पटना में वोटर यात्रा के समापन में शामिल होंगे 'इंडिया' के दिग्गज; कांग्रेस-RJD का जानें प्लान

पटना में कल यानी एक सितंबर को इंडिया अलायंस की वोटर अधिकार यात्रा का समापन होगा। जिसमें इंडिया महागठबंधन के दिग्गज नेता शामिल होंगे। जिसके लिए कांग्रेस और आरजेडी ने पुख्ता तैयारी की है। मार्च में तेजस्वी के नेतृत्व में राजद के सांसद, विधायक, विधान पार्षद शामिल होंगे।

sandeep लाइव हिन्दुस्तान, पटनाSun, 31 Aug 2025 10:39 PM
बिहार 17 अगस्त से शुरू वोटर अधिकार यात्रा का समापन सोमवार को पटना में होगा। गांधी मैदान से हाईकोर्ट के समीप बाबा साहेब डॉ भीमराव आंबेडकर की मूर्ति तक समाप्त होने वाले इस मार्च की तैयारी राजद ने पुरजोर तरीके से की है। पटना जिला इकाई ने इस मार्च को लेकर वृहद स्तर पर पोस्टर-बैनर एकत्रित किया है। वीरचंद पटेल पथ से लेकर गांधी मैदान और पटना हाईकोर्ट तक की सड़क को बैनर-पोस्टर से पाट दिया गया है। मार्च में पटना के साथ ही राज्य भर के प्रमुख नेताओं का जुटान होगा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में दल के सभी सांसद, विधायक, विधान पार्षद और पार्टी के प्रमुख पदाधिकारी भी मार्च में शामिल होंगे।

पार्टी की ओर से इस आशय का पत्र जारी किया गया है। पार्टी के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा कि वोटर अधिकार यात्रा के समापन को लेकर पूरी तैयारी है। मार्च में राजद सहित इंडिया गठबंधन के सभी घटक दलों के प्रमुख नेता शामिल होंगे। इस यात्रा का एकमात्र उद्देश्य वोट की चोरी पर लगाम लगाना है। वोटर यात्रा के कारण एनडीए में खलबली मची हुई है। एनडीए असहज महसूस कर रहा है।

जबकि बिहार की जनता ने इस यात्रा को सहर्ष स्वीकार किया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का संकल्प है कि बिहार से एक भी वोट की चोरी नहीं होने देना है। चुनाव आयोग की चोरी पकड़ी गई। चुनाव आयोग आधार कार्ड मानने से इनकार कर रहा था। लेकिन कोर्ट के आदेश पर उसे माना। 65 लाख नाम हटने की सूचना देने से इनकार कर रहा था पर कोर्ट के कारण उसे यह भी सार्वजनिक करना पड़ा।विपक्षी दल जो अपनी आपत्ति प्रकट कर रहा है, उसमें न तो पावती पत्र दिया जा रहा है न उसे स्वीकार किया जा रहा है। हमारा उद्देश्य है कि एक व्यक्ति का नाम अलग-अलग स्थानों पर न हो।

भाजपा पर हमला करते हुए प्रवक्ता ने कहा कि भाजपा को बताना चाहिए कि गुजरात के जिस नेता का नाम बिहार में जोड़ा गया, क्या उन्होंने बिहार में स्थाई आवास बना लिया है। क्या संविधान में यह प्रावधान है कि एक व्यक्ति घूम-घूमकर देश में मतदान करे। हम किसी भी कीमत पर वोट की डकैती बर्दाश्त नहीं करेंगे।

बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने 1 सितंबर को पटना में होने वाले मार्च की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि गांधी मैदान से मार्च डाकबंगला तक जाएगा। मार्च की अनुमति प्रशासन की तरफ से मिल गयी है। मार्च में इंडिया गठबंधन के सभी घटक दलों के नेता शामिल होंगे। टीएमसी से सांसद युसूफ पठान, शिवसेना उद्धव गुट से संजय राउत, एनसीपी से सुप्रिया सुले आ रही रहीं हैं।