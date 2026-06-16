बिहार के 20 पंचायतों के हेड को यशस्वी मुखिया सम्मान, श्रवण बोले- मुखिया अब पहले से ज्यादा ताकतवर

बिहार के विभिन्न जिलों से चयनित 20 पंचायतों के मुखिया को पटना में यशश्वी मुखिया सम्मान दिया गया। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि बिहार के मुखिया अब पहले से ज्यादा ताकतवर हैं। डिप्टी सीएम विजय चौधरी और भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने भी इस कार्यक्रम में शिरकत की।

बिहार के 20 पंचायतों के मुखिया को 'यशस्वी मुखिया' सम्मान मिला है। अल्ट्राटेक सीमेंट और हिन्दुस्तान अखबार के सहयोग से पटना के एक होटल में सोमवार को बिहार के यशस्वी मुखिया कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसके लिए बिहार को चार जोन में बांटकर 80 मुखिया का चुनाव किया गया। इसके बाद विशेषज्ञों के पैनल ने इनमें से सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाले 20 मुखिया के नामों की घोषणा की। इस कार्यक्रम में डिप्टी सीएम विजय चौधरी, ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार और भाजपा सांसद एवं भोजपुरी सिंगर मनोज तिवारी ने शिरकत की।

यशस्वी मुखिया सम्मान के लिए चुने गए अंतिम 20 में सबसे अधिक सारण और जहानाबाद जिले से तीन-तीन मुखिया शामिल हैं। दो-दो मुखिया का चुनाव समस्तीपुर और भागलपुर जिले से किया गया। इसके अलावा मुजफ्फरपुर, पटना, मधेपुरा, भोजपुर, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, सीवान, गया, औरंगाबाद और बांका जिला से एक-एक मुखिया का चुनाव किया गया।

गांव बनेगा तो देश बनेगा- विजय चौधरी इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी ने कहा कि पंचायत सबसे निचली प्रशासनिक इकाई होती है। महात्मा गांधी कहा करते थे कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है। गांव सशक्त होगा तो देश-प्रदेश का विकास होगा। गांव बनेगा तो देश बनेगा। सरकार का यह संवैधानिक दायित्व है कि वह पंचायतों की स्वायत्तता बहाल रखे। क्योंकि, पंचायतों का गठन संविधान के नीति निर्देशक तत्व के तहत हुआ है।

उन्होंने कहा कि इसकी महत्ता को समझते हुए ही पूर्व सीएम नीतीश कुमार ने बिहार में पंचायतों को अन्य राज्यों की तुलना में अधिक अधिकार दिए। ढाई लाख शिक्षकों (नियोजित) की बहाली पंचायतों के माध्यम से हुई थी। हकीकत है कि एनडीए सरकार शुरू से ही पंचायतों को मजबूत करने में जुटी है।

मुखिया पहले से ज्यादा ताकतवर, बेहतर परिणाम चाहिए- मंत्री श्रवण कुमार

ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि देश में तीन सरकारें होती हैं। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और पंचायत सरकार। केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को जमीन पर उतारने की जिम्मेवारी पंचायतों की है। इसलिए सम्मानित होने वाले मुखिया इसके हकदार हैं। क्योंकि, किसी भी राज्य की चमक-दमक पंचायतों के बल पर ही होती है। जरूरत इस बात की है कि मुखिया बेहतर काम करते हुए अच्छे परिणाम दें।

उन्होंने कहा कि मनरेगा, लोहिया स्वच्छता अभियान, पीएम आवास, सीएम आवास योजना का क्रियान्वयन मुखिया के माध्यम से ही होता है। यही कारण है कि पूर्व सीएम नीतीश कुमार ने पंचायतों को सशक्त किया। मुखिया को पूर्व की तुलना में अधिक ताकत दी गई है। मुखिया को सलाह देते हुए मंत्री ने कहा कि आपको और काम करने की जरूरत है। जितनी शिकायतें हमारे पास आती है, अगर उसकी जांच कराएं तो ना केवल मुखिया बल्कि सरकार को भी परेशानी होगी। इसलिए सरकार को मुखिया से और बेहतर परिणाम की दरकार है। खासकर महिला मुखिया को स्वतंत्र होकर काम करने दें।

मनोज तिवारी ने बांधा समा भोजपुरी सिने स्टार, गायक एवं भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने भी इस कार्यक्रम में शिरकत की। उन्होंने मंच से ना केवल मुखियाओं को प्रोत्साहित किया बल्कि उनका हौसला बढ़ाने के लिए गीत सुनाकर कार्यक्रम में समां बांध दिया। उन्होंने अपने द्वारा गाए ‘हां हम बिहारी हैं जी, थोड़े संस्कारी हैं जी ..’ प्रचलित गीत का मुखड़ा और अंतरा गुनगुनाकर लोगों को झूमा दिया। उनकी जादुई आवाज ने लोगों का मन मोह लिया।

तिवारी ने कहा कि सांसद अपने लोकसभा क्षेत्र तो विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र के मुखिया होते हैं। इसलिए मुखिया यशस्वी ही होते हैं। जिनको सम्मान नहीं मिला, वे और बेहतर करने को प्रेरित होंगे।

ऐसे हुआ यशस्वी मुखिया का चुनाव यशस्वी मुखिया के चुनाव कई चरणों में हुआ। राज्य को चार जोन में बांटा गया। प्रत्येक जोन से बीस-बीस मुखिया का चुनाव किया गया। इस दौरान पांच हजार पंचायतों का भ्रमण किया गया। मुखिया द्वारा किए गए कार्य के दावों का भौतिक सत्यापन किया गया। इस तरह राज्य में 80 मुखिया का चुनाव हुआ। बाद में विशेषज्ञों के पैनल ने 20 मुखिया का चुनाव इस सम्मान के लिए किया।