भोजपुरी स्टार पवन सिंह नहीं लड़ेंगे चुनाव, बोले- पार्टी का सच्चा सिपाही हूं

सुपरस्टार पवन सिंह ने बिहार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे इस बार चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे।

Himanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तानSat, 11 Oct 2025 11:18 AM
भोजपुरी सिनेमा और संगीत के सुपरस्टार पवन सिंह ने विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे इस बार चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे। पवन सिंह ने एक्स पर लिखा, "मैं पवन सिंह अपने भोजपुरीया समाज से बताना चाहता हूं कि मैं बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए पार्टी ज्वाइन नहीं किया था और नाहीं मुझे विधानसभा चुनाव लड़ना है। मैं पार्टी का सच्चा सिपाही हूं और रहूंगा।"

गौरतलब है कि पवन सिंह का यह बयान ऐसे समय आया है जब उनकी पत्नी ज्योति सिंह ने शुक्रवार को राजनीतिक रणनीतिकार और जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर से शेखपुरा स्थित उनके आवास पर मुलाकात की। इस मुलाकात को लेकर ज्योति ने साफ किया कि उनका कोई चुनावी मकसद नहीं है।

ज्योति सिंह ने कहा, “मैं किसी चुनाव में भाग लेने या टिकट के लिए नहीं आई हूं। मेरे साथ जिस तरह का अन्याय हुआ है, वह किसी और महिला के साथ न हो। मैं उन सभी महिलाओं की आवाज बनना चाहती हूं जो अन्याय का सामना कर रही हैं।”

बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।

हाल ही में लखनऊ में पवन सिंह के घर पहुंची उनकी पत्नी ज्योति का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें वह भावुक और रोती हुई नजर आईं। इस वीडियो के बाद पवन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुद और ज्योति पर लगे आरोपों को लेकर सफाई दी। इस घटना ने बिहार की राजनीतिक परिस्थितियों में नया मोड़ पैदा कर दिया है।

