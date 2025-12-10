Hindi NewsBihar Newsbhojpuri actor pawan singh meet madhubani mla Madhaw Anand and discuss about new film industry centre
फिल्म उद्योग का नया केंद्र बनेगा बिहार का यह जिला, एक्टर पवन सिंह ने विधायक संग किया मंथन
माधव आनंद ने एक्स पर लिखा, ‘आज राजधानी दिल्ली में भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पावर स्टार, मेरे अत्यंत प्रिय मित्र पवन सिंह से औपचारिक मुलाक़ात की। इस विशेष भेंट के दौरान हमने मधुबनी जिले को फ़िल्म उद्योग का नया केंद्र बनाने की संभावनाओं पर गहन विचार-विमर्श किया।’
Dec 10, 2025 09:22 pm IST
बिहार के मधुबनी जिले को फिल्म उद्योग का नया केंद्र बनाने की चर्चा जोर पकड़ने लगी है। भोजपुरी फिल्मों के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह ने मधुबनी के विधायक संग फिल्म उद्योग पर गहरा मंथन किया है। मधुबनी के विधायक माधव आनंद ने खुद एक्स पर इसकी जानकारी दी है।
पवन सिंह जी ने इस पहल के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त किया। उनका मानना है कि मधुबनी में फ़िल्म उद्योग के विकास से न केवल क्षेत्र का आर्थिक विकास होगा, बल्कि मिथिला की कला और संस्कृति को भी नई पहचान मिलेगी।
