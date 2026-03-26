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ज्योति के साथ नहीं रहना, तलाक चाहिए; कोर्ट में बोले भोजपुरी फिल्मों के पावरस्टार पवन सिह

Mar 26, 2026 06:39 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान, संवाददाता, आरा
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ज्योति सिंह के वकील विष्णु धर पांडेय ने बताया कि पवन सिंह ने न्यायाधीश के समक्ष कहा कि वे ज्योति सिंह के साथ नहीं रहना चाहते हैं। उन्हें तलाक चाहिए। इधर, अधिवक्ता आदित्य नारायण सिंह ने बताया कि कोर्ट किसी वजह से ज्योति सिंह कोर्ट नहीं पहुंच सकी हैं। 

ज्योति के साथ नहीं रहना, तलाक चाहिए; कोर्ट में बोले भोजपुरी फिल्मों के पावरस्टार पवन सिह

भोजपुरी फिल्म जगत के पावर स्टार कहे जाने वाले भाजपा नेता पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह के तलाक का मामला एक बार फिर अनसुलझा रह गया। बुधवार को ज्योति सिंह के आरा फैमिली कोर्ट नहीं आने के कारण इस मामले में कोई फैसला नहीं हो सका। बताया जा रहा है कि पवन सिंह दोपहर करीब 2.20 बजे न्यायालय के समक्ष हाजिर हुए। उन्होंने न्यायाधीश के समक्ष अपना पक्ष रखा और ज्योति सिंह के साथ नहीं रहने की बात कही है। पवन सिंह करीब 40 मिनट तक न्यायालय में ज्योति सिंह का इंतजार करते रहे।

न्यायालय की पहल पर काउंसिलिंग के बाद भी इनके बीच सुलह नहीं हो पा रही है। ऐसे में परिवार न्यायालय की ओर से रीकाउंसिलिंग की प्रक्रिया शुरू की गयी है। इसे लेकर कोर्ट की ओर से पवन सिंह और ज्योति सिंह को 25 मार्च को बुलाया गया था। निर्धारित तिथि को पवन सिंह कोर्ट पहुंचे, लेकिन इस बार ज्योति सिंह उपस्थित नहीं हो सकीं। इस कारण रीकाउंसिलिंग नहीं हो सकी। अब परिवार न्यायालय की ओर से आगामी 5 मई की तिथि निर्धारित की गयी है। माना जा रहा है कि 5 मई को कोई फैसला आ सकता है।

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ज्योति सिंह के वकील विष्णु धर पांडेय ने बताया कि पवन सिंह ने न्यायाधीश के समक्ष कहा कि वे ज्योति सिंह के साथ नहीं रहना चाहते हैं। उन्हें तलाक चाहिए। इधर, अधिवक्ता आदित्य नारायण सिंह ने बताया कि कोर्ट की ओर से 25 मार्च की तिथि तय की गयी थी। किसी कारणवश ज्योति सिंह कोर्ट नहीं पहुंच सकीं। अब न्यायालय की ओर से 5 मई की तिथि निर्धारित की गयी है।

बता दें कि इससे पहले 11 फरवरी को ज्योति सिंह कोर्ट पहुंची थीं, लेकिन उस दिन पवन सिंह के नहीं आने के कारण कोई फैसला नहीं हो सका था। बताया जा रहा है कि अभिनेता पवन सिंह और ज्योति सिंह के बीच वर्ष 2022 से ही तलाक का मामला चल रहा है। परिवार न्यायालय की पहल पर पूर्व में काउंसिलिंग भी करायी गयी थी। इसके बाद भी सुलह पर बात नहीं हो सकी। हालांकि लोकसभा चुनाव के पूर्व सुलह की बात को काफी बल मिला था। लोकसभा चुनाव के समय दोनों को साथ में देखा भी गया था, लेकिन उसके बाद दोनों के बीच विवाद काफी गहरा गया है।

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Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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