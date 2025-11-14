Alinagar Result LIVE: अलीनगर से भाजपा की मैथिली ठाकुर आगे, रुझानों में राजद के विनोद मिश्रा पीछे

संक्षेप: Alinagar Assembly Seat Result LIVE 2025: बिहार के दरभंगा जिले की अलीनगर विधानसभा सीट पर वोटों की गिनती शुरू हो गई है। शुरुआती रुझानों में भाजपा प्रत्याशी मैथिली ठाकुर आगे चल रही हैं। वहीं, राजद के विनोद मिश्रा पीछे चल रहे हैं।

Alinagar Assembly Seat Result LIVE 2025: बिहार चुनाव में दरभंगा जिले की अलीनगर विधानसभा हॉट सीट बनी हुई है। अलीनगर विधानसभा की मतगणना शुरू हो गई है। थोड़ी देर में रुझान आना शुरू हो जाएंगे। रुझानों में झलक मिल जाएगी कि अलीनगर से एनडीए समर्थित भारतीय जनता पार्टी (BJP) की उम्मीदवार मैथिली ठाकुर और महागठबंधन समर्थित राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के प्रत्याशी विनोद मिश्रा में कौन आगे है और कौन पीछे है। जैसे-जैसे राउंडों की गिनती पूरी होती जाएगी, वैसे-वैसे जीत और हार का अंतर भी घटता-बढ़ता जाएगा। अलीनगर विधानसभा से कुल 12 प्रत्याशी मैदान में हैं। जन सुराज पार्टी के विप्लव कुमार चौधरी कितना वोट बटोरते हैं, इस पर भी नजर रहेगी।

सुबह 8 बजे- अलीनगर विधानसभा सीट की मतगणना शुरू हो गई है। पहले आधे घंटे पोस्टल बैलट की गिनती होगी। ईवीएम 8.30 बजे से खुलेंगे।

अलीनगर विधानसभा सीट पर पहले चरण में 6 नवंबर को मतदान हुआ था। यहां कुल 60.32 प्रतिशत वोटिंग हुई। भाजपा ने इस बार अलीनगर से लोक गायिका मैथिली ठाकुर को मैदान में उतारा है, जिससे इस सीट के नतीजों पर बिहार समेत देश भर के लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं। वहीं, आरजेडी ने विनोद मिश्रा को फिर से टिकट दिया है।