Video: यह रेट बताएगा मेरा? मारेंगे, भोजपुरी सिंगर निशा उपाध्याय ने एंकर को जूती उठाकर हड़काया

Nisha Upadhyay: बिहार, यूपी समेत पूरे भोजपुरी पट्टी में चर्चित लोक गायिका और स्टेज परफॉर्मर निशा उपाध्याय का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल क्लिप में वह स्टेज पर गुस्से में नजर आ रही हैं और एंकर की ओर चप्पल उठाए दिखाई दे रही हैं। बताया जा रहा है कि यह घटना एक लाइव स्टेज शो के दौरान हुई। निशा उपाध्याय कह रही हैं कि यह मेरा रेट बताएगा। इसे मारेंगे हम। स्टेज पर मौजूद लोगों ने बीच बचाव करके उन्हें शांत कराया।

वायरल वीडियो में दिख रहा है कि के निशा उपाध्याय कार्यक्रम में परफॉर्मेंस के लिए तैयार हो रही थीं। इसी दौरान मंच संचालन कर रहे एंकर ने अनाउंसमेंट करते हुए बातचीत में उनके ‘रेट’ का जिक्र कर दिया। यह बात गायिका को नागवार गुजरी। वायरल वीडियो में दिख रहा है कि नीले रंग की साड़ी पहने निशा हाथ में चप्पल लेकर एंकर की ओर बढ़ती हैं, जबकि एंकर खुद को बचाने की कोशिश करता नजर आता है।

वीडियो में निशा को कहते सुना जा सकता है, “रेट बता रहा है, ये रेट बताएगा मेरा। माइक दीजिए, इसका रेट हम बताएं। इसको मारेंगे हम। रेट बताने वाला कौन होता है ये?” पीछे से कुछ लोग शोर मचाते भी सुनाई दे रहे हैं। घटना के दौरान कुछ देर के लिए कार्यक्रम स्थल पर अफरातफरी की स्थिति बन गई। हालांकि बाद में स्थिति को संभाल लिया गया और कार्यक्रम को नियंत्रित किया गया।

इस मामले में आयोजकों की ओर से आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। मूल रूप से सारण जिले के गड़खा प्रखंड के गौहर बसंत गांव की रहने वाली निशा उपाध्याय भोजपुरी जगत की जानी-मानी कलाकार हैं और सोशल मीडिया पर उनकी बड़ी फैन फॉलोइंग है। वर्ष 2023 में एक लाइव कार्यक्रम के दौरान हवाई फायरिंग की घटना में उन्हें गोली भी लग चुकी है, जिसके बाद वह चर्चा में आई थीं। वायरल वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं।