बिहार के किसानों को बड़ी राहत; गेहूं खरीद का लक्ष्य 10 गुना बढ़ा, 18 हजार से 1.80 लाख मीट्रिक टन हुआ

केंद्र सरकार ने बिहार में गेहूं खरीद का लक्ष्य दस गुना बढ़ा दिया है। अब राज्य में 1.80 लाख मीट्रिक टन (एमटी) गेहूं की खरीद होगी। पहले राज्य का टारगेट सिर्फ 18 हजार मीट्रिक टन था। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अब ज्यादा किसान अपना गेहूं बेच पाएंगे।

बिहार के गेहूं उत्पादक किसानों को बड़ी राहत मिली है। केंद्र सरकार ने बिहार में गेहूं खरीद का लक्ष्य दस गुना बढ़ा दिया है। अब राज्य में 1.80 लाख मीट्रिक टन (एमटी) गेहूं की खरीद होगी। इससे पहले राज्य का लक्ष्य सिर्फ 18 हजार मीट्रिक टन था। सहकारिता विभाग को 1.30 लाख एमटी और एफसीआई को 50 हजार एमटी गेहूं खरीद का नया लक्ष्य दिया गया है। लक्ष्य बढ़ने का लाभ राज्य के हजारों किसानों को होगा। पैक्सों और व्यापार मंडलों में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अब ज्यादा किसान अपना गेहूं बेच पाएंगे।

15 जून तक होगी गेहूं खरीद राज्य में एक अप्रैल से गेहूं खरीद शुरू है। 15 जून तक खरीद होगी। सिर्फ 24 दिनों में ही पैक्सों, व्यापार मंडलों और एफसीआई ने लक्ष्य के करीब 17500 एमटी खरीद पूरी कर ली थी। इस कारण करीब 3800 किसान ही अपना गेहूं न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेच पाए थे। इसने किसानों की चिंता बढ़ा दी थी।

किसानों संगठनों ने लक्ष्य बढ़ाने की मांग की थी किसान संगठनों के साथ ही पैक्सों, व्यापार मंडलों ने लक्ष्य बढ़ाने की मांग की थी। राज्य में गेहूं खरीदने के लिए कुल 4645 क्रय केंद्र बनाए गए हैं। इनमें 4514 केंद्र पैक्सों और व्यापार मंडलों और 131 एफसीआई के हैं। इन केंद्रों पर गेहूं बेचने पर किसानों को प्रति क्विंटल 2585 रुपये मिलेंगे। सहकारिता विभाग ने गेहूं खरीद के 48 घंटे के अंदर किसानों को भुगतान करने का निर्देश दिया है। राज्य के हजारों किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ मिलेगा