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हल्दी-मेहंदी की खुशियों में डूबा था परिवार, मंगल गीतों की जगह क्यों गूंजने लगी चीख-पुकार?

Apr 30, 2026 02:43 pm ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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घर में हल्दी और मेंहदी की रस्में चल रही थीं। बहनें और सखियां पारंपरिक गीतों पर झूम रही थीं कि अचानक आसमान काला पड़ गया। तेज हवाओं के झोंके ने एक विशाल पेड़ को उखाड़ कर घर पर गिरा दिया।

हल्दी-मेहंदी की खुशियों में डूबा था परिवार, मंगल गीतों की जगह क्यों गूंजने लगी चीख-पुकार?

बिहार के मधुबनी में शादी वाले एक घर में मंगल गीतों की गूंज उस समय चीख-पुकार में बदल गई जब मकान पर कुदरत का कहर बरपा। तेज आँधी में एक विशाल पेड़ उखड़कर घर पर गिर गया। उस वक्त लड़की की शादी कि हल्दी, मेहँदी की रस्म चल रही थी। अचानक तेज आंधी आई जिसने घर को मलवे में बदल दिया। परिवार फिर से सबकुछ जोड़ने और जुटाने में लगा हुआ है।

कहते हैं कि बेटियां घर में खुशियां लेकर आती हैं, लेकिन भैरवस्थान थाना क्षेत्र के लोहना गांव में एक पिता की इन खुशियों पर बुधवार की शाम कुदरत की बेरुखी भारी पड़ गई। सुकमार कुमार राय के घर में गुरुवार को होने वाली बेटी की विदाई की तैयारियां पूरी हो चुकी थीं, पर नियति को कुछ और ही मंजूर था। बुधवार शाम आई भीषण आंधी ने शादी के मंडप और हंसी-ठिठोली के बीच ऐसा तांडव मचाया कि उत्सव का घर देखते ही देखते मलबे के ढेर में तब्दील होने लगा।

बुधवार को घर में हल्दी और मेंहदी की रस्में चल रही थीं। बहनें और सखियां पारंपरिक गीतों पर झूम रही थीं कि अचानक आसमान काला पड़ गया। तेज हवाओं के झोंके ने बगल के जर्जर संस्कृत विद्यालय की दीवार को उखाड़ फेंका। दीवार के साथ ही एक भारी-भरकम पेड़ सीधे सुकमार राय के घर पर जा गिरा। जानकारी के अनुसार, पल भर पहले जहां संगीत की धुनें थीं, वहां अपनों को तलाशती चीखें सुनाई देने लगीं।

खुशकिस्मती रही कि इस बड़े हादसे में किसी की जान नहीं गई, हालांकि फोटोग्राफी कर रहे दो लोग घायल हो गए और दरवाजे पर खड़ी स्कूटी चकनाचूर हो गई। ग्रामीणों ने मशक्कत कर परिजनों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। एक तरफ प्रशासन सड़कों पर गिरे पेड़ों को हटाकर यातायात बहाल करने में लगा है, तो दूसरी तरफ पीड़ित पिता की आंखों में अब बारात के स्वागत और बेटी की शादी की रस्मों को लेकर गहरी चिंता है। तबाही के इस मंजर के बीच अब पूरा गांव एक पिता के साथ खड़ा है, ताकि आपदा के साये में भी बेटी की डोली सम्मान के साथ उठ सके।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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