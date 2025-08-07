बिहार में 6 आईपीएस, 26 बीपीएस का ट्रांसफर; कई अनुमंडलों में नए SDPO तैनात, देखें लिस्ट

बिहार में 6 आईपीएस और 26 बीपीएस अधिकारियों (डीएसपी) का ट्रांसफर हुआ है। गृह विभाग ने बुधवार को इनके तबादला और नई पोस्टिंग की लिस्ट जारी की है। कई अनुमंडलों में नए SDPO (अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी) की तैनाती हुई है।

Thu, 7 Aug 2025 03:08 PM

Bihar Police Transfer List: बिहार पुलिस में एक बार फिर बड़े स्तर पर तबादला हुआ। गृह विभाग ने 6 भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईपीएस) और 26 बिहार पुलिस सेवा (बीपीएस) अफसरों का ट्रांसफर कर दिया है। कई अनुमंडलों में नए एसडीपीओ की तैनाती की गई है। गृह विभाग ने गुरुवार को इस संबंध में दो अलग-अलग अधिसूचनाएं जारी कीं। कुल 32 पुलिस अफसरों का तबादला हुआ है। इनकी पोस्टिंग विभिन्न जिलों में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी एवं अन्य पदों पर हुई है।

2021 बैच के आईपीएस अधिकारी मोहिबुल्लाह अंसारी को पटना में कानून व्यवस्था के एसडीपीओ-2 के पद पर पोस्टिंग दी गई है, वे पटना नगर में ही एसडीपीओ-1 पर तैनात थे। वहीं, 2022 बैच की आईपीएस शैलजा को वैशाली में एडिशनल एसपी पद से ट्रांसफर कर नालंदा जिले के हिलसा में एसडीपीओ-1 तैनात किया गया है। सारण के एडिशनल एसपी संकेत कुमार को रोहतास जिले के बिक्रमगंज में एसडीपीओ लगाया गया है।

2022 बैच की ही आईपीएस गरिमा को मुजफ्फरपुर में एएसपी पद से ट्रांसफर कर सरैया का एसडीपीओ बना दिया गया है। आईपीएस साक्षी कुमारी का बेगूसराय में एएसपी पद से बलिया में एसडीपीओ के रूप में तबादला किया गया है। 2023 बैच की आईपीएस कोमल मीणा को दरभंगा एएसपी से पटना के मसौढ़ी में एसडीपीओ-1 लगाया गया है।

बिहार पुलिस सेवा के 26 अफसरों का भी ट्रांसफर, देखें किसे कहां पोस्टिंग मिली- ⦁ सहरियार अख्तर - एडिशनल एसपी, राजगीर पुलिस अकादमी

⦁ सुनीता कुमारी - एसडीपीओ, पुपरी (सीतामढ़ी)

⦁ पोलस्त कुमार - एसडीपीओ, डुमरांव (बक्सर)

⦁ प्रेमचंद सिंह - एडिशनल एसपी, बिविसपु-16, पटना

⦁ सुमित कुमार - सीनियर डीएसपी, राजगीर पुलिस अकादमी

⦁ राजेश कुमार - एसडीपीओ, झाजा (जमुई)

⦁ ज्योति शंकर - एसडीपीओ-1, पूर्णिया सदर

⦁ कुमार ऋषिराज - एसडीपीओ-2, हिलसा (नालंदा)

⦁ राजेश कुमार - रेल डीएसपी, मुजफ्फरपुर

⦁ बिपिन कुमार - डीएसपी मुख्यालय-2, गया

⦁ नव वैभव - यातायात डीएसपी, पटना

⦁ राम कृष्णा - साइबर क्राइम डीएसपी, कटिहार

⦁ गोपाल कृष्ण - साइबर क्राइम डीएसपी, जहानाबाद

⦁ नवल किशोर - साइबर क्राइम डीएसपी, पटना

⦁ कुमार संजय - कानून व्यवस्था शाखा डीएसपी, बिहार पुलिस मुख्यालय

⦁ अतनु दत्ता - यातायात डीएसपी, बेतिया

⦁ शैलेश प्रीतम - एसडीपीओ, बनमनखी (पूर्णिया)

⦁ सुशील कुमार - एसडीपीओ, अररिया

⦁ राघवेंद्र मणि त्रिपाठी - साइबर क्राइम डीएसपी, नालंदा

⦁ रेणु कुमारी - डीएसपी, बिविसपु-16, पटना

⦁ वसीम फिरोज - डीएसपी, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो पटना

⦁ अलय वत्स - एसडीपीओ-1 (पूर्वी), मुजफ्फरपुर

⦁ राजेश रंजन - एसडीपीओ-1, पटना नगर

⦁ अमरेंद्र कुमार झा - एसडीपीओ-2, दानापुर (पटना)

⦁ नरेंद्र कुमार - डीएसपी, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो पटना