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सम्राट चौधरी, अनंत सिंह के बाद संजय झा से मिलीं अक्षरा सिंह; हीरोइन की मुलाकातों से हलचल

By Nishant Nandan
लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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अक्षरा सिंह ने जद(यू) के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा से मुलाकात की है। इससे पहले अक्षरा सिंह ने मोकामा के विधायक अनंत सिंह और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से भी मुलाकात की थी। अनंत सिंह ने अक्षरा को आशीर्वाद भी दिया था। 

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अक्षरा सिंह ने संजय झा से मुलाकात की है। इससे पहले वो अनंत सिंह से भी मिली थीं।

भोजपुरी फिल्मों की अभिनेत्री और गायिका अक्षरा सिंह फिर चर्चा में हैं। इस बार अक्षरा सिंह ने जनता दल (यूनाइटेड) के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा से पटना में मुलाकात की है। इस मुलाकात ने राजनीतिक हलचल बढ़ाई है। अटकलें लगाई जाने लगी हैं कि अक्षरा सिंह जेडीयू से अपने राजनीतिक करियर का आगाज कर सकती हैं। हालांकि, इन बातों को लेकर कोई आधिकारी पुष्टि नहीं है और यह भी कयासबाजी ही है। इस मुलाकात के दौरान अभिनेत्री अक्षरा सिंह के पिता भी मौजूद थे। संजय झा ने भोजपुरी अभिनेत्री से इस मुलाकात की तस्वीरें शेयर की है।

अक्षरा सिंह से मुलाकात की तस्वीरें शेयर करते हुए जद(यू) के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा, 'आज पटना स्थित आवास पर भोजपुरी एवं हिंदी सिनेमा की लोकप्रिय अभिनेत्री अक्षरा सिंह जी ने अपने पिताजी के साथ शिष्टाचार मुलाकात की।' हालांकि, इस मुलाकात के दौरान और क्या बातें हुई हैं इसके बारे में कोई भी आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है।

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अनंत सिंह ने सिर पर हाथ रखकर दिया था आशीर्वाद

आपको बता दें कि इससे पहले भी उस वक्त हलचल बढ़ गई थी जब हेरोइन अक्षरा सिंह ने एक ही दिन में दो बड़े राजनीतिक दिग्गजों से मुलाकात की थी। अक्षरा सिंह ने जेडीयू से निकाले गए मोकामा विधायक अनंत सिंह से मुलाकात की थी। इसकी तस्वीर भी अक्षरा सिंह ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया था। विधायक अनंत सिंह से मुलाकात के दौरान अनंत सिंह ने अक्षरा सिंह के सिर पर हाथ रखकर उन्हें आशीर्वाद भी दिया था। इस तस्वीर को शेयर करते हुए अक्षरा सिंह ने लिखा था, 'यहां अपनापन और घर जैसा एहसास हुआ है।' बता दें कि 25 नवंबर को अनंत सिंह की बेटी शिवांगी की शादी होने वाली है और अक्षरा सिंह इस शादी में भी नजर आएंगी।

भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह ने 5 नवंबर को बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधऱी से भी मुलाकात की थी। इस दौरान अक्षरा सिंह के पिता भी मौजूद थे। इस मुलाकात की तस्वीरें सीएम सम्राट चौधरी ने अपने एक्स हैंडल पर शेयर किया था। सम्राट चौधरी ने इस तस्वीर को शेयर करते हुए लिखा था, 'लोकसेवक आवास पर प्रसिद्ध कलाकार एवं गायिका अक्षरा सिंह जी ने मुलाकात की।' अक्षरा सिंह ने भी इसे औपचारिक मुलाकात बताया था।

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Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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