मेरे जैसी अभागन कोई और न बने; करवा चौथ पर अकेले व्रत करती दिखीं पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह, लिखा भावुक पोस्ट

भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह का विवाद एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। करवा चौथ के मौके पर ज्योति सिंह ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो साझा किया। वीडियो में वे अकेले पूजा करती नजर आईं। लाल जोड़े में सजी-संवरी ज्योति ने पूरे विधि-विधान से करवा चौथ का व्रत रखा और चांद देखने के बाद खुद ही जल ग्रहण कर व्रत तोड़ा। वीडियो के बैकग्राउंड में पवन सिंह का भावुक गाना बज रहा था।