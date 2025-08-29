किशनगंज में आईटी की बड़ी कार्रवाई, बड़े उद्योगपति के ठिकानों पर रेड; क्या है आरोप

आयकर विभाग की छापेमारी आर्थिक अनियमितताओं और कथित काले धन से जुड़े मामलों की जांच के सिलसिले में हो रही है।

बिहार के किशनगंज शहर में आयकर विभाग ने एक बड़े उद्योगपति और प्रतिष्ठित कारोबारी के कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी शुरू की है। जिससे शहर में हड़कंप मच गया। टीम पटना व दूसरे शहरों से किशनगंज पहुंची है। यह कार्रवाई नेमचंद रोड, भगत टोली, धर्मशाला रोड और पश्चिमपाली जैसे प्रमुख कारोबारी और रिहायशी इलाकों में की जा रही है। आयकर विभाग की कार्रवाई से शहर में हड़कंप मचा है। आरोपी उद्योगपति से बात नहीं हो पा रही है।

छापेमारी आर्थिक अनियमितताओं और कथित काले धन से जुड़े मामलों की जांच के सिलसिले में हो रही है। छापेमारी सुबह तड़के हुई, जब आयकर विभाग की टीमें भारी पुलिस बल के साथ उद्योगपति के आवास और कार्यालयों पर पहुंची। सभी स्थानों में अर्द्धसैनिक बलों की बड़ी संख्या में तैनाती की गई है, ताकि कार्रवाई में किसी तरह की बाधा न आए। बताया जा रहा है कि टीम को कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज और सबूतों की तलाश है, जो कथित तौर पर अवैध वित्तीय लेनदेन से संबंधित हो सकते हैं।

कार्रवाई के दौरान कार्रवाई स्थल के पास से कोई भी गुजरता था तो उसे अर्द्धसैनिक बलों के द्वारा वहां रुकने नहीं दिया जा रहा था। आसपास की दुकानों के पास भी किसी को भी रुकने नहीं दिया जा रहा था। लगातार हो रही कार्रवाई के दौरान शहर में दिन भर चर्चाएं होती रहीं। छापेमारी के दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेज की पड़ताल की जा रही है। हालांकि, अभी तक आयकर विभाग की टीम ने इस मामले में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। यह कार्रवाई देर रात तक चलने की संभावना है।