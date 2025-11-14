Amour Result LIVE: अमौर चुनाव रिजल्ट; अख्तारुल इमान या अब्दुल जलील, कौन मारेगा बाजी?

संक्षेप: Amour Assembly Result LIVE: बिहार विधानसभा की अमौर सीट पर मतगणना शुरू हो गई है। यहां से कांग्रेस ने अब्दुल जलील मस्तान और जेडीयू ने सबा जफर को मौका दिया है।

Amour Assembly Seat Result LIVE 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में पूर्णिया जिले की अमौर सीट पर मतगणना शुरू हो गई है। यहां महागठबंधन की ओर से कांग्रेस के अब्दुल जलील मस्तान, एनडीए की तरफ से जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) के सबा जफर, एआईएमआईएम के मौजूदा विधायक अख्तरुल ईमान, जन सुराज पार्टी के अफरोज और बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) की लक्ष्मी कुमारी मुख्य दावेदार हैं।

अमौर में दूसरे चरण में 11 नवंबर 2025 को वोटिंग हुई थी, जबकि वोटों की गिनती पूर्णिया जिले के काउंटिंग सेंटर पर सुबह 8 बजे से शुरू होगी। इस सीट पर अख्तारुल इमान और अब्दुल जलील मस्तान के बीच कड़ी टक्कर हो सकती है। वहीं सबा जफर और अफराज भी मुकाबला रोचक बना रहे हैं।

Amour Assembly Seat Result LIVE 2025 कौन आगे कौन पीछे?

उम्मीदवार का नाम पार्टी कुल वोट (अपडेटेड राउंड्स तक) स्थिति (आगे/पीछे) अख्तरुल ईमान एआईएमआईएम - - अब्दुल जलील मस्तान आईएनसी (महागठबंधन) - - सबा जफर जेडीयू (एनडीए) - - अफरोज जन सुराज पार्टी - - लक्ष्मी कुमारी बहुजन समाज पार्टी - -

चुनाव आयोग की मानक प्रक्रिया के अनुसार, पोस्टल बैलट पहले गिने जाते हैं और उसके करीब 30 मिनट बाद ईवीएम वोटों की काउंटिंग शुरू हो जाती है। आयोग ने निर्देश दिए हैं कि सुबह 8.30 बजे के बाद आने वाले ट्रेंड्स ही भरोसेमंद होंगे। सटीक अपडेट्स के लिए लाइव हिंदुस्तान के साथ बने रहें।