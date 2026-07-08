बिहार में 75 हजार पदों पर बहाली अटकी, एक करोड़ युवा अधर में; भर्ती परीक्षा पर बना है सस्पेंस
बिहार में बीएसएससी और बीपीएससी की कई बड़ी प्रतियोगी परीक्षाएं नहीं होने से लगभग 75 हजार पदों पर भर्ती अटकी हुई है। इससे सरकारी नौकरी के इंतजार में बैठे 1 करोड़ से ज्यादा युवा असमंजस की स्थिति में हैं।
बिहार में लगभग 75 हजार अलग-अलग पदों पर बहाली अटकी हुई है। इनमें अधिकतर बिहार कर्मचारी चयन आयोग (BSSC) और बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) के माध्यम से होने वाली प्रतियोगी परीक्षाएं हैं। लगभग 1 करोड़ से अधिक युवा अभ्यर्थी इन भर्ती परीक्षाओं का इंतजार कर रहे हैं। इनमें से कई एग्जाम के आवेदन अभ्यर्थियों से लिए जा चुके हैं, जबकि कुछ का बाकी है। सबसे प्रमुख बात टीआरई 4 की है। बिहार में शिक्षकों की भर्ती परीक्षा की तारीख अभी तक नहीं घोषित हुई है। बीपीएससी टीआरई 4 की रिक्ति दो साल से अटकी हुई है।
शिक्षा विभाग से स्पष्ट निर्देश नहीं आने से टीआरई 4 की रिक्ति पर सस्पेंस बना हुआ है। बीपीएससी ने टीआरई 4 के लिए 46980 रिक्तियां निकाली थीं, मगर उसका विज्ञापन नहीं निकला था। अब रिवाइज्ड वैकेंसी से नोटिफिकेशन निकाले जाने की बात कही जा रही है। इसी महीने शिक्षा विभाग शिक्षक भर्ती की अधियाचना बीपीएससी को भेज सकता है।
26 हजार पदों पर 36 लाख आवेदन, 3 साल से अधरझूल में परीक्षा
बिहार कर्मचारी चयन आयोग की ओर से तीन साल से द्वितीय इंटर स्तरीय परीक्षा के लिए आवेदन लिया जा रहा है। प्रारंभिक परीक्षा की तिथि अब तक निर्धारित नहीं है। वर्ष 2023 के सितंबर से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हुई। इसमें कई बार संशोधन हुए। तीन वर्षों में चार बार रिक्तियां बढ़ीं। दस बार निर्देश बदले। परीक्षा ऑफलाइन होगी या ऑनलाइन, यह स्पष्ट नहीं है। अब रिक्तियां बढ़कर 26426 हो चुकी है। परीक्षा के लिए 36 लाख आवेदन है।
10 लाख युवाओं को एक साल से CGL एग्जाम का इंतजार
बिहार कर्मचारी आयोग ने चतुर्थ स्नातक स्तरीय सीजीएल एक साल से अटकी हुई है। इसका विज्ञापन अगस्त 2025 को निकाला था। उस समय 1064 सीटें थीं। अब 1883 सीटें हो गई हैं। इस परीक्षा के लिए लगभग आवेदक 10 लाख हैं।
682 पदों पर 4 लाख आवेदन, अब तक एग्जाम की तारीख घोषित नहीं
बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने मार्च 2025 में प्रखंड संख्यिकी पदाधिकारी का विज्ञापन निकाला था। इसके लिए 682 पदों के लिए आवेदन लिया गया। अब तक प्रारंभिक परीक्षा की तिथि घोषित नहीं की गई है। 4 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है।
टीआरई 4 पर क्या बोला बीपीएससी
बीपीएससी के प्रभारी सचिव सह परीक्षा नियंत्रक राजेश कुमार का कहना है कि टीआरई 4 का शिक्षा विभाग से कोई स्पष्ट आदेश प्राप्त नहीं हो सका है। रिक्तियां प्राप्त हो चुकी हैं। परीक्षा दो चरणों में होगी या एक चरण में, इसका भी निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है।
अभ्यर्थियों का दर्द: तैयारी का खर्च भारी, बढ़ती उम्र का दबाव अलग
प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले बीएसएससी इंटर स्तरीय का आवेदन करने वाले अभ्यर्थी प्रणव कुमार और अनुराग कुमार सिंह ने बताया कि तीन साल से परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं। उम्र भी बढ़ती जा रही है। पटना में रहकर तैयारी करना भी महंगा पड़ता है।
स्नातक चतुर्थ सीजीएल के अभ्यर्थी शिवम कुमार और अनुनीत कुमार वत्स ने बताया कि सभी परीक्षाओं का हाल खराब है। खासकर बीएसएससी की परीक्षा हमेशा देर से होती है। अभिभावकों का भी दबाव अलग रहता है। रूम रेंट भी बढ़ गया है। बढ़ती महंगाई से परेशानी बढ़ी है।
(पटना से संवाददाता अभिषेक कुमार की रिपोर्ट)
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
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जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।