बिहार के सभी विभागों की जानकारी अब एक क्लिक पर मिलेगी, स्ट्रेटजी रूम और कमांड सेंटर शुरू

बिहार सरकार के सभी 45 विभागों की जानकारी अब एक क्लिक पर मिल जाएगी। योजना एवं विकास विभाग ने इसके लिए स्ट्रेटजी रूम और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की शुरुआत की है।

बिहार सरकार के सभी विभागों की जानकारी अब एक क्लिक पर मिलेगी। योजना एवं विकास मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने गुरुवार को अत्याधुनिक स्ट्रेटजी रूम एवं कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन किया। स्ट्रेटजी रूम नीति आयोग द्वारा विकसित मॉडल की तर्ज पर बनाया गया है। इसका उद्देश्य राज्य के सभी 45 विभागों और योजनाओं से जुड़ी जानकारी को एक क्लिक पर एक ही स्थान पर उपलब्ध कराना है।

मंत्री ने कहा कि स्ट्रेटजी रूम और कमांड और कंट्रोल सेंटर बिहार की नीति निर्माण प्रक्रिया में गति, सटीकता और पारदर्शिता लाएगा। एक क्लिक पर पूरे राज्य की योजनागत स्थिति जानना अब संभव हो गया है। यह सुशासन का उत्कृष्ट उदाहरण है। यह पहल राज्य की प्रशासनिक क्षमता को नई ऊंचाई देगी। डेटा पर आधारित योजना बनाना अब अधिक सरल, सटीक और प्रभावी हो सकेगा। यह प्लेटफॉर्म विभागों को आपस में जोड़ने वाला सेतु भी बनेगा।