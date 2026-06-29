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भरत तिवारी के मोबाइल से खुलेगा एनकाउंटर का सच? पुलिस ने आम लोगों से मांगा वीडियो; 3 बंदूकों की भी FSL जांच

Nishant Nandan हिन्दुस्तान, निज संवाददाता, जगदीशपुर/शाहपुर, भोजपुर
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भरत तिवारी एनकाउंटर केस में पुलिस जहां भरत के मोबाइल की जांच में जुटी है तो वहीं पुलिस ने आम लोगों से भी अपील की है कि अगर उनके पास कोई वीडियो हो तो वो उसे पुलिस को दें। इस मामले में तीन हथियारों की फॉरेंसिक जांच भी शुरू हुई है। 

भरत तिवारी के मोबाइल से खुलेगा एनकाउंटर का सच? पुलिस ने आम लोगों से मांगा वीडियो; 3 बंदूकों की भी FSL जांच

भोजपुर जिले के शाहपुर में भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर की जांच चल रही है। इस बीच पुलिस अब भरत तिवारी के मोबाइल से एनकाउंटर का सच जानने में जुट गई है। यहां बता दें कि एनकाउंटर के बाद पुलिस ने भरत तिवारी का मोबाइल जब्त कर लिया था। भरत के परिजन लगातार उनके मोबाइल की मांग भी कर रहे हैं। पुलिस ने आम लोगों से भी कहा है कि अगर उनके पास इस एनकाउंटर से जुड़े कोई वीडियो हो तो वो उन्हें उपलब्ध करा दें।

मोबाइल के जरिए वजह खंगाल रही टीम

भरत तिवारी तिवारी एनकाउंटर इस मामले में अब जांच टीम भरत भूषण तिवारी के मोबाइल के जरिए एनकाउंटर के पीछे का सच जानने की तैयारी में जुटी है। इसके लिए भरत भूषण तिवारी के मोबाइल की फॉरेंसिक जांच करायी जा रही है। मोबाइल के सारा डाटा भी कोर्ट में प्रस्तुत किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि एनकाउंटर के बाद पुलिस ने भरत भूषण तिवारी का मोबाइल जब्त कर लिया है। इसके बाद से ही भरत भूषण तिवारी के परिजन मोबाइल लौटाने की मांग कर रहे हैं।

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परिजनों का कहना है कि उसके मोबाइल में पुलिस प्रशासन के खिलाफ बहुत सारे साक्ष्य हैं। परिजनों को आशंका है कि पुलिस सबूत मिटा सकते हैं। इधर, पुलिस ने आम लोगों और यूट्यूबर से भी साक्ष्य उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। कहा गया है कि किसी भी आम जनता और यूट्यूबर या सोशल मीडिया यूजर्स के पास एनकाउंटर प्रकरण से संबंधित कोई वीडियो हो, तो पुलिस को दे सकते हैं।

थानाध्यक्ष, एसटीएफ जवान और भरत के हथियारों की होगी फॉरेंसिक जांच

इधर इस चर्चित भरत भूषण तिवारी मुठभेड़ मामले में वैज्ञानिक जांच भी तेज कर दी गई है। इसके तहत एनकाउंटर में शामिल शाहपुर के निलंबित थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर राजेश मालाकार और एसटीएफ जवान अक्षय कुमार की सर्विस पिस्टल सहित तीन हथियारों की फॉरेंसिक जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अदालत की अनुमति के बाद तीनों पिस्टल और खोखे सहित सभी प्रदर्शों को पटना स्थित विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेज दिया गया है। जांच के लिए भेजे गये तीन पिस्टलों में से एक एनकाउंटर के बाद भरत भूषण तिवारी के पास से बरामद किया गया था। घटनास्थल से दो जिंदा कारतूस और दो खोखे भी जब्त किये गये थे। एफएसएल जांच के दौरान पिस्टल और खोखों का मिलान भी किया जायेगा।

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वहीं, जांच के जरिए यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि एनकाउंटर के दौरान भरत भूषण तिवारी को गोली मारने में किस पिस्टल का इस्तेमाल किया गया था। बताया जा रहा है कि 17 जून की सुबह शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव में पुलिस ने भरत भूषण तिवारी का एनकाउंटर कर दिया गया था। भरत भूषण तिवारी की फायरिंग में पुलिस की ओर से पांच राउंड गोलियां चलाई गई थीं। पुलिस की ओर से दर्ज प्राथमिकी के अनुसार एक राउंड थानाध्यक्ष, जबकि एसटीएफ जवान अक्षय कुमार की ओर से अपने सरकारी पिस्टल से चार राउंड फायरिंग की गयी थी। वहीं, भरत भूषण तिवारी की ओर से दस से 12 राउंड फायरिंग की गयी थी। मौके पर पहुंची एफएसएल की टीम ने घटनास्थल से दो जिंदा कारतूस एवं मैगजीन लोड एक पिस्टल और दो खोखा बरामद किया था।

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Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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