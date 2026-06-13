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बिहार के 23 बड़े पुल की हालत गंभीर, 50 ब्रिज को तुरंत मरम्मत की दरकार; सरकार की जांच रिपोर्ट में खुलासा

Jayesh Jetawat हिन्दुस्तान ब्यूरो, पटना
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पुल निर्माण निगम और आईआईटी के विशेषज्ञों द्वारा की गई जांच में खुलासा हुआ है कि बिहार के 23 बड़े ब्रिज की हालत गंभीर है। वही, 50 पुलों को तुरंत मरम्मत की जरूरत है। पथ निर्माण विभाग ने इसके लिए कमर कस ली है। 

बिहार के 23 बड़े पुल की हालत गंभीर, 50 ब्रिज को तुरंत मरम्मत की दरकार; सरकार की जांच रिपोर्ट में खुलासा

बिहार के 23 बड़े पुल की स्थिति गंभीर है। यही नहीं, 50 छोटे-बड़े पुलों को तत्काल मरम्मत करने की भी दरकार है। राज्य भर के पुलों की हुई जांच के बाद आई रिपोर्ट में यह बात सामने आई है। पुल निर्माण निगम ने 60 मीटर से अधिक लंबाई के पुलों की सुरक्षा एवं वर्तमान स्थिति की समीक्षा की है। इसमें कमजोर पुलों को सुदृढ़ करने की आवश्यकता बताई गई है। दूसरी ओर, आईआईटी पटना के द्वारा राज्य के अत्यंत महत्वपूर्ण एवं लाइफलाइन माने जाने वाले 250 मीटर से अधिक लंबाई वाले 47 पुलों की भी जांच की गई है। आईआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट पर आगे की कार्रवाई की जा रही है।

पथ निर्माण सचिव पंकज कुमार पाल ने वरीय अधिकारियों के साथ निगम के इन पुलों की स्थिति से संबंधित जांच रिपोर्ट की उच्च स्तरीय समीक्षा की। समीक्षा के दौरान बताया गया कि राज्यभर में 60 मीटर से अधिक लंबाई वाले कुल 638 पुलों को चिह्नित किया गया। इसके बाद सभी 638 पुलों की जांच पूरी कर ली गई है।

पश्चिम चंपारण में 49, पटना में 36, मुजफ्फरपुर में 39, अररिया में 38, पूर्णिया में 27, किशनगंज में 37, कटिहार में 36, सुपौल में 35, पूर्वी चम्पारण में 30, दरभंगा में 29 गयाजी में 25, नवादा में 20 जमुई में 16 एवं सहरसा में 19 सहित कुल 638 पुलों की गहन जांच की गई।

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राज्य भर के पुलों का हुआ सेफ्टी ऑडिट

पिछले दिनों पथ निर्माण विभाग ने राज्य भर के पुलों का सेफ्टी ऑडिट कराने के निर्देश दिए थे। विभाग के सचिव पंकज पाल ने इंजीनियर और अफसरों को चेतावनी भी दी थी कि अगर उनकी लापरवाही से टूटे तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।

विक्रमशिला सेतु हादसे के बाद हरकत में आई सरकार

पिछले महीने भागलपुर में विक्रमशिला सेतु का एक हिस्सा ध्वस्त होकर गंगा नदी में समा गया था। इसके बाद बिहार के पुलों की सेहत पर सवाल खड़े होने लगे। बिहार सरकार ने राज्य भर के पुलों की जांच कराई। बड़े ब्रिज की सेफ्टी जांच आईआईटी पटना के विशेषज्ञों ने की। जांच की रिपोर्ट सरकार को सौंप दी गई है।

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इसके बाद, जिन पुलों की सेहत ठीक नहीं दिख रही है, उनकी मरम्मत का काम शुरू किया जाएगा। बिहार में मॉनसून का सीजन भी शुरू हो गया है, जिससे बाढ़ और तेज बहाव से पुलों के क्षतिग्रस्त रहने की आशंका बनी रहती है।

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Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

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