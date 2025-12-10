Wed, Dec 10, 2025Hindustan Hindi News
Bhojpur murder man beaten to death with bricks stones sharp weapon stabbed in eye
भोजपुर में ईंट-पत्थर से पीट-पीटकर युवक की हत्या, आंख में नुकीला हथियार घोंपा

भोजपुर जिले के चरपोखरी में घर से निकले एक मजदूर की ईंट और पत्थर से पीट-पीटकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। आरोपी ने नुकीले हथियार से युवक की एक आंख भी चीर दी।  

Dec 10, 2025 06:43 am ISTJayesh Jetawat हिन्दुस्तान संवाददता, आरा/चरपोखरी
बिहार के भोजपुर जिले में चरपोखरी थाना क्षेत्र के मलौर गांव में सोमवार रात एक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई। उसका शव घर से कुछ दूरी पर स्थित एक झोपड़ी से बरामद किया गया है। उसकी बायीं आंख में नुकीला हथियार भी घोंप दिया गया। उसकी बायीं आंख निकली हुई और खून से लथपथ पाया गया। मृत युवक मलौर गांव के निवासी डिग्री पासवान का 35 वर्षीय पुत्र काशी पासवान था। वह मजदूरी करता था और फिलहाल सियाडीह में पंचायत भवन के निर्माण में लगा था।

परिजन के अनुसार सोमवार की शाम ठेकेदार के बुलाने पर वह अपने घर से निकला था। ऐसे में परिजन की ओर से ठेकेदार धर्मेंद्र कुमार पर हत्या करने का आरोप लगाया जा रहा है। हालांकि हत्या का कारण फिलहाल कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। ग्रामीण सूत्रों के अनुसार खाने-पीने के दौरान किसी बात को लेकर उपजे विवाद में हत्या करने की बात कही जा रही है, लेकिन पुलिस फिलहाल किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है।

इधर, देर रात युवक की हत्या से गांव में सनसनी मच गई। सूचना मिलने पर थानाध्यक्ष संतोष कुमार सिंह पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और छानबीन की। परिजन से बात कर घटना के बारे में जानकारी ली। बाद में फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम भी पहुंची और तफ्तीश करते हुए घटनास्थल से साक्ष्य एकत्रित किया। इसके बाद पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया।

थानाध्यक्ष संतोष कुमार सिंह ने बताया कि मृत युवक के परिजन की ओर से सलसला गांव निवासी एक ठेकेदार पर हत्या का आरोप लगाया जा रहा है। लेकिन, जांच में ठेकेदार और युवक के बीच पहले से किसी तरह के विवाद की बात सामने नहीं आई है।‌ ऐसे में हत्या का कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं हो सका है। मामले की गहराई से जांच की जा रही है।

काशी पासवान की पत्नी कांति देवी ने बताया कि सियाडीह के पंचायत भवन में निर्माण चल रहा है। उसके पति उसमें मजदूरी करते थे। रोज की तरह सोमवार की सुबह भी वह मजदूरी करने पंचायत भवन गए थे। शाम करीब 6 बजे वह घर लौटे थे। घर आने के बाद उन्होंने उसे चिप्स और 500 रुपये दिए और कहा कि वह ठेकेदार धर्मेंद्र से मिलने जा रहा है। ठेकेदार ने उसे बुलाया है।

नवादा में युवक की घेरकर हत्या; रॉड और चाकू से हमला,शादी में शामिल होने घर आया था

इसके बाद वह घर से निकल गए, लेकिन काफी देर तक नहीं लौटे, तो वह परिजन के साथ खोजबीन करने निकली। इस दौरान घर से कुछ दूरी पर स्थित एक मड़ई में वह खून से लतपथ मृत अवस्था में मिले। कांति देवी की ओर से ठेकेदार धर्मेंद्र पर अपने पति की ईंट-पत्थर से मार और छुरा से आंख निकाल कर हत्या करने का आरोप लगाया गया है।

