रही है कि जांच में अभी अन्य संपत्तियां भी सामने आ सकती हैं। आरोपी के सगे संबंधियों की प्रॉपर्टी का भी आकलन किया जा रहा है।