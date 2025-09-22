बिहार चुनाव की तैयारी, बॉर्डर इलाकों में 393 चेक पोस्ट; यूपी-झारखंड और बंगाल से भी एक अनुरोध

बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Assembly Election) को ध्यान में रखते हुए 23 सीमावर्ती जिलों में 393 चेक पोस्ट की स्थापना की जा रही है। इनमें 50 एसएसबी चेक पोस्ट भी शामिल हैं। सोमवार को बिहार पुलिस के एडीजी (मद्य निषेध) अमित जैन ने प्रेस वार्ता में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अन्य राज्यों के सीमावर्ती जिलों में भी 176 मिरर चेक पोस्ट स्थापित किये जाने हेतु संबंधित राज्यों से अनुरोध किया गया है।