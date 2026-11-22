23 नवंबर सोमवार को 8 नवनिर्वाचित एमएलसी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी। परिषद के कार्यकारी सभापति प्रो.रामवचन राय उन्हें शपथ दिलाएंगे। कार्यक्रम विधान परिषद् उपभवन सभागार में होगा।

बिहार विधान परिषद के आठ नवनिर्वाचित विधान पार्षदों के शपथ ग्रहण की तारीख फाइनल हो गई है। 23 नवंबर सोमवार को इन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी। परिषद के कार्यकारी सभापति प्रो.रामवचन राय उन्हें शपथ दिलाएंगे। कार्यक्रम विधान परिषद् उपभवन सभागार में होगा। इस दौरान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ दोनों डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी और बिजेंद्र यादव मौजूद रहेंगे। 8 एमएलसी में से 3 पहली बार सदन पहुंचे हैं।

विधान परिषद सचिवालय की ओर रविवार को बताया गया कि सभी नवनिर्वाचित सदस्यों द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 188 के अधीन शपथ ग्रहण किया जायेगा। इसके साथ उनकी जिम्मेदारी वाली पारी शुरू हो जाएगी। नवनिर्वाचित विधान पार्षदों में भारतीय जनता पार्टी के दो, राजद के दो, जदयू के एक, जन सुराज पार्टी के एक और दो निर्दलीय हैं। निर्दलीय बंशीधर ब्रजवासी लगातार दूसरी बार जीतकर सदन पहुंचे हैं। सभी एमएलसी को इसकी सूचना विधान परिषद सचिवालय की ओर से दे दी गई है। कार्यकारी सभापति(उपसभापति)प्रो. रामवचन राय इन सदस्यों को शपथ दिलाएंगे।

इन सदस्यों को लेना है शपथ पटना स्नातक- नीरज कुमार

पटना शिक्षक- डॉ. संजीव कुमार

तिरहुत स्नातक- बंशीधर ब्रजवासी

तिरहुत शिक्षक- डॉ. नरेंद्र सिंह

दरभंगा स्नातक- अनील कुमार झा

दरभंगा शिक्षक- डॉ. सुरेश राय

कोसी स्नातक- डॉ. एनके यादव

सारण शिक्षक- राहुल राज

किस दल से कौन? नव निर्वाचित एमएलसी में भाजपा के दो सदस्य हैं। इनमें तिरहुत शिक्षक सीट से डॉ नरेंद्र सिंह हैं जिन्होंने लेफ्ट पार्टी के डॉ. संजय कुमार सिंह को पराजित किया। पिछले चुनाव में डॉ संजय सिंह ने डॉ नरेंद्र को हरा दिया था जिसे उन्होंने फिर से छीन लिया है। नरेंद्र सिंह तीसरी बार सदन पहुंचे हैं। भाजपा से दूसरे एमएलसी कोसी स्ननातक से विजयी डॉ एनके यादव हैं जिन्होंने अपने सीट पर कब्जा बरकरार रखा। राष्ट्रीय जनता दल से पटना शिक्षक सीट पर डॉ संजीप कुमार ने जीत दर्ज किया। वे पहली बार सदन पहुंचे हैं। दरभंगा स्नातक सीट पर राजद अनील कुमार झा ने संघर्ष करते हुए बीजेपी के सर्वेश कुमार को पराजित किया। सर्वेश कुमार ने गले लगाकर अनील कुमार झा को बधाई दी। जदयू से नीरज कुमार पटना स्नातक सीट पर विजयी हुए। उन्होंने लगातार तीसरी बार इस सीट पर कब्जा बरकार रखा। दरभंगा शिक्षक सीट पर जन सुराज के उम्मीदवार डॉ सुरेश राय ने कांग्रेस के दिग्गज मदन मोहन झा को पराजित किया। निर्दलीय उम्मीदवारों में तिरहुत स्नातक सीट पर बंशीधर ब्रजवासी और सारण शिक्षक सीट पर राहुल राज ने जीत दर्ज किया।

पटना स्नातक बना हॉट सीट बिहार विधानसभा चुनाव 2026 में पटना स्नातक हॉट सीट बना। यहां जदयू के मुख्य प्रवक्ता और नीरज कुमार और जदयू के बाहुबली विधायक अनंत सिंह आमने सामने आ गए। चुनाव के दौरान तीखे बयानों की झड़ी लग गई। अनंत सिंह ने अपनी पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार नीरज कुमार को हराने का संकल्प ले लिया और जन सुराज के अनुज सिंह को समर्थन का ऐलान कर दिया। अनंत सिंह ने नीरज कुमार के खिलाफ और अनुज सिंह के पक्ष में वोट भी मांगा। हालांकि, नीरज कुमार की जीत हुई और अनंत सिंह को इस बगावत का बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा। उन्हें जदयू से बाहर कर दिया गया और उनकी पत्नी नीलम देवी को 20 सूत्री कार्यान्वयन राज्य कमिटी से बाहर कर दिया गया। उपमंत्री का दर्जा हासिल होने पर उन्हें जो सरकारी बंगला दिया गया था जिसे खाली करने का आदेश जारी कर दिया गया। अनंत सिंह की विधानसभा सदस्यता रद्द करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष के स्तर पर सुनवाई चल रही है। इसी बीच दुलारचंद हत्याकांड में अनंत सिंह को दिया गया बेल सुप्रीम कोर्ट से सस्पेंड कर दिया गया। उन्हें चार दिसम्बर को उस कांड में जेल जाना है।

तीन नये चेहरे, चार पुराने नहीं दिखेंगे विधान परिषद में इस बार तीन नये चेहरे शामिल हो रहे है जबकि पांच पुराने सदस्य नहीं दिखेंगे। दरभंगा स्नातक एमएलसी अनील कुमार झा, पटना शिक्षक एमएलसी डॉ. संजीव कुमार और सारण शिक्षक एमएलसी राहुल राज पहली बार विधान परिषद जा रहे हैं। इस बीच बीजेपी के नवल किशोर यादव, कांग्रेस के मदन मोहन झा, सारण शिक्षक के आफाक आलम और लेफ्ट पार्टी के डॉ संजय कुमार(तिरहुत शिक्षक) सदन में नहीं दिखेंगे।