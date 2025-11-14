Hindustan Hindi News
भोजपुरी स्टार रितेश पांडे सियासी पिच पर क्लीन बोल्ड, टक्कर तो दूर, चौथे नंबर पर चल रहे

संक्षेप: प्रशांत किशोर की जनसुराज के स्टार कैंडिडेट रितेश पांडे सियासी पिच पर गच्चा खा गए। भोजपुरी के सुपर स्टार को लगा कि सियासी पिच पर भी वोटरों को अपने सुरों से मदहोश कर देंगे लेकिन सियासी पिच पर सिंगर भी उसी तरह फेल हुआ जिस तरह चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर।

Fri, 14 Nov 2025 02:29 PMChandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
बिहार चुनाव में पेशेवर चुनाव रणनीतिकार रहे प्रशांत किशोर यानी पीके ने बिहार चुनाव को लेकर बढ़-चढ़कर वादे किए। जनसुराज पार्टी की स्थापना के साथ पूरा सूबा मथ डाला। गांव-गांव, शहर-शहर नापा। व्यवस्था परिवर्तन और नई तरह की वैकल्पिक राजनीति के वादों के घोड़ों पर सवार इतिहास रचने का स्वप्न देखा। कहीं न कहीं यही सोचा होगा कि अगर दूसरों के लिए सफल चुनावी रणनीति बना सकते हैं तो खुद के लिए क्यों नहीं। लेकिन सियासत इतनी आसान कहां। जनसुराज खाता तक खोलती नजर नहीं आ रही। उसके स्टार कैंडिडेट रितेश पांडे भी सियासी पिच पर गच्चा खा गए। भोजपुरी के सुपर स्टार को लगा कि सियासी पिच पर भी वोटरों को अपने सुरों से मदहोश कर देंगे लेकिन सियासी पिच पर सिंगर भी उसी तरह फेल हुआ जिस तरह चुनावी रणनीतिकार।

पीके ने रितेश रंजन उर्फ रितेश पांडे को रोहतास जिले की करगहर सीट से टिकट दिया। इस उम्मीद में भी भोजपुरी स्टार के स्टारडम का जादू वोटरों के सिर चढ़कर बोलेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अपनी सुरीली तान से भोजपुरी समाज का मनोरंजन करने वाले रितेश पांडे वोटरों को लुभाने में बिल्कुल नाकाम दिखे। टक्कर तो दूर की बात है, वह टॉप 3 तक में जगह नहीं बना सके।

करगहर सीट की बात करें तो ताजा रुझानों के मुताबिक जेडीयू के बशिष्ठ सिंह (32787 वोट) लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। दूसरे नंबर पर बीएसपी के उदय प्रताप सिंह (19347 वोट) हैं। महागठबंधन की तरफ से इस सीट से कांग्रेस के संतोष कुमार मिश्रा ने ताल ठोकी थी लेकिन वह तीसरे नंबर पर चल रहे हैं। मिश्रा को 19245 वोट मिले हैं।

रितेश पांडे (4968 वोट) दूर-दूर तक मुख्य मुकाबले में ही नहीं हैं। वह चौथे नंबर पर चल रहे हैं। इस सीट से महागठबंधन की एक और घटक सीपीआई भी चुनाव लड़ रही है। सीपीआई के महेंद्र प्रसाद गुप्ता को 853 वोट मिले हैं।

बिहार विधानसभा की 243 सीटों के लिए 2 चरणों में वोट डाले गए थे। पहले चरण में 6 नवंबर को 121 सीटों पर और दूसरे चरण में 11 नवंबर को 122 सीटों पर वोट डाले गए। एग्जिट पोल में सभी एजेंसियों ने एनडीए की जीत की भविष्यवाणी की थी लेकिन किसी ने भी अंदाजा नहीं लगाया था कि एनडीए इतने प्रचंड बहुमत से जीतेगी।

Bihar Assembly Results 2025 Bihar Assembly Elections Prashant Kishor अन्य..
