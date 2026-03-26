ज्योति के साथ नहीं रहना, तलाक चाहिए; कोर्ट में बोले भोजपुरी फिल्मों के पावरस्टार पवन सिह

ज्योति सिंह के वकील विष्णु धर पांडेय ने बताया कि पवन सिंह ने न्यायाधीश के समक्ष कहा कि वे ज्योति सिंह के साथ नहीं रहना चाहते हैं। उन्हें तलाक चाहिए। इधर, अधिवक्ता आदित्य नारायण सिंह ने बताया कि कोर्ट किसी वजह से ज्योति सिंह कोर्ट नहीं पहुंच सकी हैं।

भोजपुरी फिल्म जगत के पावर स्टार कहे जाने वाले भाजपा नेता पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह के तलाक का मामला एक बार फिर अनसुलझा रह गया। बुधवार को ज्योति सिंह के आरा फैमिली कोर्ट नहीं आने के कारण इस मामले में कोई फैसला नहीं हो सका। बताया जा रहा है कि पवन सिंह दोपहर करीब 2.20 बजे न्यायालय के समक्ष हाजिर हुए। उन्होंने न्यायाधीश के समक्ष अपना पक्ष रखा और ज्योति सिंह के साथ नहीं रहने की बात कही है। पवन सिंह करीब 40 मिनट तक न्यायालय में ज्योति सिंह का इंतजार करते रहे।

न्यायालय की पहल पर काउंसिलिंग के बाद भी इनके बीच सुलह नहीं हो पा रही है। ऐसे में परिवार न्यायालय की ओर से रीकाउंसिलिंग की प्रक्रिया शुरू की गयी है। इसे लेकर कोर्ट की ओर से पवन सिंह और ज्योति सिंह को 25 मार्च को बुलाया गया था। निर्धारित तिथि को पवन सिंह कोर्ट पहुंचे, लेकिन इस बार ज्योति सिंह उपस्थित नहीं हो सकीं। इस कारण रीकाउंसिलिंग नहीं हो सकी। अब परिवार न्यायालय की ओर से आगामी 5 मई की तिथि निर्धारित की गयी है। माना जा रहा है कि 5 मई को कोई फैसला आ सकता है।

ज्योति सिंह के वकील विष्णु धर पांडेय ने बताया कि पवन सिंह ने न्यायाधीश के समक्ष कहा कि वे ज्योति सिंह के साथ नहीं रहना चाहते हैं। उन्हें तलाक चाहिए। इधर, अधिवक्ता आदित्य नारायण सिंह ने बताया कि कोर्ट की ओर से 25 मार्च की तिथि तय की गयी थी। किसी कारणवश ज्योति सिंह कोर्ट नहीं पहुंच सकीं। अब न्यायालय की ओर से 5 मई की तिथि निर्धारित की गयी है।