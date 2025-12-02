Hindustan Hindi News
भोजपुरी अभिनेत्री अमृता हत्याकांड में विसरा रिपोर्ट में आई सामने, मोबाइल की जांच से खुलेंगे नए राज

संक्षेप:

अभिनेत्री का शव जिस कपड़े के फंदे से लटका मिला था उसकी जांच से यह पता चलेगा कि जिससे उसका शव लटका मिला था वह कितना मजबूत है। वह कपड़ा कितनी देर तक उतने वजन को बर्दाश्त कर सकता है। कपड़े का गांठ कैसे बंधा हुआ था।

Tue, 2 Dec 2025 10:29 AMNishant Nandan हिन्दुस्तान, वरीय संवाददाता, भागलपुर
भोजपुरी अभिनेत्री अन्नपूर्णा उर्फ अमृता हत्याकांड में विसरा रिपोर्ट पुलिस को मिल चुकी है। रिपोर्ट सामान्य है, इससे साफ हो गया है कि अमृता को जहरीला पदार्थ नहीं दिया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही सही है जिसमें बताया गया है कि उसकी गला दबाकर हत्या की गई थी। सोमवार को एसपी सिटी शुभांक मिश्रा ने जोगसर थाने में अन्नपूर्णा हत्याकांड की समीक्षा की। पता चला है कि मृतका के पति, माता-पिता, दोस्त और रिश्तेदार सहित दर्जन भर लोगों से पूछताछ की जा चुकी है। एसपी सिटी ने कई बिंदुओं पर जांच और कार्रवाई को लेकर थानेदार को निर्देश दिया। पिछले साल 27 अप्रैल को जोगसर थाना क्षेत्र स्थित अपार्टमेंट के फ्लैट से अभिनेत्री का शव बरामद किया गया था।

पति और माता-पिता ने कहा, उसने आत्महत्या की थी : भोजपुरी अभिनेत्री के माता-पिता और उसके पति से पुलिस पूछताछ कर चुकी है। उन सभी ने एक ही बात पुलिस से कही है कि अमृता ने आत्महत्या की थी। शव के पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने उनकी कहानी को पूरी तरह से गलत साबित कर दिया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अभिनेत्री की गला दबाकर हत्या किए जाने की बात सामने आई। पुलिस ने पहले परिजन के बयान पर यूडी केस दर्ज किया था। बाद में पुलिस के वरीय अधिकारी के निर्देश पर हत्या का केस दर्ज कर उसी बिंदु पर जांच शुरू की गई।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट के री-एग्जामिन में भी हत्या की बात

भोजपुरी अभिनेत्री अन्नपूर्णा उर्फ अमृता की मौत के बाद परिजनों द्वारा आत्महत्या कहे जाने और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या की बात सामने आने के बाद पुलिस के वरीय अधिकारी ने डॉक्टर की टीम को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का री-एग्जामिन किए जाने का आग्रह किया था। डॉक्टर ने री-एग्जामिन के बाद जो सप्लिमेंट्री रिपोर्ट पुलिस को सौंपी उसमें भी उसकी हत्या की बात ही सामने आई। ऐसे में साफ हो गया कि अमृता की हत्या की गई थी।

मोबाइल की जांच से यह हो सकता है खुलासा

अभिनेत्री हत्याकांड में उसके मोबाइल की जांच से पता चलेगा कि उसकी किन लोगों से चैटिंग हो रही थी। मोबाइल से छेड़छाड़ की गई थी या नहीं। अगर ऐसा हुआ तो कब किया गया। डिलीट किए चैट भी रिकवर किए जाएंगे। घटना से पहले उसकी ज्यादा बात किससे हुई थी। अभिनेत्री का शव जिस कपड़े के फंदे से लटका मिला था उसकी जांच से यह पता चलेगा कि जिससे उसका शव लटका मिला था वह कितना मजबूत है। वह कपड़ा कितनी देर तक उतने वजन को बर्दाश्त कर सकता है। कपड़े का गांठ कैसे बंधा हुआ था। अभिनेत्री अगर दाहिनी हाथ का इस्तेमाल करती थी तो गांठ किस तरफ बंधेगा और बाएं हाथ का इस्तेमाल करती होगी तो गांठ किस तरफ बंधा होगा।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
