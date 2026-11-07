'ग्रीन टी' को टक्कर देगी बिहार की यह चाय, बीएयू में फूलों से तैयार 'रेड और ब्लू टी' जल्द बाजार में
बिहार कृषि विश्वविद्यालय में गुड़हल एवं कुदरूम से रेड टी और अपराजिता फूलों से ब्लू टी तैयार की गई है। जिसकी लागत बाजारों में मिलने वाली ग्रीन टी की अपेक्षा कम होगी।
बलराम मिश्र भागलपुर।
बिहार कृषि विवि (बीएयू), सबौर के वैज्ञानिकों ने आम लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए प्राकृतिक फूलों से रेड और ब्लू टी तैयार किया है, जो जल्द ही आम लोगों के बीच बाजारों में बिक्री के लिए होगा। बीएयू में वैज्ञानिक इसके बाजार में लाने के लिए प्रक्रिया कर रहे हैं। दरसअसल, कुलपति प्रो. दुनिया राम सिंह के ‘वेस्ट टू वेल्थ’ थीम के आधार पर ही गुड़हल एवं कुदरूम से रेड टी और अपराजिता फूलों से ब्लू टी तैयार की गई है। जिसकी लागत बाजारों में मिलने वाली ग्रीन टी की अपेक्षा कम होगी। इसका मानवीय परीक्षण भी कुलपति सहित अन्य अधिकारियों ने किया। बीएयू के डिपार्टमेंट ऑफ हार्टीकल्चर द्वारा इसे विकसित किया गया है। असिस्टेंट प्रोफेसर सह वैज्ञानिक डॉ. अनीत कुमार ने बताया कि दोनों चाय को पूरी तरह प्राकृतिक रूप से तैयार किया गया है।
क्या कहते हैं बीएयू के वीसी?
वेस्ट टू वेल्थ थीम पर वैज्ञानिकों ने ब्लू और रेड टी ईजाद की है। जो ग्रीन टी के उत्पादन से लेकर उसके बाजार मूल्य की अपेक्षा काफी कम होगी। यह उत्पाद पूरे देश के लिए मील का पत्थर साबित होगा। - प्रो. दुनिया राम सिंह, कुलपति बीएयू।
रासायनिक तत्वों का इस्तेमाल नहीं
इस टी को बनाने में किसी तरह के बाहरी रासायनिक तत्वों एवं पदार्थों का इस्तेमाल नहीं किया गया है। रेड और ब्लू टी में पाए जाने वाले फेनोलिक यौगिक, फ्लेवोनॉयड और एंटीऑक्सीडेंट तत्व शरीर में ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करने में सहायक माने जाते हैं। बीएयू के वैज्ञानिक ने बताया कि गुड़हल फूल सालों भर प्राप्त होता है, लेकिन कुदरूम और अपराजिता फूल सालों भर नहीं रहते हैं। इसी कारण जब इनका सीजन होगा, तब इन फूलों को संरक्षित कर सुरक्षित रखा जाएगा। इसके लिए बीएयू परिसर में ही गुड़हल, अपराजिता और कुदरूम के लिए अलग से बाग लगाने की तैयारी है।
परीक्षण में ग्रीन टीम से बेहतर परिणाम मिला
वरीय वैज्ञानिक डॉ. अहमर आफताब ने बताया कि बीएयू की तकनीक से फूलों के प्राकृतिक गुणों एवं गुणवत्ता को बेहतर तरीके से संरक्षित करने का प्रयास किया गया है। इसमें फेनोलिक यौगिक, फ्लेवोनॉयड एवं एंटीऑक्सीडेंट प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ये बाजार में मिलने वाली अन्य ग्रीन टी की अपेक्षा काफी कम लागत वाली होगी। वैज्ञानिकों द्वारा ग्रीन टी, ब्लू टी और रेड टी का वैज्ञानिक परीक्षण कर अंतर किया गया है। परीक्षण में रेड और ब्लू टी का ग्रीन टी से काफी बेहतर परिणाम देखने को मिला है। इसकी सेल्फ लाइफ और गुणवत्ता संबंधी जरूरी मानकों पर अध्ययन किया जा रहा है।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें