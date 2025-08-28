बिहार में नक्सलियों को बड़ा झटका, एके 47 के साथ 175 गोलियां जब्त; गया जी में एसटीएफ की कार्रवाई

गया जी के इमामगंज थाने के फतेहपुर के जंगली और पहाड़ी क्षेत्रों में सर्च अभियान चलाया। इस दौरान लगुरदाह धाम पहाड़ी की झाड़ी और पत्थरों के नीचे नक्सलियों द्वारा छिपाकर रखी एक एके 47 राइफल और 175 गोलियां बरामद की गईं।

बिहार स्पेशल टॉस्क फोर्स (एसटीएफ) की टीम ने गया जी बड़ी कार्रवाई करते नक्सलियों की एक एके 47 राइफल और 175 गोलियां बरामद की है। वहीं गया जी के टॉप 10 अपराधी को गिरफ्तार किया है। एसटीएफ ने बुधवार को गया जी की पुलिस के साथ गया जी के इमामगंज थाने के फतेहपुर के जंगली और पहाड़ी क्षेत्रों में सर्च अभियान चलाया। इस दौरान लगुरदाह धाम पहाड़ी की झाड़ी और पत्थरों के नीचे नक्सलियों द्वारा छिपाकर रखी एक एके 47 राइफल और 175 गोलियां बरामद की गई।

इस मामले में इमामगंज थाने में कांड दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। वहीं, एसटीएफ की एक अन्य टीम ने मंगलवार को टॉप 10 वांछित अपराधी विनोद पासवान को बोधगया थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया। उस पर वजीरगंज एवं चंदौती थानों में लूट, डकैती समेत छह मामले दर्ज हैं।

कोडरमा डकैती कांड में गया जी के तीन गिरफ्तार पुलिस अधीक्षक कोडरमा को मिली गुप्त सूचना के आधार पर जयनगर थाना क्षेत्र में विगत माह हुई डकैती की घटना का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने चार अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गौरतलब है कि तीन जुलाई 2025 को ग्राम साहेबडीह निवासी शंकर प्रसाद वर्मा के घर हुई डकैती मामले में जयनगर थाना में केस दर्ज किया गया था। एसपी के निर्देश पर डीएसपी (मुख्यालय) रतिभान सिंह के नेतृत्व में गठित विशेष टीम ने कटहाडीह मैदान के पास छापेमारी की। इस दौरान तीन अपराधियों को दबोचा गया। पूछताछ में अपराधियों ने घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की तथा उनकी निशानदेही पर गयाजी जिले के गुरारू स्थित देवी ज्वेलर्स से लूटे गये सोना-चांदी बरामद किए गए। ज्वेलर्स के संचालक रंधीर कुमार को भी गिरफ्तार किया गया, जिसने अपराधियों से लूटा हुआ माल खरीदने और उसके एवज में एक लाख 18 हजार देने की बात स्वीकार की।