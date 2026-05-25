नौतपा में बिहार भी तप रहा; दुनिया के सबसे गर्म 50 शहरों में सासाराम और बक्सर, 47 डिग्री पारा

बिहार में भी भीषण गर्मी का असर दिख रहा है। AQI.in के अनुसार दुनिया के 50 सबसे गर्म शहरों में बिहार के दो शहर शामिल हैं। सासाराम में तापमान 47 डिग्री और बक्सर में 46 डिग्री दर्ज किया गया। नौतपा और लू से लोगों का जनजीवन प्रभावित हो रहा है।

देश में इन दिनों भीषण गर्मी कहर ढा रही है। उत्तर भारत में नौतपा ने लोगों को झुलसा दिया है। जिसका असर बिहार में भी दिख रहा है। मौसम पर नजर रखने वाली वेबसाइट AQI.in ने सोमवार को जो आंकडे जारी किए। उसमें दुनिया के सबसे गर्म 50 शहरों में बिहार के भी दो शहर शामिल है। सासाराम में 47 डिग्री तापमान है। तो वहीं बक्सर में पारा 46 डिग्री दर्ज किया गया है। बात अगर बिहार की करें तो पुरवा और पछुआ के अलग-अलग प्रभाव से प्रदेश के मौसम का दो रंग देखने को मिल रहा है। दक्षिण बिहार में भीषण गर्मी का प्रकोप है तो सीमांचल और आसपास इलाकों में बादलों की आवाजाही और आंधी-पानी के कारण लोगों को तपिश से राहत मिली है।

मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने दक्षिण बिहार के छह जिलों बक्सर, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद एवं गयाजी में सोमवार को गर्म दिन और लू चलने को लेकर चेतावनी जारी की गई है। जबकि, उत्तर बिहार के किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार,सुपौल, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर , पूर्वी एवं पश्चिम चंपारण, सीवान और सारण के कुछ भागों में आंशिक बादल छाए रहने के साथ कुछ स्थानों पर आंधी-पानी को लेकर चेतावनी जारी की गई है। 26 को दक्षिण- पश्चिम बिहार को छोड़कर राज्य भर में आंधी पानी की स्थिति बन सकती है। अगले तीन से चार दिनों के दौरान तीन से चार डिग्री तक अधिकतम तापमान में कमी के आसार हैं।

अगले 6 दिन कैसा रहेगा सासाराम का तापमान 25 मई अधिकतम- 47 डिग्री

न्यूनतम- 31 डिग्री

26 मई अधिकतम- 46 डिग्री

न्यूनतम- 30 डिग्री

27 मई अधिकतम- 46 डिग्री

न्यूनतम- 29 डिग्री

28 मई अधिकतम- 44 डिग्री

न्यूनतम- 29 डिग्री

29 मई अधिकतम- 42 डिग्री

न्यूनतम- 30 डिग्री

30 मई अधिकतम- 40 डिग्री

न्यूनतम- 29 डिग्री

सासाराम में आसमान से बरसती आग व पछुआ हवा ने दैनिक जनजीवन प्रभावित कर दिया है। धरती तवे की तरह तप रही है। रविवार को जिले का अधिकतम तापमान 43 डिग्री तक पहुंच गया। आसमान से बरसती आग व तेज धूप से लोग परेशान हो रहे हैं। गर्मी का आलम यह है कि दिन तो दिन रात में भी गर्म हवा चलने से लोग परेशान रह रहे हैं। ऐसे में झुलसा देने वाली तपिश के कारण लोग घरों में ही रहना पसंद कर रहे हैं।