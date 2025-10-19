Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar Newsbig brother throw acid on younger after he denied to eat Brahmin Bhoj
श्राद्ध का भोज खाने से किया इनकार, बिहार में बड़े ने छोटे भाई पर डाल दिया तेजाब

श्राद्ध का भोज खाने से किया इनकार, बिहार में बड़े ने छोटे भाई पर डाल दिया तेजाब

संक्षेप: पीड़ित की पत्नी ने बताया कि वो श्राद्ध कर्म में भोज खाने नहीं गए थे। उसके बाद भैंसुर, उसकी पत्नी सुलेखा देवी, विवेक कुमार दरवाजे पर आ धमके। इस बीच विवाद शुरू हो गया। विरोध करने पर पहले मारपीट की। उसके बाद तेजाब से पति पर हमला कर दिया।

Sun, 19 Oct 2025 11:05 AMNishant Nandan हिन्दुस्तान संवाददाता, गोरौल, मुजफ्फरपुर
share Share
Follow Us on

बिहार में श्राद्ध कर्म का भोज खाने से इनकार करने पर बड़े भाई ने छोटे भाई पर एसिड डाल दिया। मुजफ्फरपुर जिले के गोरौल थाना क्षेत्र के सोंधो कहारटोली गांव में शनिवार को श्राद्ध का भोज खाने से इनकार करने पर बड़े भाई ने छोटे पर तेजाब से हमला कर दिया। गंभीर हालत में परिजनों ने आनंद प्रकाश (28) को सीएचसी में भर्ती कराया। युवक की आंखें और गर्दन बुरी तरह से झुलस गया है। दोनों भाइयों में लंबे समय से जमीन विवाद भी चल रहा है।

सोंधो दुल्लह पंचायत के मुखिया रमेशचंद्र गुप्ता ने बताया कि आनंद प्रकाश पांच भाई हैं। शुक्रवार को सुरेश की चाची का श्राद्धकर्म था। भोज खाने से इनकार करने पर घटना को अंजाम दिया गया है। इधर, जख्मी आनंद प्रकाश की पत्नी अनीता साह ने बताया कि भैंसुर सुरेश कुमार से लंबे से जमीन का विवाद चल रहा है। शुक्रवार को पति श्राद्धकर्म का भोज खाने नहीं गए।

ये भी पढ़ें:गिरिराज सिंह ने मुसलमानों को ‘नमक हराम’ बताया, कहा- उपकार नहीं मानते
बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।

उसके बाद भैंसुर, उसकी पत्नी सुलेखा देवी, विवेक कुमार दरवाजे पर आ धमके। इस बीच विवाद शुरू हो गया। विरोध करने पर पहले मारपीट की। उसके बाद तेजाब से पति पर हमला कर दिया। बेहोशी की हालत में आनंद प्रकाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया।

सीएचसी के डॉ. कृष्णा नंदन ने बताया कि युवक की हालत गंभीर बनी हुई है। यहां से रेफर कर दिया गया है। इधर, थानेदार सुनील कुमार ने बताया कि युवक का इलाज चल रहा है। परिजनों की ओर से आवेदन मिलने पर प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।

ये भी पढ़ें:महागठबंधन में कुछ भी ठीक नहीं, कांग्रेस की सीटों पर RJD उतार रही प्रत्याशी
Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Bihar Crime Muzaffarpur Bihar Crime News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Election Date, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।