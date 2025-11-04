महुआ पर चढ़ेगा हीरोइन का नशा? तेज प्रताप ने पाखी हेगड़े और अक्षरा सिंह को भी उतार दिया

संक्षेप: Bihar Elections: पहले चरण के चुनाव प्रचार के आखिरी दिन तेज प्रताप के लिए महुआ में भोजपुरी हिरोइन अक्षरा सिंह और पाखी हेगड़े ने वोट मांगे। इस दौरान उन्होने गाना भी गाया और डांस भी किया। इस दौरान उन्होने तेज प्रताप को जिताने की अपील की।

बिहार चुनाव के पहले चरण के प्रचार के आखिर दिन महुआ से चुनाव लड़ रहे तेज प्रताप यादव के लिए भोजुरी स्टार एक्ट्रेस अक्षरा सिंह और पाखी हेगड़े ने वोट मांगे। इस दौरान दोनों ने गाना भी गाया और ठुमके भी लगाए। जिसके बाद महुआ का सियासी पारा और चढ़ गया है। साथ चुनावी तड़का भी लग गया। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन तेज प्रताप महुआ पहुंचे, और रोड शो किया। जिसके बाद जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उनके साथ दो फेमस भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह और पाखी हगड़े भी साथ रहीं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

तेज प्रताप ने मुकेश रोशन को बताया जयचंद इस दौरान तेज प्रताप ने एक बार फिर आरजेडी प्रत्याशी मुकेश रोशन पर बरसे। उन्होने कहा कि राजद के 5 जयचंदों में एक मुकेश रोशन को भी बताया। जो महुआ से विधायक हैं। यही हम दोनों भाई के बीच लड़ाई लड़वाया है। हमारे बीमार पिता से धोखाधड़ी से टिकट ले लिया। इससे पहले तेज प्रताप ने तेजस्वी की सीट राघोपुर में चुनावी रैली की थी। और हरा झंडा वाली आरजेडी को फर्जी पार्टी बताया था।