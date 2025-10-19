श्राद्ध का भोज खाने से किया इनकार, बिहार में बड़े ने छोटे भाई पर डाल दिया तेजाब
संक्षेप: पीड़ित की पत्नी ने बताया कि वो श्राद्ध कर्म में भोज खाने नहीं गए थे। उसके बाद भैंसुर, उसकी पत्नी सुलेखा देवी, विवेक कुमार दरवाजे पर आ धमके। इस बीच विवाद शुरू हो गया। विरोध करने पर पहले मारपीट की। उसके बाद तेजाब से पति पर हमला कर दिया।
बिहार में श्राद्ध कर्म का भोज खाने से इनकार करने पर बड़े भाई ने छोटे भाई पर एसिड डाल दिया। मुजफ्फरपुर जिले के गोरौल थाना क्षेत्र के सोंधो कहारटोली गांव में शनिवार को श्राद्ध का भोज खाने से इनकार करने पर बड़े भाई ने छोटे पर तेजाब से हमला कर दिया। गंभीर हालत में परिजनों ने आनंद प्रकाश (28) को सीएचसी में भर्ती कराया। युवक की आंखें और गर्दन बुरी तरह से झुलस गया है। दोनों भाइयों में लंबे समय से जमीन विवाद भी चल रहा है।
सोंधो दुल्लह पंचायत के मुखिया रमेशचंद्र गुप्ता ने बताया कि आनंद प्रकाश पांच भाई हैं। शुक्रवार को सुरेश की चाची का श्राद्धकर्म था। भोज खाने से इनकार करने पर घटना को अंजाम दिया गया है। इधर, जख्मी आनंद प्रकाश की पत्नी अनीता साह ने बताया कि भैंसुर सुरेश कुमार से लंबे से जमीन का विवाद चल रहा है। शुक्रवार को पति श्राद्धकर्म का भोज खाने नहीं गए।
उसके बाद भैंसुर, उसकी पत्नी सुलेखा देवी, विवेक कुमार दरवाजे पर आ धमके। इस बीच विवाद शुरू हो गया। विरोध करने पर पहले मारपीट की। उसके बाद तेजाब से पति पर हमला कर दिया। बेहोशी की हालत में आनंद प्रकाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया।
सीएचसी के डॉ. कृष्णा नंदन ने बताया कि युवक की हालत गंभीर बनी हुई है। यहां से रेफर कर दिया गया है। इधर, थानेदार सुनील कुमार ने बताया कि युवक का इलाज चल रहा है। परिजनों की ओर से आवेदन मिलने पर प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।