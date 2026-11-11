बिहार में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, 4.25 रुपये प्रति यूनिट की दर से मिलेगी बिजली
इस परियोजना से शाम के व्यस्त समय में चार घंटे 200 मेगावाट बिजली उपलब्ध होगी। जरूरत पर आपूर्ति छह घंटे तक की जा सकेगी। परियोजना को 30 जून 2028 तक चालू करने का लक्ष्य रखा गया है। शाम के समय बिजली की उपलब्धता बेहतर होगी।
पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो। बिहार को अब 200 मेगावाट नवीकरणीय बिजली मिलेगी। बिहार विद्युत विनियामक आयोग (बीईआरसी) ने सतलज जल विद्युत निगम (एसजेवीएन) के माध्यम से 25 वर्षों के लिए बिजली खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह बिजली पवन और सौर ऊर्जा के साथ बैटरी भंडारण प्रणाली (बीईएसएस) से उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए 4.25 रुपये प्रति यूनिट की दर निर्धारित की गई है। आयोग ने बिजली खरीद समझौते को भी स्वीकृति दी है।
इस परियोजना से शाम के व्यस्त समय में चार घंटे 200 मेगावाट बिजली उपलब्ध होगी। जरूरत पर आपूर्ति छह घंटे तक की जा सकेगी। परियोजना को 30 जून 2028 तक चालू करने का लक्ष्य रखा गया है। शाम के समय बिजली की उपलब्धता बेहतर होगी। पीक आवर में महंगी दरों पर बाजार से बिजली खरीदने की निर्भरता में कमी होगी। इसका फायदा दो करोड़ उपभोक्ताओं को भी होगा। आयोग ने अपने आदेश में कहा है कि बिहार में आने वाले वर्षों में नवीकरणीय ऊर्जा की निर्धारित खरीद में कमी रहने की आशंका है। ऐसे में 200 मेगावाट बिजली की खरीद जरूरी है।
प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया से प्राप्त 4.25 रुपये प्रति यूनिट की दर को आयोग ने उचित और तर्कसंगत माना है। इस दर को केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग भी पहले मंजूरी दे चुका है। इस परियोजना से बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली से मिलने वाली बिजली पर अंतरराज्यीय पारेषण शुल्क में शत-प्रतिशत छूट का लाभ भी मिलेगा। बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड ने उत्तर, दक्षिण बिहार बिजली वितरण कंपनियों की ओर से यह प्रस्ताव आयोग के समक्ष रखा था। उद्देश्य बिजली की बढ़ती मांग को पूरा करने के साथ नवीकरणीय ऊर्जा खरीद की निर्धारित बाध्यता (आरपीओ) को पूरा करना है।