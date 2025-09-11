Bhojpuri singer Devi became single mother in AIIMS Rishikesh congratulations pour in on social media said got everything भोजपुरी सिंगर देवी शादी से पहले मां बनीं, सोशल मीडिया पर बधाईयों की झड़ी; बोलीं- सब कुछ मिल गया, Bihar Hindi News - Hindustan
भोजपुरी सिंगर देवी शादी से पहले मां बनीं, सोशल मीडिया पर बधाईयों की झड़ी; बोलीं- सब कुछ मिल गया

ऋषिकेश एम्स में उन्होंने ऑपरेशन से बच्चे को जन्म दिया। सोशल मीडिया पर देवी को इस साहसिक कार्य के लिए बधाई और शुभकामनाओं की झड़ी लगी है।

Sudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान, छपराThu, 11 Sep 2025 07:28 AM
भोजपुरी सिंगर देवी शादी से पहले मां बनीं, सोशल मीडिया पर बधाईयों की झड़ी; बोलीं- सब कुछ मिल गया

विश्व भर में चर्चित बिहार की भोजपुरी सिंगर देवी शादी से पहले मां बन गई हैं। सिंगल मदर बनकर उन्होंने बड़े साहस का परिचय दिया है। ऋषिकेश के एम्स में उन्होंने ऑपरेशन से बच्चे को जन्म दिया। सोशल मीडिया पर देवी को इस साहसिक कार्य के लिए बधाई और शुभकामनाओं की बौछाड़ लगी है। उन्होंने खुद भी कहा है कि दुनिया की सारी खुशी मिल गई। जच्चा और बच्चा दोनों पूरी तरह से स्वस्थ्य हैं।

सोशल मीडिया फेसबुक पर देवी ने इसकी जानकारी शेयर किया तो बधाइयों का तांता लग गया। देवी के पिता प्रो. प्रमोद कुमार ने बताया कि जर्मनी में रहते हुए देवी ने स्पर्म बैंक की मदद से गर्भधारण किया। देवी ने सात साल पहले भी कृत्रिम गर्भधारण करने प्रयास किया था लेकिन सफलता नहीं मिली। अब जबकि बच्चा सुरक्षित दुनिया में आया है तो पुरा परिवार बहुत खुश है। देवी ने खुद कहा कि ऐसा लग रहा है कि सब कुछ मिल गया।

लोकगायन और भोजपुर सिंगिंग से देवी ने दुनिया भर में नाम कमाया। हालांकि निजी जीवन को लेकर वे बार-बार सुर्खियों में रहीं। साल 2021 में एक विदेशी फैन के साथ लिव इन में रहने को लेकर चर्चा में आईं। हालांकि बाद में वह रिलेशन टूट गया और देवी ने अपने शर्तों पर जीने का फैसला लिया।

देवी के समर्थक और शुभचिंतक उन्हें बधाई दे रहे हैं। एक फैन ने कहा कि है कि उनका यह साहसिक कदम एक मिसाल है। उन्होंने अविवाहित मातृत्व को लेकर भ्रांतियों को दूर कर दिया है। एक फैन ने कहा है कि देवी ने परंपरागत धारणाओं को चुनौती देते हुए अपने जीवन के नए अध्याय की शुरुआत की है।हालांकि कुछ लोगों ने यह भी कहा है कि यह बच्चा अपने किसी को पापा कहने के लिए तरसेगा। इसे पापा का प्यार नहीं मिलेगा। यही काम कोई मध्यम वर्गीय या कमजोर तबके की लड़की करती तो परिवार का बहिष्कार किया जाता।

