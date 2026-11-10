सम्राट चौधरी, अनंत सिंह के बाद संजय झा से मिलीं अक्षरा सिंह; हीरोइन की मुलाकातों से हलचल

अक्षरा सिंह ने जद(यू) के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा से मुलाकात की है। इससे पहले अक्षरा सिंह ने मोकामा के विधायक अनंत सिंह और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से भी मुलाकात की थी। अनंत सिंह ने अक्षरा को आशीर्वाद भी दिया था।

भोजपुरी फिल्मों की अभिनेत्री और गायिका अक्षरा सिंह फिर चर्चा में हैं। इस बार अक्षरा सिंह ने जनता दल (यूनाइटेड) के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा से पटना में मुलाकात की है। इस मुलाकात ने राजनीतिक हलचल बढ़ाई है। अटकलें लगाई जाने लगी हैं कि अक्षरा सिंह जेडीयू से अपने राजनीतिक करियर का आगाज कर सकती हैं। हालांकि, इन बातों को लेकर कोई आधिकारी पुष्टि नहीं है और यह भी कयासबाजी ही है। इस मुलाकात के दौरान अभिनेत्री अक्षरा सिंह के पिता भी मौजूद थे। संजय झा ने भोजपुरी अभिनेत्री से इस मुलाकात की तस्वीरें शेयर की है।

अक्षरा सिंह से मुलाकात की तस्वीरें शेयर करते हुए जद(यू) के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा, 'आज पटना स्थित आवास पर भोजपुरी एवं हिंदी सिनेमा की लोकप्रिय अभिनेत्री अक्षरा सिंह जी ने अपने पिताजी के साथ शिष्टाचार मुलाकात की।' हालांकि, इस मुलाकात के दौरान और क्या बातें हुई हैं इसके बारे में कोई भी आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है।

अनंत सिंह ने सिर पर हाथ रखकर दिया था आशीर्वाद आपको बता दें कि इससे पहले भी उस वक्त हलचल बढ़ गई थी जब हेरोइन अक्षरा सिंह ने एक ही दिन में दो बड़े राजनीतिक दिग्गजों से मुलाकात की थी। अक्षरा सिंह ने जेडीयू से निकाले गए मोकामा विधायक अनंत सिंह से मुलाकात की थी। इसकी तस्वीर भी अक्षरा सिंह ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया था। विधायक अनंत सिंह से मुलाकात के दौरान अनंत सिंह ने अक्षरा सिंह के सिर पर हाथ रखकर उन्हें आशीर्वाद भी दिया था। इस तस्वीर को शेयर करते हुए अक्षरा सिंह ने लिखा था, 'यहां अपनापन और घर जैसा एहसास हुआ है।' बता दें कि 25 नवंबर को अनंत सिंह की बेटी शिवांगी की शादी होने वाली है और अक्षरा सिंह इस शादी में भी नजर आएंगी।