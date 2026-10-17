बिहार : दरभंगा–जयनगर राष्ट्रीय राजमार्ग समेत NH की कई योजनाओं को मंजूरी, रोजगार भी मिलेगा

बैठक में वार्षिक कार्ययोजना 2026-27 के अंतर्गत बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग प्रभाग, पथ निर्माण विभाग तथा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) से संबंधित परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है।

पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो। बिहार में एक लाख 64 हजार 518 करोड़ रुपये लागत की 2424 किलोमीटर लंबी महत्वपूर्ण एनएच परियोजनाओं को केंद्र सरकार ने शुक्रवार को मंजूरी दी। इनमें राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास, चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण, बाईपास और रेल ओवर ब्रिज (आरओबी) निर्माण शामिल हैं। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सचिव वी उमाशंकर की अध्यक्षता में दिल्ली में हुई बैठक में इसकी स्वीकृति मिली। बैठक में बिहार सरकार के पथ निर्माण सचिव पंकज कुमार पाल समेत अन्य वरीय पदाधिकारी मौजूद थे।

बैठक में वार्षिक कार्ययोजना 2026-27 के अंतर्गत बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग प्रभाग, पथ निर्माण विभाग तथा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) से संबंधित परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है। इसमें राष्ट्रीय राजमार्ग प्रभाग एवं पथ निर्माण विभाग, बिहार के अंतर्गत कुल 18 परियोजनाओं को स्वीकति दी गई। इनकी कुल लंबाई लगभग 739 किलोमीटर तथा अनुमानित लागत 24,940 करोड़ रुपये है।

इन परियोजनाओं में एनएच 333 ए (बरबीघा से झारखंड) का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण, दरभंगा–जयनगर राष्ट्रीय राजमार्ग, बरियारपुर–बिशनपुर खंड, सीतामढ़ी–चिरौत खंड तथा विभिन्न बाईपास एवं चार लेन की सड़क परियोजनाएं शामिल हैं। इसके साथ ही एनएचएआई की कुल 14 परियोजनाओं को स्वीकति मिली है, जिनकी लंबाई लगभग 1,685 किलोमीटर तथा लागत 1,39,578 करोड़ रुपये है। वहीं, रेल ओवर ब्रिज से संबंधित परियोजनाओं में एनएच 120 एवं एनएच 727 पर विभिन्न स्थानों पर आरओबी का निर्माण शामिल हैं।

गोरखपुर-सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे से आठ जिलों को लाभ गोरखपुर-सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 568 किलोमीटर है। बिहार में इसकी लंबाई करीब 417 किलोमीटर है। यह राज्य के आठ जिले पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज से गुजरेगी। इस एक्सप्रेसवे से चार राज्यों में आवागमन बेहतर हो सकेगा। इसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम शामिल हैं।

तीसरे और चौथे पैकेज पर काम होगा राम जानकी पथ के पहले और दूसरे पैकेज के तहत निर्माण कार्य पहले से चल रहा है। केंद्र ने अब इस पथ के तीसरे और चौथे पैकेज पर काम की मंजूरी चालू वित्तीय वर्ष की कार्ययोजना में दी है। तीसरे और चौथे पैकेज के निर्माण में कुल 8600 करोड़ रुपये खर्च का अनुमान है।

रोजगार भी मिलेगा राम जानकी पथ परियोजना के पूरा होने से बिहार के कई जिलों को फायदा होगा। आवागमन के साथ-साथ पर्यटन, उद्योग और कारोबार की गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। बड़े पैमाने पर रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे।

स्वीकृत सड़कों से सुगम और सुरक्षित होगी यात्रा : पाल पथ निर्माण विभाग के सचिव पंकज कुमार पाल ने बताया कि राज्य में परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए केंद्र सरकार से महत्वपूर्ण परियोजनाओं की स्वीकृति मिली है। इन महत्वाकांक्षी परियोजनाओं के धरातल पर उतरने से बिहार के आर्थिक विकास को अभूतपूर्व गति मिलेगी, औद्योगिक गलियारों का विस्तार होगा और आम जनता की यात्रा सुरक्षित और सुगम होगी। बेहतर सड़क संपर्क से आवागमन, माल परिवहन तथा प्रमुख शहरों और आर्थिक केंद्रों के बीच संपर्क व्यवस्था को मजबूत करने में सहायता मिलेगी।

इन राजमार्गों पर मुहर गोरखपुर-किशनगंज-सिलीगुड़ी

रक्सौल- हल्दिया

बक्सर-भागलपुर

रामजानकी पथ(मशरख-चकिया-भीठा मोड़)

छपरा-बेतिया

पटना नॉर्दन रिंग रोड

नौबतपुर-अरवल-औरंगाबाद-हरिहरगंज खंड

मुजफ्फरपुर-बरौनी