Amnour Result Live: अमनौर सीट पर बीजेपी के पास हैट्रिक का मौका, RJD देगी सरप्राइज? हर अपडेट

संक्षेप: Amnour Seat Result Live: अमनौर सीट पर भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल आमने-सामने हैं। भाजपा ने कृष्ण कुमार मंटो को टिकट दिया तो वहीं राजद ने सुनील कुमार पर भरोसा जताया है। 2020 और 2015 के चुनाव में बीजेपी ने दोनों बार बाजी मारी थी।

बिहार के सारण जिले की एक और खास विधानसभा सीट है अमनौर। अमनौर सीट पर भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल आमने-सामने हैं। भाजपा ने कृष्ण कुमार मंटो को टिकट दिया तो वहीं राजद ने सुनील कुमार पर भरोसा जताया है। 2020 और 2015 के चुनाव में बीजेपी ने दोनों बार बाजी मारी थी। देखना होगा क्या तीसरी बार बीजेपी ये कमाल कर पाएगी। काउंटिंग 8 बजे स शुरू होगी। पल-पल की अपडेट के लिए देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान...

अमनौर सीट के बारे में अमनौर ब्लॉक अपने केले के बागानों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। गंडक नदी से इसकी निकटता के कारण यहां की जमीन खेती के लिए उपजाऊ है, और कृषि ही स्थानीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। केले के अलावा,इस क्षेत्र की प्रमुख फसलों में धान,गेहूं और दालें शामिल हैं। जिला मुख्यालय छपरा,अमनौर से 31 किलोमीटर दक्षिण में है,जबकि राजधानी पटना 52 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। उत्तर प्रदेश का बलिया लगभग 106 किलोमीटर दूर है,किसानों के लिए प्राथमिक बाजार केंद्र का काम करता है जहां वे अपनी उपज बेचते हैं।

अमनौर का चुनावी इतिहास अमनौर का चुनावी इतिहास अपेक्षाकृत नया है, क्योंकि यह परिसीमन प्रक्रिया के बाद 2008 में ही विधानसभा क्षेत्र बना। यह सारण लोकसभा सीट के तहत आने वाले छह विधानसभा क्षेत्रों में से एक है। इस निर्वाचन क्षेत्र में अमनौर और मकेर सामुदायिक विकास खंड के साथ-साथ परसा प्रखंड की छह ग्राम पंचायतें शामिल हैं। अमनौर एक सामान्य (General) निर्वाचन क्षेत्र है,जहां अब तक तीन विधानसभा चुनाव हो चुके हैं।

2010 के चुनावों में जनता दल (यूनाइटेड) ने 10,517 वोटों के अंतर से यह सीट जीती। जद (यू) के कृष्ण कुमार मंटू, जो क्षेत्र के एक प्रमुख 'बाहुबली' थे,ने दो निर्दलीय उम्मीदवारों को हराया,जबकि लोजपा (LJP) चौथे स्थान पर रही। विपक्ष के महागठबंधन के हिस्से के रूप में चुनाव लड़ रही कांग्रेस को शर्मिंदगी झेलनी पड़ी,क्योंकि उसके उम्मीदवार ने जमानत जब्त करा दी और केवल 2.21 प्रतिशत वोट पाकर आठवें स्थान पर रहा।

तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करने के विरोध में जद (यू) ने 2014 के आम चुनावों से पहले भाजपा से संबंध तोड़ लिए। यह निर्णय अंततः भाजपा के लिए फायदेमंद साबित हुआ। भाजपा ने अपने उम्मीदवार शत्रुघ्न तिवारी को मैदान में उतारा, जिन्होंने महागठबंधन के आधिकारिक उम्मीदवार और जद (यू) के निवर्तमान विधायक मंटू को 5,251 वोटों के अंतर से हराया।