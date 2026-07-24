महिंद्रा थार, 30 प्रॉपर्टी के पेपर, करोड़ों की संपत्ति; बिहार पशुपालन ऑफिस का चपरासी निकला धनकुबेर
निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की जांच टीम ने अभियुक्त शिवानंद कुमार सिंह के तीन अलग-अलग ठिकानों पर छापेमारी कर कुल 34 अचल संपत्तियों के दस्तावेज, एक महिंद्रा थार गाड़ी और दो मोटरसाइकिल बरामद की।
Bihar Top News: बिहार का पशुपालन विभाग फिर चर्चा में है। चर्चा के केंद्र में एक चपरासी है जिसके ठिकानों पर निगरानी की रेड में बड़ी संपत्ति का खुलासा हुआ है। भोजपुर के गड़हनी अंचल स्थित पशु चिकित्सालय में तैनात कार्यालय परिचारी शिवानंद कुमार सिंह कालेधन का कुबेर निकला। उसने काली कमाई से अकूत संपत्ति हासिल की है। उसकी संपत्ति उसकी आय से ढाई सौ गुनी से अधिक पाई गयी है।
निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की जांच टीम ने अभियुक्त शिवानंद कुमार सिंह के तीन अलग-अलग ठिकानों पर छापेमारी कर कुल 34 अचल संपत्तियों के दस्तावेज, एक महिंद्रा थार गाड़ी और दो मोटरसाइकिल बरामद की। जब्त दस्तावेजों का अनुमानित मूल्य 1 करोड़ 11 लाख 76 हजार 250 रुपये है।
आवास समेत तीन ठिकानों पर रेड
निगरानी ने शिवानन्द कुमार सिंह के खिलाफ 20 जुलाई 2026 को निगरानी थाना कांड संख्या-087/26 के तहत एक करोड़ 6 लाख 62 हजार 770 रुपये के प्रत्यानुपातिक धनार्जन (आय से अधिक संपत्ति) का मामला दर्ज किया। इसके बाद निगरानी विशेष कोर्ट से वारंट के बाद तीन टीमों ने छापेमारी की। 22 जुलाई देर रात तक अभियुक्त के भोजपुर स्थित आवास एवं कार्यालय सहित तीन ठिकानों पर छापेमारी की।
जमीन के 30 दस्तावेज बरामद
निगरानी ब्यूरो के अनुसार देर रात तक जारी कार्रवाई के तहत तलाशी के दौरान ब्यूरो की टीम को कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और संपत्ति से जुड़े कागजात मिले हैं। बरामद दस्तावेजों में तीन जमीन एग्रीमेंट के कागजात, 15 जमीन के क्रय डीड के कागजात, 12 जमीन के विक्रय डीड के कागजात, एक मोरगेज डीड के कागजात, पांच विभिन्न बैंक खातों के कागजात तथा एक महिंद्रा थार गाड़ी एवं दो मोटरसाइकिल शामिल है। निगरानी ब्यूरो के अनुसार अभियुक्त के खिलाफ जांच की कार्रवाई जारी है। संभावना जताई जा रही है कि जांच में अभी अन्य संपत्तियां भी सामने आ सकती हैं। आरोपी के सगे संबंधियों की प्रॉपर्टी का भी आकलन किया जा रहा है।
आय से 253% अधिक संपत्ति मिली
निगरानी ने बताया कि प्राथमिकी अभियुक्त शिवानन्द कुमार सिंह और उनकी पत्नी चांदनी सिंह के नाम पर कुल 34 अचल संपत्तियां पाई गई हैं, जिनका अनुमानित मूल्य एक करोड़ 11 लाख 76 हजार 250 रुपये बताया गया है। इसके अलावा तीन वाहनों की खरीद और निबंधन की जानकारी मिली है, जिनकी कुल कीमत 17 लाख 24 हजार 187 रुपये बताई गई है। बैंक खातों में 68 हजार 233 रुपये जमा पाए गए हैं। निगरानी ब्यूरो के अनुसार, अभियुक्त की कुल ज्ञात आय की तुलना में यह संपत्ति करीब 253.8 प्रतिशत अधिक है।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें