13 हजार सरकारी अस्पतालों ये 5 माह से ये दवाएं नहीं, निशांत के स्वास्थ्य विभाग का ये कैसा हाल?

स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के कारण करीब 13098 अस्पतालों में इन दवाओं की खरीद नहीं की जा सकी है। पांच महीने से सरकारी अस्पतालों के लिएइन दवाओं की खरीद का मामला अटका हुआ है।

Bihar Health News: बिहार के जिला अस्पताल से लेकर अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (एपीएचसी) में पांच महीने से आयुर्वेद, होमियोपैथी और यूनानी दवाएं नहीं हैं। स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के कारण करीब 13098 अस्पतालों में इन दवाओं की खरीद नहीं की जा सकी है। पांच महीने से सरकारी अस्पतालों के लिएइन दवाओं की खरीद का मामला अटका हुआ है। इस कारण मरीजों को काफी दिक्कत हो रही है। राज्य की सरकार बिहार की जनता को सरकारी अस्पतालों में मुफ्त और संपूर्ण इलाज का दावा सरकार करती है। लेकिन, दावों की पोल खुलती नजर आ रही है।नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं।

विभागीय स्तर पर आयुष चिकित्सा पद्धति की सभी दवाओं की खरीद बिहार मेडिकल सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीएमएसआईसीएल) के माध्यम से करने का निर्णय पिछले साल ही लिया गया था। बीएमएसआईसीएल को इस संबंध में दिसंबर, 2025 में ही पत्र लिखकर दवाओं की खरीद करने को कहा गया था। मगर अब तक इन दवाओं की खरीद को लेकर निविदा तक जारी नहीं की जा सकी है। इससे दवाओं की आपूर्ति सरकारी अस्पतालों में बाधित है। मालूम हो कि पहले तो आवश्यक दवाओं की सूची (ईडीएल) उपलब्ध कराने को लेकर देरी हुई। बाद में बीएमएसआईसीएल में इसके लिए निविदा किए जाने को लेकर निर्णय नहीं होने के कारण आयुष दवाओं की खरीद नहीं हो सकी है। विभाग की लापरवाही का खामियाजा राज्य की आम जनता को भुगतना पड़ रहा है।

मरीज हो रहे निराश राज्य में पिछले साल मार्च में 2901 आयुष चिकित्सकों की नियुक्ति की गई थी। फिलहाल 4365 आयुष चिकित्सक इन अस्पतालों में तैनात है। इनके वेतन पर करीब ढाई करोड़ रुपये मासिक खर्च किये जा रहे हैं। इनकी तैनाती सदर अस्पताल, अनुमंडलीय अस्पताल, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र (पीएचसी), सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) और एपीएचसी तक की गई है। ये डॉक्टर नियमित रूप से मरीजों के स्वास्थ्य की जांच और इलाज कर रहे हैं। मगर आयुष की दवाओं की जगह अंग्रेजी दवाएं लिख रहे हैं। इससे इलाज कराने आए मरीज असुरक्षित महसूस करते हैं।