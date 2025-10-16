Hindustan Hindi News
बिहार अब समझ गइल बा..,भोजपुरी में बोले बीजेपी सांसद मनोज तिवारी; हंस कर महागठबंधन पर तंज

संक्षेप: मनोज तिवारी ने हंसते हुए तंज कसने के अंदाज में कहा कि महागठबंधन सीट शेयरिंग तो फाइनल कर नहीं पा रही है और तो फिर वो लोग सरकार बनाने का तो सपना देखें। सपना देखने का सबको अधिकार है।

Thu, 16 Oct 2025 12:20 PMNishant Nandan लाइव हिन्दुस्तान, पटना
बिहार अब समझ गइल बा..,भोजपुरी में बोले बीजेपी सांसद मनोज तिवारी; हंस कर महागठबंधन पर तंज

बिहार चुनाव को लेकर सियासी गतिविधियां तेज हैं और सभी राजनीतिक दल अपनी-अपनी तैयारियों में जुटे हैं। नेताओं के बीच जुबानी जंग भी अब काफी तीखी हो चुकी है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी जब पटना पहुंचे तब उन्होंने भोजपुरिया अंदाज में अपनी बात रखी और महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर हंस कर तंज भी कसा। मनोज तिवारी ने हंसते हुए तंज कसने के अंदाज में कहा कि महागठबंधन सीट शेयरिंग तो फाइनल कर नहीं पा रही है और तो फिर वो लोग सरकार बनाने का तो सपना देखें।

सपना देखने का सबको अधिकार है। बिहार अब नई उड़ान भरने को तैयार है। बिहार अब तक जहां तक आया उससे उसको आगे जाना है। जिस हम एय़रपोर्ट के पास खड़े हैं ये जो स्वरूप है वो बेहतरीन स्वरूप है। बिहार की सड़कें, बिहार की पुल, बिहार के एम्स,बिहार के एयरपोर्ट, बिहार के घर-घर में सस्ती बिजली, बिहार के खेतों को पानी और व्यापारियों को सुरक्षा यह सबकुछ देने वाला एनडीए है।

इसके बाद अचानक पत्रकारों से भोजपुरी में बात करने लगे। मनोज तिवारी ने कहा, ‘बिहार के लोग समझ गइल बा, बिहार अब समझ गइल बा कि बिहार के भविष्य और बढ़िया करे के बा, आपन लइकन के भविष्य और बढ़िया करे के बा त एनडीए ही करी।’ बीजेपी में कुछ नेताओं का टिकट काटे जाने को लेकर मनोज तिवारी ने कहा कि हमारे यहां किसी का टिकट नहीं कटता है।

हमारे यहां व्यवस्था में अलग काम दिया जाता है। दिल्ली चुनाव का उदाहरण देते हुए मनोज तिवारी ने आगे कहा कि वहां 7 सांसदों में से छह का टिकट काट दिया गया। भाजपा कभी भी अपने वरिष्ठ लोगों को काटती नहीं है बल्कि उनके दायित्व को बदलती है। बीजेपी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। मनोज तिवारी ने कहा कि मेरा मानना है कि हमलोगों ने एक सकारात्मक माहौल बनाया है और उसी माहौल में बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं। नीतीश कुमार को लेकर मनोज तिवारी ने कहा कि नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं और वो ही हमारे नेता हैं।

