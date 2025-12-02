भोजपुरी अभिनेत्री अमृता हत्याकांड में विसरा रिपोर्ट में आई सामने, मोबाइल की जांच से खुलेंगे नए राज

संक्षेप: अभिनेत्री का शव जिस कपड़े के फंदे से लटका मिला था उसकी जांच से यह पता चलेगा कि जिससे उसका शव लटका मिला था वह कितना मजबूत है। वह कपड़ा कितनी देर तक उतने वजन को बर्दाश्त कर सकता है। कपड़े का गांठ कैसे बंधा हुआ था।

भोजपुरी अभिनेत्री अन्नपूर्णा उर्फ अमृता हत्याकांड में विसरा रिपोर्ट पुलिस को मिल चुकी है। रिपोर्ट सामान्य है, इससे साफ हो गया है कि अमृता को जहरीला पदार्थ नहीं दिया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही सही है जिसमें बताया गया है कि उसकी गला दबाकर हत्या की गई थी। सोमवार को एसपी सिटी शुभांक मिश्रा ने जोगसर थाने में अन्नपूर्णा हत्याकांड की समीक्षा की। पता चला है कि मृतका के पति, माता-पिता, दोस्त और रिश्तेदार सहित दर्जन भर लोगों से पूछताछ की जा चुकी है। एसपी सिटी ने कई बिंदुओं पर जांच और कार्रवाई को लेकर थानेदार को निर्देश दिया। पिछले साल 27 अप्रैल को जोगसर थाना क्षेत्र स्थित अपार्टमेंट के फ्लैट से अभिनेत्री का शव बरामद किया गया था।

पति और माता-पिता ने कहा, उसने आत्महत्या की थी : भोजपुरी अभिनेत्री के माता-पिता और उसके पति से पुलिस पूछताछ कर चुकी है। उन सभी ने एक ही बात पुलिस से कही है कि अमृता ने आत्महत्या की थी। शव के पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने उनकी कहानी को पूरी तरह से गलत साबित कर दिया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अभिनेत्री की गला दबाकर हत्या किए जाने की बात सामने आई। पुलिस ने पहले परिजन के बयान पर यूडी केस दर्ज किया था। बाद में पुलिस के वरीय अधिकारी के निर्देश पर हत्या का केस दर्ज कर उसी बिंदु पर जांच शुरू की गई।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट के री-एग्जामिन में भी हत्या की बात भोजपुरी अभिनेत्री अन्नपूर्णा उर्फ अमृता की मौत के बाद परिजनों द्वारा आत्महत्या कहे जाने और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या की बात सामने आने के बाद पुलिस के वरीय अधिकारी ने डॉक्टर की टीम को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का री-एग्जामिन किए जाने का आग्रह किया था। डॉक्टर ने री-एग्जामिन के बाद जो सप्लिमेंट्री रिपोर्ट पुलिस को सौंपी उसमें भी उसकी हत्या की बात ही सामने आई। ऐसे में साफ हो गया कि अमृता की हत्या की गई थी।