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भरत तिवारी एनकाउंटर में पुलिस ने लापरवाही की, ADG सुधांशु कुमार बोले- मार देना कोई उपलब्धि नहीं

Sudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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भरत तिवारी एनकाउंटर में एडीजी सुधांशु कुमार  ने कहा है पुलिस के ऐक्शन में लापरवाही हुई। पुलिस कर्मी अभियुक्त को ठीक से हैंडल नहीं कर पाए। उन्होंनें यहां तक कहा कि किसी को मार देना कोई उपलब्धि नहीं होती है।

भरत तिवारी एनकाउंटर में पुलिस ने लापरवाही की, ADG सुधांशु कुमार बोले- मार देना कोई उपलब्धि नहीं

Bharat Tiwari Encounter: भरत तिवारी एनकाउंटर पर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर सुधांशु कुमार का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है पुलिस के ऐक्शन में लापरवाही हुई। पुलिस कर्मी अभियुक्त को ठीक से हैंडल नहीं कर पाए। उन्होंनें यहां तक कहा कि किसी को मार देना कोई उपलब्धि नहीं होती है। इस मामले में दो एफआईआर दर्ज किए गए हैं। उनकी सुपरविजन की जिम्मेदारी शाहाबाद डीआईजी को दी गयी है। माना जा रहा है कि पुलिस इस मामले में बैकफुट पर आ गई है।

एडीजी ने कहा कि भोजपुर पुलिस को निर्देश दिया गया है कि एफएसएल और अन्य वैज्ञानिक तरीके से अनुसंधान करके तथ्यों को सामने लाएं। इस में सरकार के स्तर से हाई कोर्ट के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश के नेतृत्व में न्यायिक जांच का आदेश दिया गया है। जिसका उद्येश्य है पारदर्शी तरीके से जांच करना और सच्चाई को सामने लाना। इस मामले में 16 जून को जब पुलिस मौके पर गई थी तो अभियुक्त को ठीक से हैंडल नहीं किया गया। समय से उसे नियंत्रण में नहीं ला सके। इस आरोप में चार पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया है।

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प्रोफेशनली हैंडल नहीं किया गया

एडीजी ने कहा कि पुलिस को आत्मरक्षा में गोली चलाने का अधिकार है। लेकिन, एनकाउंटर कभी भी उपलब्धि नहीं हो सकती। जहां भी अपनी जान को खतरा होगा वहां पुलिस जख्मी करने के लिए गोली चलाएगी, यह कानून सम्मत है। लेकिन, पुलिस को सिचुएशन को प्रोफेशनली हैंडल करना पड़ता है।

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भरत को जेल भेज सकती थी पुलिस

भरत तिवारी एनकाउंटर में सीएम ने भले ही न्यायिक जांच का आदेश दे दिया है पर मामला ठंडा नहीं हो रहा। एडीजी के बयान के बाद इस कांड की निंदा और एनकाउंटर में शामिल पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की मांग तेज हो गई है। स्थानीय तौर पर कहा जा रहा है कि पुलिस भरत तिवारी को पकड़ कर जेल भेज सकती थी क्योंकि वह कोई क्रिमिनल नहीं था। वह समाज की सेवा करता था और लोगों के लिए आवाज उठाता था। भरत तिवारी का हथियार उठाना कहीं से सही नहीं है लेकिन, उसका अपराध इतना बड़ा नहीं था कि उसकी जान ले ली जाए। पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने भी कहा कि सरेंडर करने के बाद किसी का एनकाउंटर कर देना अपराध है।

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डॉक्टर का सनसनीखेज बयान

इस बीच भरत तिवारी का इलाज करने वाले डॉक्टर का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि मरीज का कंडीशन काफी क्रिटिकल था। एक गोली उसके पेट के नीचे लगी थी। परिजनों ने भी दावा किया था कि भरत तिवारी के हाईड्रोशील में गोली मारी गई थी।

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लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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