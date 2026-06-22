भरत तिवारी एनकाउंटर में पुलिस ने लापरवाही की, ADG सुधांशु कुमार बोले- मार देना कोई उपलब्धि नहीं

भरत तिवारी एनकाउंटर में एडीजी सुधांशु कुमार ने कहा है पुलिस के ऐक्शन में लापरवाही हुई। पुलिस कर्मी अभियुक्त को ठीक से हैंडल नहीं कर पाए। उन्होंनें यहां तक कहा कि किसी को मार देना कोई उपलब्धि नहीं होती है।

Bharat Tiwari Encounter: भरत तिवारी एनकाउंटर पर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर सुधांशु कुमार का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है पुलिस के ऐक्शन में लापरवाही हुई। पुलिस कर्मी अभियुक्त को ठीक से हैंडल नहीं कर पाए। उन्होंनें यहां तक कहा कि किसी को मार देना कोई उपलब्धि नहीं होती है। इस मामले में दो एफआईआर दर्ज किए गए हैं। उनकी सुपरविजन की जिम्मेदारी शाहाबाद डीआईजी को दी गयी है। माना जा रहा है कि पुलिस इस मामले में बैकफुट पर आ गई है।

एडीजी ने कहा कि भोजपुर पुलिस को निर्देश दिया गया है कि एफएसएल और अन्य वैज्ञानिक तरीके से अनुसंधान करके तथ्यों को सामने लाएं। इस में सरकार के स्तर से हाई कोर्ट के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश के नेतृत्व में न्यायिक जांच का आदेश दिया गया है। जिसका उद्येश्य है पारदर्शी तरीके से जांच करना और सच्चाई को सामने लाना। इस मामले में 16 जून को जब पुलिस मौके पर गई थी तो अभियुक्त को ठीक से हैंडल नहीं किया गया। समय से उसे नियंत्रण में नहीं ला सके। इस आरोप में चार पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया है।

प्रोफेशनली हैंडल नहीं किया गया एडीजी ने कहा कि पुलिस को आत्मरक्षा में गोली चलाने का अधिकार है। लेकिन, एनकाउंटर कभी भी उपलब्धि नहीं हो सकती। जहां भी अपनी जान को खतरा होगा वहां पुलिस जख्मी करने के लिए गोली चलाएगी, यह कानून सम्मत है। लेकिन, पुलिस को सिचुएशन को प्रोफेशनली हैंडल करना पड़ता है।

भरत को जेल भेज सकती थी पुलिस भरत तिवारी एनकाउंटर में सीएम ने भले ही न्यायिक जांच का आदेश दे दिया है पर मामला ठंडा नहीं हो रहा। एडीजी के बयान के बाद इस कांड की निंदा और एनकाउंटर में शामिल पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की मांग तेज हो गई है। स्थानीय तौर पर कहा जा रहा है कि पुलिस भरत तिवारी को पकड़ कर जेल भेज सकती थी क्योंकि वह कोई क्रिमिनल नहीं था। वह समाज की सेवा करता था और लोगों के लिए आवाज उठाता था। भरत तिवारी का हथियार उठाना कहीं से सही नहीं है लेकिन, उसका अपराध इतना बड़ा नहीं था कि उसकी जान ले ली जाए। पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने भी कहा कि सरेंडर करने के बाद किसी का एनकाउंटर कर देना अपराध है।