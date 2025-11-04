Hindustan Hindi News
Hindi NewsBihar NewsBhojpuri actresses Akshara Singh and Pakhi Hegde sought votes for Tej Pratap and held a public rally in Mahua
महुआ पर चढ़ेगा हीरोइन का नशा? तेज प्रताप ने पाखी हेगड़े और अक्षरा सिंह को भी उतार दिया

महुआ पर चढ़ेगा हीरोइन का नशा? तेज प्रताप ने पाखी हेगड़े और अक्षरा सिंह को भी उतार दिया

संक्षेप: Bihar Elections: पहले चरण के चुनाव प्रचार के आखिरी दिन तेज प्रताप के लिए महुआ में भोजपुरी हिरोइन अक्षरा सिंह और पाखी हेगड़े ने वोट मांगे। इस दौरान उन्होने गाना भी गाया और डांस भी किया। इस दौरान उन्होने तेज प्रताप को जिताने की अपील की।

Tue, 4 Nov 2025 09:16 PMsandeep लाइव हिन्दुस्तान, वैशाली
बिहार चुनाव के पहले चरण के प्रचार के आखिर दिन महुआ से चुनाव लड़ रहे तेज प्रताप यादव के लिए भोजुरी स्टार एक्ट्रेस अक्षरा सिंह और पाखी हेगड़े ने वोट मांगे। इस दौरान दोनों ने गाना भी गाया और ठुमके भी लगाए। जिसके बाद महुआ का सियासी पारा और चढ़ गया है। साथ चुनावी तड़का भी लग गया। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन तेज प्रताप महुआ पहुंचे, और रोड शो किया। जिसके बाद जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उनके साथ दो फेमस भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह और पाखी हगड़े भी साथ रहीं।

तेज प्रताप ने मुकेश रोशन को बताया जयचंद

इस दौरान तेज प्रताप ने एक बार फिर आरजेडी प्रत्याशी मुकेश रोशन पर बरसे। उन्होने कहा कि राजद के 5 जयचंदों में एक मुकेश रोशन को भी बताया। जो महुआ से विधायक हैं। यही हम दोनों भाई के बीच लड़ाई लड़वाया है। हमारे बीमार पिता से धोखाधड़ी से टिकट ले लिया। इससे पहले तेज प्रताप ने तेजस्वी की सीट राघोपुर में चुनावी रैली की थी। और हरा झंडा वाली आरजेडी को फर्जी पार्टी बताया था।

अक्षरा सिंह ने तेज प्रताप के लिए मांगे वोट

वहीं अक्षरा सिंह ने जनसभा में आए लोगों से तेज प्रताप को वोट देने की अपील की। और कहा कि आप चाहते है कि महुआ को इंजीनियरिंग कॉलेज बने, और अक्षरा दोबारा मुंबई से यहां आएं, तो तेज प्रताप को भारी मतों से जिताएं। आपको बता दें 2015 का चुनाव तेज प्रताप ने महुआ से ही लड़ा था। अब दोबारा वे महुआ से चुनाव ताल ठोंक रहे हैं। वहीं राजद ने मुकेश रोशन को मैदान में उतारा है। वहीं एनडीए गठबंधन से चिराग की पार्टी के उम्मीदवार संजय सिंह हैं।

