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बिहार के किसानों को बड़ी राहत; गेहूं खरीद का लक्ष्य 10 गुना बढ़ा, 18 हजार से 1.80 लाख मीट्रिक टन हुआ

Apr 25, 2026 06:09 am ISTsandeep हिन्दुस्तान, हिन्दुस्तान ब्यूरो, पटना
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केंद्र सरकार ने बिहार में गेहूं खरीद का लक्ष्य दस गुना बढ़ा दिया है। अब राज्य में 1.80 लाख मीट्रिक टन (एमटी) गेहूं की खरीद होगी। पहले राज्य का टारगेट सिर्फ 18 हजार मीट्रिक टन था। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अब ज्यादा किसान अपना गेहूं बेच पाएंगे।

बिहार के किसानों को बड़ी राहत; गेहूं खरीद का लक्ष्य 10 गुना बढ़ा, 18 हजार से 1.80 लाख मीट्रिक टन हुआ

बिहार के गेहूं उत्पादक किसानों को बड़ी राहत मिली है। केंद्र सरकार ने बिहार में गेहूं खरीद का लक्ष्य दस गुना बढ़ा दिया है। अब राज्य में 1.80 लाख मीट्रिक टन (एमटी) गेहूं की खरीद होगी। इससे पहले राज्य का लक्ष्य सिर्फ 18 हजार मीट्रिक टन था। सहकारिता विभाग को 1.30 लाख एमटी और एफसीआई को 50 हजार एमटी गेहूं खरीद का नया लक्ष्य दिया गया है। लक्ष्य बढ़ने का लाभ राज्य के हजारों किसानों को होगा। पैक्सों और व्यापार मंडलों में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अब ज्यादा किसान अपना गेहूं बेच पाएंगे।

15 जून तक होगी गेहूं खरीद

राज्य में एक अप्रैल से गेहूं खरीद शुरू है। 15 जून तक खरीद होगी। सिर्फ 24 दिनों में ही पैक्सों, व्यापार मंडलों और एफसीआई ने लक्ष्य के करीब 17500 एमटी खरीद पूरी कर ली थी। इस कारण करीब 3800 किसान ही अपना गेहूं न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेच पाए थे। इसने किसानों की चिंता बढ़ा दी थी।

किसानों संगठनों ने लक्ष्य बढ़ाने की मांग की थी

किसान संगठनों के साथ ही पैक्सों, व्यापार मंडलों ने लक्ष्य बढ़ाने की मांग की थी। राज्य में गेहूं खरीदने के लिए कुल 4645 क्रय केंद्र बनाए गए हैं। इनमें 4514 केंद्र पैक्सों और व्यापार मंडलों और 131 एफसीआई के हैं। इन केंद्रों पर गेहूं बेचने पर किसानों को प्रति क्विंटल 2585 रुपये मिलेंगे। सहकारिता विभाग ने गेहूं खरीद के 48 घंटे के अंदर किसानों को भुगतान करने का निर्देश दिया है। राज्य के हजारों किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ मिलेगा

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सभी जिलों को भेजा नया लक्ष्य

गेहूं खरीद का लक्ष्य बढ़ने के बाद खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने सभी जिलों के लक्ष्य का पुननिर्धारण कर दिया है। लक्ष्य बढ़ने से पैक्स और व्यापार मंडल भी राहत में हैं। अभी बाजार भाव कम है। एमएसपी 2575 रुपये है, जबकि बाजार में बिचौलिये 2200 से 2400 रुपये के बीच ही दे रहे हैं। ऐसे में पैक्सों पर गेहूं खरीदने का दबाव था। इस हाल में कई किसानों ने तो गेहूं खरीदने से ही इनकार कर दिया था। अब पैक्स गेहूं खरीद शुरू कर पाएंगे।

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