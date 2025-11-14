Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar Newsbihar Amour Assembly Seat Result jalil Mastan Saba Zafar jdu Akhtarul Iman aimim counting lead trail victory Updates
Amour Result LIVE: अमौर चुनाव रिजल्ट; अख्तारुल इमान या अब्दुल जलील, कौन मारेगा बाजी?

Amour Result LIVE: अमौर चुनाव रिजल्ट; अख्तारुल इमान या अब्दुल जलील, कौन मारेगा बाजी?

संक्षेप: Amour Assembly Result LIVE: बिहार विधानसभा की अमौर सीट पर मतगणना शुरू हो गई है। यहां से कांग्रेस ने अब्दुल जलील मस्तान और जेडीयू ने सबा जफर को मौका दिया है।

Fri, 14 Nov 2025 08:03 AMAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, पूर्णिया
share Share
Follow Us on

Amour Assembly Seat Result LIVE 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में पूर्णिया जिले की अमौर सीट पर मतगणना शुरू हो गई है। यहां महागठबंधन की ओर से कांग्रेस के अब्दुल जलील मस्तान, एनडीए की तरफ से जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) के सबा जफर, एआईएमआईएम के मौजूदा विधायक अख्तरुल ईमान, जन सुराज पार्टी के अफरोज और बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) की लक्ष्मी कुमारी मुख्य दावेदार हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

अमौर में दूसरे चरण में 11 नवंबर 2025 को वोटिंग हुई थी, जबकि वोटों की गिनती पूर्णिया जिले के काउंटिंग सेंटर पर सुबह 8 बजे से शुरू होगी। इस सीट पर अख्तारुल इमान और अब्दुल जलील मस्तान के बीच कड़ी टक्कर हो सकती है। वहीं सबा जफर और अफराज भी मुकाबला रोचक बना रहे हैं।

Amour Assembly Seat Result LIVE 2025 कौन आगे कौन पीछे?

Bihar Exit Polls, बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।
उम्मीदवार का नामपार्टीकुल वोट (अपडेटेड राउंड्स तक)स्थिति (आगे/पीछे)
अख्तरुल ईमानएआईएमआईएम--
अब्दुल जलील मस्तानआईएनसी (महागठबंधन)--
सबा जफरजेडीयू (एनडीए)--
अफरोजजन सुराज पार्टी--
लक्ष्मी कुमारीबहुजन समाज पार्टी--

चुनाव आयोग की मानक प्रक्रिया के अनुसार, पोस्टल बैलट पहले गिने जाते हैं और उसके करीब 30 मिनट बाद ईवीएम वोटों की काउंटिंग शुरू हो जाती है। आयोग ने निर्देश दिए हैं कि सुबह 8.30 बजे के बाद आने वाले ट्रेंड्स ही भरोसेमंद होंगे। सटीक अपडेट्स के लिए लाइव हिंदुस्तान के साथ बने रहें।

अमौर सीट का मुकाबला इसलिए भी रोमांचक है क्योंकि यह मुस्लिम बहुल सीमांचल क्षेत्र की हॉटसीट है, जहां एआईएमआईएम का उदय 2020 से स्थानीय राजनीति को बदल रहा है। 2020 में एआईएमआईएम के अख्तरुल ईमान ने जेडीयू के साबा जफर को 52,515 वोटों के अंतर से हराया था। वहीं 2015 में आईएनसी के अब्दुल जलील मस्तान ने बीजेपी के सबा जफर को 51,997 वोटों से पराजित किया था, जो कांग्रेस की तत्कालीन मजबूत पकड़ को दर्शाता है। इस बार मस्तान की वापसी, इमान की रक्षा रणनीति और जन सुराज की नई एंट्री मुकाबले को अप्रत्याशित बना रही है।

Anubhav Shakya

लेखक के बारे में

Anubhav Shakya
भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद जी न्यूज से करियर की शुरुआत की। इसके बाद नवभारत टाइम्स में काम किया। फिलहाल लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। किताबों की दुनिया में खोए रहने में मजा आता है। जनसरोकार, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में गहरी दिलचस्पी है। एनालिसिस और रिसर्च बेस्ड स्टोरी खूबी है। और पढ़ें
Bihar Elections Bihar Assembly Elections Bihar Assembly Elections 2025 अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।