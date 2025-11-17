Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar Newsbiggest airport will built in raxaul like darbhanga and purnia
रक्सौल में बनेगा बिहार का आठवां सबसे बड़ा एयरपोर्ट, सहरसा और वीरपुर में भी जल्द जमीन अधिग्रहण

रक्सौल में बनेगा बिहार का आठवां सबसे बड़ा एयरपोर्ट, सहरसा और वीरपुर में भी जल्द जमीन अधिग्रहण

संक्षेप: वहीं मुजफ्फरपुर, सहरसा, वाल्मीकि नगर, वीरपुर में छोटे एयरपोर्ट का निर्माण होना है। इसमें मुजफ्फरपुर में एयरपोर्ट निर्माण के लिए निविदा जारी कर दी गई है। जबकि वीरपुर और सहरसा में जल्द ही जमीन अधिग्रहण का कार्य प्रारंभ किया जाएगा।

Mon, 17 Nov 2025 07:17 AMNishant Nandan हिन्दुस्तान टीम, आनंद सिंह कौशिक, पटना
share Share
Follow Us on

बिहार का आठवां सबसे बड़ा एयरपोर्ट रक्सौल में बनेगा। एसयपोर्ट के लिए जल्द ही 207 करोड़ रुपये खर्च कर 139 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। अगले माह से रैयतों के बीच मुआवजा का वितरण शुरू कर दिया जाएगा। जबकि रक्सौल एयरपोर्ट के पास पहले से 100 एकड़ से अधिक जमीन उपलब्ध है। दरभंगा और पूर्णिया एयरपोर्ट के तर्ज पर इसका निर्माण होगा। इसके रनवे की लंबाई 2740 मीटर होगी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

वहीं मुजफ्फरपुर, सहरसा, वाल्मीकि नगर, वीरपुर में छोटे एयरपोर्ट का निर्माण होना है। इसमें मुजफ्फरपुर में एयरपोर्ट निर्माण के लिए निविदा जारी कर दी गई है। जबकि वीरपुर और सहरसा में जल्द ही जमीन अधिग्रहण का कार्य प्रारंभ किया जाएगा। जानकारी के अनुसार रक्सौल के बाद वीरपुर में 45 करोड़ रुपये से 95 एकड़ जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसमें से पांच एकड़ जमीन जिप की है। इसका नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट प्राप्त हो गया है। लेकिन कैबिनेट से पंचायती राज विभाग द्वारा जमीन का हस्तांतरण किया जाना शेष है। जबकि वीरपुर एयरपोर्ट के पास भी पहले से लगभग 100 एकड़ जमीन उपलब्ध है।

ये भी पढ़ें:‘माई’के खिलाफ ‘माई’ से एनडीए ने कैसे साधा सामाजिक समीकरण, महज 28 विधायक ही यादव
बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।

भागलपुर और नालंदा में बनेगा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट

भागलपुर और नालंदा में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा। यानी इन दोनों जगह पर शत-प्रतिशत जमीन का अधिग्रहण कर नए सिरे से एयरपोर्ट का निर्माण होना है। भागलपुर का एयरपोर्ट सुल्तानगंज में और नालंदा के एयरपोर्ट राजगीर में बनाया जाना है। इसमें दोनों एयरपोर्ट के लिए भारतीय विमानपतन प्राधिकरण द्वारा सर्वे कर लिया गया है। इन दोनों जगह के लिए जमीन अधिग्रहण करने के लिए राज्य सरकार द्वारा मुआवजे की राशि भी जारी कर दी गई है। जल्द ही दोनों जगहों पर जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी।

राज्य के ज्यादातर एयरपोर्ट उड़ान योजना में होंगे शामिल

राज्य में 25 छोटे और बड़े एयरपोर्ट हैं। इसमें आठ एयरपोर्ट बड़े हैं। इसके अलावा सारे एयरपोर्ट छोटे हैं। राज्य सरकार द्वारा इन सभी एयरपोर्ट को उड़ान योजना में शामिल कराया जा रहा है, ताकि इसका विकास केंद्र सरकार द्वारा हो सके। जो एयरपोर्ट राज्य सरकार के अधीन हैं। उसके रखरखाव और विकसित करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार के पास होती है, लेकिन जो एयरपोर्ट उड़ान योजना में शामिल हो जाते हैं।

उसके रखरखाव और विकसित करने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की हो जाती है। इसी कारण राज्य सरकार द्वारा लगातार पत्राचार कर बिहार के लगभग सभी एयरपोर्ट को उड़ान योजना में शामिल करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन इसके निर्माण के लिए जहां भी जमीन की आवश्यकता होगी। उसका अधिग्रहण राज्य सरकार को ही करना होगा। यानी जमीन अधिग्रहण पर जो भी खर्च होगा, उसका वहन राज्य सरकार करेगी।

ये भी पढ़ें:नीतीश की ताजपोशी: गांधी मैदान में आम लोगों की नो एंट्री, शपथ ग्रहण की तैयारी
Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
East Champaran Raxaul Motihari अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।