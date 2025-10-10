Bighar News Instagram deadly addiction young woman horrific act when stopped from uploading photos in saran इंस्टा का जानलेवा चस्का! फोटो अपलोड करने से रोका तो युवती ने किया खौफनाक कांड, सबके होश उड़ गए, Bihar Hindi News - Hindustan
इंस्टा का जानलेवा चस्का! फोटो अपलोड करने से रोका तो युवती ने किया खौफनाक कांड, सबके होश उड़ गए

22 वर्षीय पत्नी गुलशन खातून इंस्टाग्राम पर सक्रिय रहती थी। जब पति को पता चला कि उसकी पत्नी सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें साझा करती है, तो उसने ऐसा करने से मना किया।

Sudhir Kumar हिन्दुस्तान, पानापुर (सारण), एसंFri, 10 Oct 2025 08:53 AM
बिहार के सारण(छपरा) में सोशल मीडिया के शौक में एक युवती ने ऐसा कांड कर दिया कि सबके होश उड़ गए। जिले के पानापुर थाना क्षेत्र के सोनवर्षा गांव में इंस्टाग्राम पर फोटो अपलोड करने से पति के रोकने पर गुरुवार को पत्नी ने फांसी लगा ली। पुलिस ने बताया कि आत्महत्या के मामले की जांच की जा रही है। घटना के बाद से मृतका के ससुराल वाले घर छोड़कर फरार बताए जा रहे हैं।

घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार, सोनवर्षा गांव निवासी मुसरफ आलम की 22 वर्षीय पत्नी गुलशन खातून इंस्टाग्राम पर सक्रिय रहती थी। बताया जाता है कि गुलशन का पति बेंगलुरु में रहकर नौकरी करता है। हाल के दिनों में जब उसे पता चला कि उसकी पत्नी सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें साझा करती है, तो उसने ऐसा करने से मना किया। पति की इस बात से नाराज होकर गुलशन ने बुधवार को अपने मायके मढ़ौरा थाना क्षेत्र के कोल्हुआ से ससुराल लौट आई थी।

बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।

सूत्रों के अनुसार, पति ने पत्नी का मोबाइल नंबर ब्लॉक कर दिया था। इसके बाद गुलशन ने ससुर के मोबाइल से पति को फोन कर बात करने की कोशिश की। पति के व्यवहार से आहत होकर उसने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।

घटना की सूचना मिलते ही अपर थानाध्यक्ष राजा कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए छपरा सदर अस्पताल भेज दिया। पुलिस ने बताया कि आत्महत्या के मामले की जांच की जा रही है। घटना के बाद से मृतका के ससुराल वाले घर छोड़कर फरार बताए जा रहे हैं।

गांव में इस घटना से मातम पसरा हुआ है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सोशल मीडिया के दुरुपयोग और आपसी संवाद की कमी के कारण परिवार टूट रहे हैं। पुलिस मामले की गहन जांच में जुटी हुई है।