बिहार के MLC चुनाव में भूमिहारों का बजा डंका, 8 में 4 सीट जीता ब्रह्मर्षि समाज, 1-1 पर यादव, मल्लाह, ब्राह्मण और राजपूत
Bihar MLC Elections: बिहार विधान परिषद चुनाव के नतीजे आ गए हैं। दलीय हिसाब से भाजपा, राजद और निर्दलीय 2-2 सीट जीते, जबकि जन सुराज पार्टी व जेडीयू 1-1 एमएलसी बना सके। मजेदार यह कि 8 में 4 सीट पर भूमिहार जीते हैं।
Bihar MLC Elections: बिहार विधान परिषद की शिक्षक और स्नातक कोटे की कुल आठ सीटों का चुनाव दरभंगा ग्रेजुएट सीट के नतीजों के साथ संपन्न हो गया है। दलीय हिसाब से भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल को 2-2 सीटों पर जीत मिली है। राजद का 8 सीटों में कोई एमएलसी था नहीं, इसलिए उसे 2 सीट का फायदा हुआ है। 2 निर्दलीय भी जीते हैं। जनता दल यूनाइटेड और जन सुराज पार्टी 1-1 सीट जीत पाई है। रिजल्ट को जातीय चश्मे से देखें तो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में सबसे ज्यादा सीट जीतने वाली राजपूत बिरादरी को मात्र 1 सीट से संतोष करना पड़ा है, जबकि सांसद, विधायक और मंत्री बनने में ठाकुरों से पिछड़ने वाली भूमिहार जाति ने इस चुनाव में 8 में 4 सीटों पर ब्रह्मर्षि समाज का परचम लहराया है। बाकी 4 सीटों में एक राजपूत के अलावा 1-1 यादव, मल्लाह और ब्राह्मण विधान पार्षद शामिल हैं।
पटना की दोनों एमएलसी सीट पर भूमिहार कैंडिडेट जीते हैं। पटना टीचर सीट से राजद के संजीव कुमार ने भाजपा के नवल किशोर यादव को हराया तो पटना ग्रेजुएट सीट पर जदयू के नीरज कुमार ने राजद के दिलीप पटेल को शिकस्त दी। पटना ग्रेजुएट सीट पर ही जेडीयू विधायक अनंत सिंह का समर्थन जन सुराज पार्टी के अनुज सिंह को मिला था, लेकिन दोनों की लुटिया डूब गई। तिरहुत टीचर सीट से भाजपा के नरेंद्र प्रसाद सिंह ने निर्दलीय भूषण कुमार झा को हराया। दरभंगा शिक्षक सीट से जन सुराज पार्टी के सुरेश प्रसाद राय ने कांग्रेसी दिग्गज मदन मोहन झा को मात दे दी। भूमिहारों की जीती चार सीटों में भाजपा, जदयू, राजद और जन सुराज पार्टी के एक-एक नेता शामिल हैं। सत्ता से लेकर मुख्य विपक्षी दल और उभर रही नई पार्टी, तीनों जगह उनका प्रतिनिधित्व दिख रहा है।
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बाकी चार सीटों में दरभंगा ग्रेजुएट सीट से राजद के अनिल झा ने भाजपा के सर्वेश कुमार सिंह को हराकर जहां भूमिहारों की एक सीट रोक ली, वहीं टीचर सीट से मदन मोहन झा की हार की वजह से ब्राह्मण समाज को हुए नुकसान की भरपाई कर दी। कोसी ग्रेजुएट सीट से भाजपा के एनके यादव ने अपनी सीट बचाकर यादव समाज की लाज बचा ली। 5 बार के एमएलसी नवल किशोर यादव पटना में राजद के भूमिहार कैंडिडेट संजीव कुमार से ही हारे हैं। तिरहुत ग्रेजुएट सीट से बंशीधर ब्रजवासी ने भी सीट बचा ली और मल्लाह समाज को एक सीट पर जीत का तोहफा दिया है। बंशीधर ने ब्राह्मण समाज से जेडीयू के अभिषेक झा को हराया। सारण टीचर सीट पर निर्दलीय राहुल राज ने जेडीयू के आनंद पुष्कर को हराया। राहुल राजपूत हैं, जबकि आनंद पुष्कर पंडित।
बिहार के विधायकों और मंत्रियों का जातीय गणित
बिहार विधानसभा के नवंबर 2025 के चुनाव में 83 ओबीसी, 37 ईबीसी, 72 सवर्ण, 40 दलित व आदिवासी और 11 मुसलमान विधायक जीते थे। हिन्दुओं में 32 राजपूत, 26-26 यादव व कोइरी, 25 भूमिहार, 14 कुर्मी, 13 ब्राह्मण, 11-11 दुसाध व रविदास, 9-9 तेली, धानुक व मुसहर, 5 कानू, 4-4 कलवार व सूड़ी, 3-3 मल्लाह व मारवाड़ी, 2-2 पासी, कामत, धोबी, गंगोता, कायस्थ, रोनियार, कहार व आदिवासी, 1-1 चनऊ, नोनिया, भेड़िहर- पाल, सरदार, अमात, केवट, तांती, पनेरी, बिंद, गोसाई, भूईया व रजवार विधायक जीते थे। सम्राट चौधरी सरकार के 35 मंत्रियों में भी राजपूत आगे थे। इस सरकार में 4 ठाकुर, 3-3 कोइरी व भूमिहार, 2-2 यादव, ब्राह्मण, सूड़ी, कुर्मी, धानुक, निषाद, दुसाध, मुसहर व रविदास, 1-1 कानू, कलवार, कहार, पासी, तेली, गंगोता व मुसलमान मंत्री हैं।