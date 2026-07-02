आम के आम गुठली के दाम, बिहार में सच हुई कहावत; BAU में बटर, तेल तैयार, अब कॉस्मेटिक्स की बारी

बीएयू के वैज्ञानिक डॉ. अनित कुमार ने बताया कि जर्दालू आम की गुठलियों से तैयार सीड बटर एक अत्यधिक संभावनाओं वाला वसा आधारित उत्पाद है

बिहार में एक पुरानी कहावत है, आम के आम और गुठली के दाम। बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी (बीएयू) के वैज्ञानिकों ने ए सच कर दिखाया है। जिस आम खाने के बाद जिस छिलके और गुठलियों को हम बेकार समझकर फेंक देते हैं, उससे वैज्ञानिकों ने बटर और तेल तैयार किया है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. दुनिया राम सिंह के निर्देशन में पहले चरण का प्रयोग सफल रहा है। इससे तैयार बटर का उपयोग खाने के साथ-साथ कॉस्मेटिक उत्पादों और तेल का उपयोग कॉस्मेटिक सामग्री तैयार करने में किया जा सकता है। गुठली के बटर से तैयार बेकरी वाला प्रोडक्ट दो माह में बाजार में लाने का प्रयास है।

बीएयू के वैज्ञानिक डॉ. अनित कुमार ने बताया कि जर्दालू आम की गुठलियों से तैयार सीड बटर एक अत्यधिक संभावनाओं वाला वसा आधारित उत्पाद है। इसमें मुख्य रूप से ओलिक एसिड और स्टीयरिक एसिड जैसे स्वस्थ फैटी एसिड्स का एक बेहतरीन संतुलन पाया जाता है, जो इसे कमरे के तापमान पर एक स्थिर और अर्धठोस संरचना दे सकते हैं। गुठलियों में 65 प्रतिशत तक स्टार्च पाया जाता है। इनका उपयोग नए उत्पाद तैयार करने में किया जा सक

तनाव और हार्ट डिजीज की रोकथाम में सहायक बताया गया है कि इससे तैयार बटर या तेल में कैलोरी और कॉलेस्ट्रोल की मात्रा कितनी होगी, यह जानने के लिए भी शोध जारी है। दावा है कि जर्दालू आम के बीज का यह मक्खन शरीर में हानिकारक तत्वों से लड़ने, तनाव को कम करने और हृदय स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मददगार साबित हो सकता है। भविष्य में इसे प्रीमियम क्रीम, लोशन, साबुन, लिप बाम और हेयर केयर उत्पादों में एक मुख्य घटक के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।