बिहार के किसानों को बड़ी राहत; कृषि लोन पर ब्याज 3% से घटकर 1% हुआ, शर्तें लागू

संक्षेप: बिहार के किसानों को कृषि लोन पर एक प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जाएगा। अभी 3 फीसदी ब्याज पर कृषि लोन मिलता है। शुक्रवार को कृषि विभाग और नाबार्ड के बीच इस संबंध में करार पर हस्ताक्षर हुआ है। वित्तीय वर्ष 2025-26 से यह लागू होगा।

बिहार सरकार ने किसानों को राहत देने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब राज्य के किसान कृषि ऋण पर मात्र 1% ब्याज अनुदान का लाभ उठा सकेंगे। वर्तमान में किसानों को कृषि ऋण पर 3% ब्याज दर से ऋण मिलता है, लेकिन इस नए प्रावधान से किसानों की ब्याज भार काफी कम हो जाएगा और छोटे किसानों के लिए ऋण लेना और अधिक सुलभ हो जाएगा।शुक्रवार को कृषि विभाग, बिहार और नाबार्ड (राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक) के बीच इस योजना को लागू करने पर समझौते पर हस्ताक्षर हुए।

यह योजना वित्तीय वर्ष 2025-26 से लागू होगी, जिससे किसानों को आगामी फसल सीजन से पहले वित्तीय सहायता सुनिश्चित हो सके। योजना के तहत किसान फसल ऋण, किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) ऋण और अल्पावधि कृषि उत्पादन ऋण पर 3 लाख रुपये तक 1% ब्याज अनुदान का लाभ उठा सकेंगे। योजना का लाभ केवल उन्हीं किसानों को मिलेगा जो निर्धारित अवधि में ऋण का भुगतान करेंगे, ताकि वित्तीय अनुशासन बढ़े और ऋण व्यवस्था मजबूत बने।

हस्ताक्षर समारोह में कृषि मंत्री रामकृपाल यादव और नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक गौतम कुमार मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि यह योजना विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों के लिए फायदेमंद होगी, जो अक्सर कम ब्याज दर पर ऋण पाने में कठिनाई का सामना करते हैं।