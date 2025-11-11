Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsBihar about to make history again second phase voting faster than first phase record
इतिहास रचने जा रहा बिहार, दूसरे चरण में पहले फेज की रिकॉर्ड वोटिंग से भी ज्यादा तेज मतदान

इतिहास रचने जा रहा बिहार, दूसरे चरण में पहले फेज की रिकॉर्ड वोटिंग से भी ज्यादा तेज मतदान

संक्षेप: Bihar Election Phase 2 Voting: बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में पहले फेज की रिकॉर्ड वोटिंग से भी ज्यादा तेज मतदान हो रहा है। दूसरे चरण में सुबह 9 बजे तक 14.55 प्रतिशत मतदान हुआ है, जबकि पहले फेज में इस समय तक 13.13 प्रतिशत ही था। 

Tue, 11 Nov 2025 10:03 AMJayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटना
share Share
Follow Us on

Bihar Election Phase 2 Voting: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण के मतदान में एक बार फिर वोटिंग का नया रिकॉर्ड बनने जा रहा है। मंगलवार को सेकंड फेज की वोटिंग के दौरान 20 जिलों की 122 सीटों पर सुबह 9 बजे तक 14.55 प्रतिशत मतदान हुआ है। जबकि पहले चरण में 9 बजे तक 13.13 प्रतिशत मतदान हुआ था। यानी कि दूसरे चरण में पहले के मुकाबले भी ज्यादा तेज मतदान हो रहा है। ऐसे में शाम तक बिहार में वोटिंग के सभी रिकॉर्ड फिर टूट सकते हैं और नया इतिहास रच सकता है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

बता दें कि 6 नवंबर को हुए पहले चरण के चुनाव में 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों पर 65.08 प्रतिशत वोटिंग हुई थी। यह अपने आप में रिकॉर्ड था। इससे पहले बिहार में किसी भी विधानसभा या लोकसभा चुनाव में इतना ज्यादा मतदान नहीं हुआ था। अब दूसरे चरण में पहले फेज से भी ज्यादा तेजी से मतदान होने से नया इतिहास बनने जा रहा है।

बिहार में दूसरे चरण की वोटिंग जारी है। चुनाव आयोग द्वारा हर 2 घंटे में मतदान के आंकड़े जारी किए जा रहे हैं। अब तक 9 बजे तक के आंकड़े आए हैं। इसके बाद सुबह 11 बजे, दोपहर 1 बजे, 3 बजे और शाम को 5 बजे मतदान का आंकड़ा आएगा। फिर आखिरी में फाइनल आंकड़ा जारी किया जाएगा।

बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।

दूसरे चरण में सुबह 9 बजे तक किस जिले में कितना मतदान-

  • पश्चिमी चंपारण-15.04%
  • पूर्वी चंपारण- 14.11%
  • शिवहर- 13.94%
  • सीतामढ़ी- 13.49%
  • मधुबनी- 13.25%
  • सुपौल- 14.85%
  • अररिया- 15.34%
  • किशनगंज- 15.81%
  • पूर्णिया- 15.54%
  • कटिहार- 13.77%
  • भागलपुर- 13.43%
  • बांका- 15.14%
  • कैमूर (भभुआ)- 15.08%
  • रोहतास- 14.16%
  • अरवल- 14.95%
  • जहानाबाद- 13.81%
  • औरंगाबाद- 15.43%
  • गया- 15.97%
  • नवादा- 13.46%
  • जमुई- 15.77%
  • कुल- 14.55%

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat
राजनीतिक, सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन और अपराध जैसे विषयों पर लिखना पसंद है। मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं, अभी बिहार कवर कर रहे हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे-2-न्यूज, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे संस्थानों में काम कर चुके हैं। समाचार के अलावा साहित्य पठन-लेखन में भी रुचि है। और पढ़ें
Bihar Elections Bihar Assembly Elections Bihar News Today अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar chunav voting, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।