हल्दी-मेहंदी की खुशियों में डूबा था परिवार, मंगल गीतों की जगह क्यों गूंजने लगी चीख-पुकार?

घर में हल्दी और मेंहदी की रस्में चल रही थीं। बहनें और सखियां पारंपरिक गीतों पर झूम रही थीं कि अचानक आसमान काला पड़ गया। तेज हवाओं के झोंके ने एक विशाल पेड़ को उखाड़ कर घर पर गिरा दिया।

बिहार के मधुबनी में शादी वाले एक घर में मंगल गीतों की गूंज उस समय चीख-पुकार में बदल गई जब मकान पर कुदरत का कहर बरपा। तेज आँधी में एक विशाल पेड़ उखड़कर घर पर गिर गया। उस वक्त लड़की की शादी कि हल्दी, मेहँदी की रस्म चल रही थी। अचानक तेज आंधी आई जिसने घर को मलवे में बदल दिया। परिवार फिर से सबकुछ जोड़ने और जुटाने में लगा हुआ है।

कहते हैं कि बेटियां घर में खुशियां लेकर आती हैं, लेकिन भैरवस्थान थाना क्षेत्र के लोहना गांव में एक पिता की इन खुशियों पर बुधवार की शाम कुदरत की बेरुखी भारी पड़ गई। सुकमार कुमार राय के घर में गुरुवार को होने वाली बेटी की विदाई की तैयारियां पूरी हो चुकी थीं, पर नियति को कुछ और ही मंजूर था। बुधवार शाम आई भीषण आंधी ने शादी के मंडप और हंसी-ठिठोली के बीच ऐसा तांडव मचाया कि उत्सव का घर देखते ही देखते मलबे के ढेर में तब्दील होने लगा।

बुधवार को घर में हल्दी और मेंहदी की रस्में चल रही थीं। बहनें और सखियां पारंपरिक गीतों पर झूम रही थीं कि अचानक आसमान काला पड़ गया। तेज हवाओं के झोंके ने बगल के जर्जर संस्कृत विद्यालय की दीवार को उखाड़ फेंका। दीवार के साथ ही एक भारी-भरकम पेड़ सीधे सुकमार राय के घर पर जा गिरा। जानकारी के अनुसार, पल भर पहले जहां संगीत की धुनें थीं, वहां अपनों को तलाशती चीखें सुनाई देने लगीं।