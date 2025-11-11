इतिहास रचने जा रहा बिहार, दूसरे चरण में पहले फेज की रिकॉर्ड वोटिंग से भी ज्यादा तेज मतदान

संक्षेप: Bihar Election Phase 2 Voting: बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में पहले फेज की रिकॉर्ड वोटिंग से भी ज्यादा तेज मतदान हो रहा है। दूसरे चरण में सुबह 9 बजे तक 14.55 प्रतिशत मतदान हुआ है, जबकि पहले फेज में इस समय तक 13.13 प्रतिशत ही था।

Bihar Election Phase 2 Voting: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण के मतदान में एक बार फिर वोटिंग का नया रिकॉर्ड बनने जा रहा है। मंगलवार को सेकंड फेज की वोटिंग के दौरान 20 जिलों की 122 सीटों पर सुबह 9 बजे तक 14.55 प्रतिशत मतदान हुआ है। जबकि पहले चरण में 9 बजे तक 13.13 प्रतिशत मतदान हुआ था। यानी कि दूसरे चरण में पहले के मुकाबले भी ज्यादा तेज मतदान हो रहा है। ऐसे में शाम तक बिहार में वोटिंग के सभी रिकॉर्ड फिर टूट सकते हैं और नया इतिहास रच सकता है।

बता दें कि 6 नवंबर को हुए पहले चरण के चुनाव में 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों पर 65.08 प्रतिशत वोटिंग हुई थी। यह अपने आप में रिकॉर्ड था। इससे पहले बिहार में किसी भी विधानसभा या लोकसभा चुनाव में इतना ज्यादा मतदान नहीं हुआ था। अब दूसरे चरण में पहले फेज से भी ज्यादा तेजी से मतदान होने से नया इतिहास बनने जा रहा है।

बिहार में दूसरे चरण की वोटिंग जारी है। चुनाव आयोग द्वारा हर 2 घंटे में मतदान के आंकड़े जारी किए जा रहे हैं। अब तक 9 बजे तक के आंकड़े आए हैं। इसके बाद सुबह 11 बजे, दोपहर 1 बजे, 3 बजे और शाम को 5 बजे मतदान का आंकड़ा आएगा। फिर आखिरी में फाइनल आंकड़ा जारी किया जाएगा।