मेरे जैसी अभागन कोई और न बने; करवा चौथ पर अकेले व्रत करती दिखीं पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह, लिखा भावुक पोस्ट

भोजपुरी स्टार पवन सिंह और पत्नी ज्योति सिंह के विवाद ने करवा चौथ पर नया रंग लिया। ज्योति ने अकेले व्रत करने का इंस्टा पर वीडियो शेयर किया है।

Himanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तानSat, 11 Oct 2025 12:01 PM
मेरे जैसी अभागन कोई और न बने; करवा चौथ पर अकेले व्रत करती दिखीं पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह, लिखा भावुक पोस्ट

भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह का विवाद एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। करवा चौथ के मौके पर ज्योति सिंह ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो साझा किया। वीडियो में वे अकेले पूजा करती नजर आईं। लाल जोड़े में सजी-संवरी ज्योति ने पूरे विधि-विधान से करवा चौथ का व्रत रखा और चांद देखने के बाद खुद ही जल ग्रहण कर व्रत तोड़ा। वीडियो के बैकग्राउंड में पवन सिंह का भावुक गाना बज रहा था।

इस वीडियो को शेयर करते हुए ज्योति ने कैप्शन में लिखा “पत्नी होने के नाते अपना कर्तव्य निभाती रहूंगी, पर भगवान से यही दुआ है कि मेरी जैसी अभागन कोई और न बने।”

