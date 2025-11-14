बिहार चुनाव में भोजपुरी स्टार्स की चमक फीकी, खेसारी लाल, ज्योति सिंह और रितेश पांडेय तीनों पिछड़े
बिहार चुनाव में भोजपुरी स्टार्स कोई खास कमाल नहीं दिखा सके। विधायक बनने की चाह लेकर चुनावी मैदान में उतरे खेसारी लाल यादव हों या पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह अथवा रितेश पांडेय तीनों को निराशा ही मिलती दिख रही है। हालांकि वोटों की गिनती अभी जारी है, लेकिन तीनों ही उम्मीदवार अपनी-अपनी सीटों पर काफी पीछे चल रहे हैं।
राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) की टिकट पर छपरा सीट से चुनाव लड़ रहे शत्रुघ्न यादव उर्फ खेसारी लाल यादव अपनी निकट प्रतिद्वंद्वी भाजपा उम्मीदवार छोटी कुमारी से पीछे चल रहे हैं।
वहीं, काराकाट सीट निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहीं पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह तीसरे नंबर पर चल रही हैं। यहां जेडीयू और सीपीआईएमएल उम्मीदवारों के बीच कांटे की टक्कर दिख रही है, जिसमें फिलहाल जेडीयू प्रत्याशी महाबली सिंह बढ़त बनाए हुए हैं।
इसी प्रकार करगहर विधानसभा सीट से जन सुराज पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे सिंगर रितेश पांडेय तो बुरी तरह पिछड़ते दिख रहे हैं। रितेश पांडेय यहां लगातार चौथे स्थान पर बने हुए हैं। भाजपा उम्मीदवार बशिष्ठ सिंह पहले, कांग्रेस उम्मीदवार संतोष कुमार मिश्रा दूसरे और बसपा उम्मीदवार उदय प्रताप सिंह तीसरे स्थान पर बने हुए हैं।
बता दें कि, बिहार विधानसभा चुनाव के लिए शुक्रवार को जारी मतगणना के अब तक के रुझानों में एनडीए करीब 190 सीटों पर आगे चल है, जो दो-तिहाई बहुमत के आंकड़े से काफी अधिक है। वहीं विपक्षी इंडिया गठबंधन इस समय करीब 50 सीट पर बढ़त बनाए हुए है। इसके साथ ही सत्तापक्ष और विपक्ष के नेताओं के दावे भी तेज हो गए हैं।
गौरतलब है कि 243 सीटों वाली बिहार विधानसभा के लिए 6 और 11 नवंबर को 2 चरणों में वोट डाले गए थे। इस बार हुई बंपर वोटिंग के बाद एनडीए और उसके नेता शुरू से ही अपनी शानदार जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे थे।