भोजपुरी सिंगर देवी ने बेटे का नाम रखा 'जंगल', वजह भी बताई; बिना शादी के सिंगल मदर बनी हैं

मशहूर भोजपुरी सिंगर देवी जो हाल ही में सिंगर मदर बनी हैं, और बेटे को जन्म दिया है। उन्होने अपने पुत्र का नाम 'जंगल' रखा है। ये नाम रखने की उन्होने वजह भी बताई। उन्होने कहा कि आज धरती मां को सबसे ज्यादा जरूरत जंगल और पेड़ों की है। इसलिए उन्होने इस नाम के जरिए संदेश देने की कोशिश की है। साथ ही उन्होने लोगों से अपील करते हुए कहा कि लोग ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं। धरती को हरा-भरा बनाने में सहयोग करें। देवी ने बताया कि वे चाहती तो शादी कर सकती थीं। लेकिन इससे उनके लाखों प्रशंसक आहत होते। इसलिए उन्होने ऐसा जीवन चुना जैसे वो पहले जी रही थीं।

देवी ने कहा कि मेरे लिए प्रशंसक ही मेरा परिवार है। देवी अभी ऋषिकेश के अस्पताल में भर्ती हैं। लेकिन बेटे के जन्म के बाद से लोगों की चर्चाओं से काफी परेशान हैं। उन्होने बताया कि बेटे का जन्म आईएफवी (IFV) से हुआ या प्राकृतिक तरीके से ये पूरी तरह निजी मामला है। लोगों से अपील करते हुए उन्होने का कि इस तरह के मामलों में दखल देना न सिर्फ अनुचित है, बल्कि महिला की गरिमा का उल्लंघन भी है।