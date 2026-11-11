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बिहार में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, 4.25 रुपये प्रति यूनिट की दर से मिलेगी बिजली

By Nishant Nandan
लाइव हिन्दुस्तान, हिन्दुस्तान ब्यूरो, पटना
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इस परियोजना से शाम के व्यस्त समय में चार घंटे 200 मेगावाट बिजली उपलब्ध होगी। जरूरत पर आपूर्ति छह घंटे तक की जा सकेगी। परियोजना को 30 जून 2028 तक चालू करने का लक्ष्य रखा गया है। शाम के समय बिजली की उपलब्धता बेहतर होगी।

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बिहार में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी। (प्रतीकात्मक फोटो)

पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो। बिहार को अब 200 मेगावाट नवीकरणीय बिजली मिलेगी। बिहार विद्युत विनियामक आयोग (बीईआरसी) ने सतलज जल विद्युत निगम (एसजेवीएन) के माध्यम से 25 वर्षों के लिए बिजली खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह बिजली पवन और सौर ऊर्जा के साथ बैटरी भंडारण प्रणाली (बीईएसएस) से उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए 4.25 रुपये प्रति यूनिट की दर निर्धारित की गई है। आयोग ने बिजली खरीद समझौते को भी स्वीकृति दी है।

इस परियोजना से शाम के व्यस्त समय में चार घंटे 200 मेगावाट बिजली उपलब्ध होगी। जरूरत पर आपूर्ति छह घंटे तक की जा सकेगी। परियोजना को 30 जून 2028 तक चालू करने का लक्ष्य रखा गया है। शाम के समय बिजली की उपलब्धता बेहतर होगी। पीक आवर में महंगी दरों पर बाजार से बिजली खरीदने की निर्भरता में कमी होगी। इसका फायदा दो करोड़ उपभोक्ताओं को भी होगा। आयोग ने अपने आदेश में कहा है कि बिहार में आने वाले वर्षों में नवीकरणीय ऊर्जा की निर्धारित खरीद में कमी रहने की आशंका है। ऐसे में 200 मेगावाट बिजली की खरीद जरूरी है।

प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया से प्राप्त 4.25 रुपये प्रति यूनिट की दर को आयोग ने उचित और तर्कसंगत माना है। इस दर को केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग भी पहले मंजूरी दे चुका है। इस परियोजना से बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली से मिलने वाली बिजली पर अंतरराज्यीय पारेषण शुल्क में शत-प्रतिशत छूट का लाभ भी मिलेगा। बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड ने उत्तर, दक्षिण बिहार बिजली वितरण कंपनियों की ओर से यह प्रस्ताव आयोग के समक्ष रखा था। उद्देश्य बिजली की बढ़ती मांग को पूरा करने के साथ नवीकरणीय ऊर्जा खरीद की निर्धारित बाध्यता (आरपीओ) को पूरा करना है।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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