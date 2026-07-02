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आम के आम गुठली के दाम, बिहार में सच हुई कहावत; BAU में बटर, तेल तैयार, अब कॉस्मेटिक्स की बारी

Sudhir Kumar हिन्दुस्तान, बलराम मिश्र, भागलपुर
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बीएयू के वैज्ञानिक डॉ. अनित कुमार ने बताया कि जर्दालू आम की गुठलियों से तैयार सीड बटर एक अत्यधिक संभावनाओं वाला वसा आधारित उत्पाद है

आम के आम गुठली के दाम, बिहार में सच हुई कहावत; BAU में बटर, तेल तैयार, अब कॉस्मेटिक्स की बारी

बिहार में एक पुरानी कहावत है, आम के आम और गुठली के दाम। बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी (बीएयू) के वैज्ञानिकों ने ए सच कर दिखाया है। जिस आम खाने के बाद जिस छिलके और गुठलियों को हम बेकार समझकर फेंक देते हैं, उससे वैज्ञानिकों ने बटर और तेल तैयार किया है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. दुनिया राम सिंह के निर्देशन में पहले चरण का प्रयोग सफल रहा है। इससे तैयार बटर का उपयोग खाने के साथ-साथ कॉस्मेटिक उत्पादों और तेल का उपयोग कॉस्मेटिक सामग्री तैयार करने में किया जा सकता है। गुठली के बटर से तैयार बेकरी वाला प्रोडक्ट दो माह में बाजार में लाने का प्रयास है।

बीएयू के वैज्ञानिक डॉ. अनित कुमार ने बताया कि जर्दालू आम की गुठलियों से तैयार सीड बटर एक अत्यधिक संभावनाओं वाला वसा आधारित उत्पाद है। इसमें मुख्य रूप से ओलिक एसिड और स्टीयरिक एसिड जैसे स्वस्थ फैटी एसिड्स का एक बेहतरीन संतुलन पाया जाता है, जो इसे कमरे के तापमान पर एक स्थिर और अर्धठोस संरचना दे सकते हैं। गुठलियों में 65 प्रतिशत तक स्टार्च पाया जाता है। इनका उपयोग नए उत्पाद तैयार करने में किया जा सक

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तनाव और हार्ट डिजीज की रोकथाम में सहायक

बताया गया है कि इससे तैयार बटर या तेल में कैलोरी और कॉलेस्ट्रोल की मात्रा कितनी होगी, यह जानने के लिए भी शोध जारी है। दावा है कि जर्दालू आम के बीज का यह मक्खन शरीर में हानिकारक तत्वों से लड़ने, तनाव को कम करने और हृदय स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मददगार साबित हो सकता है। भविष्य में इसे प्रीमियम क्रीम, लोशन, साबुन, लिप बाम और हेयर केयर उत्पादों में एक मुख्य घटक के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।

वीसी ने दी बधाई

वैज्ञानिकों ने बताया कि काफी समय से इस पर रिसर्च किया जा रहा था कि राज्य में इतनी बड़ी मात्रा में आम का उत्पादन होता है। आम के बीज और छिलके बेकार फेंक दिया जाते हैं। उनके उपयोग की संभावनाओं पर विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने काफी मेहनत किया जिसका नतीजा सामने आया है। बीएयू के वीसी प्रो. दुनिया राम सिंह ने सभी वैज्ञानिकों को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी है। औद्योगिक स्तर पर इसके उत्पादन पर विचार किया जा रहा है। यह सफल होता है तो बिहार के किसानों के लिए वरदान साबित होगा। आम की कीमत बढ़ जाएगी।

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Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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