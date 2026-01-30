Hindustan Hindi News
बिहार में गन्ना किसानों को बड़ी राहत; 5 एकड़ तक में खेती करने वालों को 50% सब्सिडी वाला गिफ्ट

बिहार में गन्ना किसानों को बड़ी राहत; 5 एकड़ तक में खेती करने वालों को 50% सब्सिडी वाला गिफ्ट

संक्षेप:

बिहार में गन्ना किसानों को पांच एकड़ तक खेती के लिए गन्ना बीज पर 50% अनुदान मिलेगा। अपर मुख्य सचिव के. सेंथिल कुमार ने बताया कि इससे लागत घटेगी और किसानों को लाभ होगा। 25 नई चीनी मिलों की स्थापना के निर्णय के बाद गन्ना खेती बढ़ाने पर जोर दिया गया है।

Jan 30, 2026 09:43 pm IST
बिहार के गन्ना किसानों के लिए राहत भरी खबर है। राज्य सरकार ने गन्ना उत्पादन को बढ़ावा देने और किसानों की लागत घटाने के उद्देश्य से गन्ना बीज पर 50 प्रतिशत अनुदान देने का फैसला किया है। यह अनुदान पांच एकड़ तक की खेती करने वाले किसानों को उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि किसानों को प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ मिल सके और गन्ना की खेती को प्रोत्साहन मिले। गन्ना उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव के. सेंथिल कुमार ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सरकार का लक्ष्य गन्ना उत्पादन बढ़ाकर किसानों की आय में वृद्धि करना है, साथ ही चीनी मिलों को पर्याप्त मात्रा में कच्चा माल (गन्ना) उपलब्ध कराना भी है।

दरअसल, राज्य सरकार ने बिहार में 25 नई चीनी मिलों की स्थापना को लेकर बड़ा निर्णय लिया है। इसी निर्णय के आलोक में शुक्रवार को विभागीय सभागार में उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता अपर मुख्य सचिव के. सेंथिल कुमार ने की। इस दौरान उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि गन्ना खेती के विस्तार पर विशेष ध्यान दिया जाए। अपर मुख्य सचिव ने कहा कि बिहार में चीनी मिलों की संख्या बढ़ाने की दिशा में सरकार तेजी से काम कर रही है। ऐसे में जरूरी है कि गन्ना उत्पादन भी उसी अनुपात में बढ़ाया जाए, ताकि भविष्य में चीनी मिलों को गन्ना की कमी का सामना न करना पड़े।

उन्होंने स्पष्ट किया कि अनुदान योजना का उद्देश्य केवल सहायता देना नहीं, बल्कि गन्ना किसानों को आधुनिक खेती की ओर प्रेरित करना है। सरकार चाहती है कि किसान अधिक क्षेत्र में गन्ना की खेती करें और गुणवत्ता वाला उत्पादन करें, जिससे चीनी उद्योग को मजबूती मिले। गन्ना बीज पर 50% अनुदान मिलने से किसानों की उत्पादन लागत घटेगी और खेती में निवेश बढ़ेगा। यह योजना बिहार में गन्ना उत्पादन और चीनी उद्योग दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।